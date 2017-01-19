- Я недавно вышел на пенсию, однако налог на квартиру мне начислили, как и раньше, в полном размере. Пошел разбираться, и выяснилось, что я должен был заранее прийти в налоговую инспекцию и предъявить справку о назначении пенсии. Почему эти сведения нельзя передавать из Пенсионного фонда в инспекцию автоматически, в порядке межведомственного взаимодействия?



Альтаф МУРЗИН.

г. Мелеуз.



— Использование налоговых льгот является правом налогоплательщика. При этом он может отказаться от использования льготы или приостановить ее на один или несколько налоговых периодов.



Чтобы получить льготу, гражданин должен написать заявление и представить документы, подтверждающие право на нее. При этом необязательно лично обращаться в налоговый орган — заявление можно направить в электронном виде через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте УФНС.