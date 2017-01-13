Знойный летний день. Городской пляж. На пляже торжество демократии: все едины, все равны. Обращает на себя внимание юная пара. Он и она вместе и в то же время очень далеко друг от друга. У каждого в руке смартфон, в ушах — наушники. Сейчас пляж, а потом будет автобус, улица... Повсюду они будут вместе, рядом, но поврозь. Он будет вести нескончаемую войну с привидениями, она — бродить по модным бутикам и погружаться в светскую жизнь Голливуда. Их тяга к смартфону неодолима. С большим трудом они отрываются от него, чтобы выполнить элементарные жизненные функции.



…Озверевшие девчонки жестоко избивают одноклассницу. Эту сцену они снимают на видео и выкладывают его в социальных сетях с претензией на популярность и… статью Уголовного кодекса.



…На оживленной автотрассе — авария. Прохожие спешат к месту происшествия. Не для того чтобы оказать помощь пострадавшим. В ход пошли смартфоны. Будет чем удивить завсегдатаев интернета.



…Отяжелевшая, располневшая балерина с завидным постоянством демонстрирует пользователям мировой паутины свои увядшие прелести. Потом, когда досужие любители обнаженной натуры примутся обсуждать ее достоинства и недостатки, она с ханжеским смирением будет рассуждать о высоком, духовном и вечном.

Торжествующая песня телефона



Сегодня немногие помнят время, когда городской телефон в квартире был редкостью, пожалуй, даже роскошью. Его имели только очень большие начальники, ответственные работники.



Чтобы вызвать «скорую», я и мои соседи бежали на улицу, к телефону-автомату. У меня телефон появился, когда мне перевалило за 50. В редакции «Советской Башкирии», где я тогда работал, было открытое партийное собрание. На нем присутствовал первый секретарь обкома КПСС Равмер Хабибуллин. Кто-то из выступавших пожаловался ему, что у многих сотрудников нет дома телефонной связи. Хабибуллин попросил составить список нуждающихся, и вскоре у меня, как торжествующая песнь, затрезвонил телефон. Радости не было предела. Стареющая мать так и не смогла воспользоваться этим благом в полной мере, зато жена-учительница тут же стала применять его в воспитательной работе с родителями и учениками и не отказывала себе в удовольствии пообщаться эдак минут 30, а то и побольше, с подругой.



В 1997 году в преддверии дефолта мне подфартило: под панамским флагом на теплоходе «Астра» я побывал в круизе: Германия, Англия, Голландия, Бельгия. Пассажиры были люди небедные, но мобильниками пользовались немногие, всего два-три нефтяных менеджера.



И вот на дворе 2000-е. Наставница первоклашек обращается к родителям: «Убедительная просьба: не давайте детям в школу сотовые телефоны. Невозможно вести уроки».



Личная жизнь — достояние всеобщее



Мобильниками пользуются миллионы. В общественном транспорте из-за них легко можно лишиться дара речи. Едешь в тряском трамвае, расслабленный, и вдруг над ухом раздается: «Люда! Это я. Еду к тебе. Ты будешь дома? Ну, жди. Что я тебе порасскажу. Лидка так лопухнулась, ты просто себе не представляешь!»



«Коль, забери Наташку из детсада: я сегодня не смогу».



«Слушай, Ольга, давай часов в двенадцать сползаем в «Монетку». Там яйца дешевые».

«Ты делал геометрию? Или опять собак во дворе гонял?»



Яркая блондинка достает из сумки взбесившийся телефон: «Отвали, ты меня уже достал. Больше не звони».



«А у Таньки завтра свадьба с этим Рэмбо. Ты представляешь?»



Это к сведению всего вагона. Благодаря мобильному телефону интимная, хозяйственная, личная жизнь становится всеобщим достоянием.



Ария в сопровождении телефонной трели



Средство связи для деловых людей, сотовый телефон в России стал знаком самоутверждения, достатка, моды.



Я долго сопротивлялся ему: стадное чувство всегда вызывает у меня реакцию отторжения. Была и другая, более веская причина. Приобретая машину, компьютер, мобильник, человек незаметно для самого себя становится их придатком, попадает в зависимость от них. Вещь повелевает человеком.



Сотовый меня, конечно же, манил. Он представлялся мне миниатюрной, умещающейся в кармане радиостанцией, чудом, о котором в детстве я не мог даже мечтать. Я предчувствовал, что мое внутреннее сопротивление рано или поздно будет сломлено, и я его куплю.



Ссылаясь на исследования шведских ученых, СМИ сообщали о том, что мобильник вреден для головного мозга. Другие это опровергали. Моя бывшая соученица, профессор Башгос­университета, прилепила к трубкам своих внуков нейтрализаторы — изобретение российских ученых, работавших некогда на космос. Насчет вреда для головы ничего не могу сказать, но точно знаю: если сотовый лежит у компьютера, во время входящего звонка экран дисплея начинает нервничать, и по нему пробегает непрошенная волна.



Оперный театр. Голос из динамика перед началом спектакля: «Дамы и господа, просим вас отключить мобильные телефоны на время спектакля». Дамы и господа не внемлют просьбе: в арию частенько нахально вплетается телефонная трель.



И вот настал тот роковой час, когда я сказал себе: «Проживу без сотового телефона» — и пошел в магазин, чтобы купить его. Попросил девушку-практикантку: «Подберите мне простой, надежный и недорогой телефон». И добавил: «Без всяких «прибамбасов». Без интернета (у меня есть компьютер), без фотоаппарата (у меня их целых пять). И никаких телефонных услуг и игр. Я уже отыгрался. Чтоб был крепок и надежен».



Карманный шпион



Я твердо решил пользоваться телефоном в крайне редких случаях. Приехал домой и положил мобильник в комод. Не скрывал от друзей и знакомых, что у меня есть сотовый, но при этом уточнял, что не знаю на память его номера — это чистая правда. Представляю, какая была бы у меня беспокойная жизнь, если бы я всем сообщил его. Я бы стал заложником необязательных, досужих разговоров. «Извините, дорогие родственники, друзья и знакомые. Мне хочется побыть наедине с собой и не дергаться от внезапных звонков: жизнь и так чересчур суетна и бестолкова».



При этом я не сомневаюсь: мобильник — великое изобретение. Я пользовался им, когда бывал в командировке, попадал в больницы.



Ради забавы и встряски звонил жене из кухни в соседнюю комнату. Иногда звонил на пороге квартиры, когда возвращался домой и мне неохота было искать в кармане ключ: «Я пришел. Дверь открой!»



Хорошо, что монополии ГТС пришел конец и есть возможность выбора. Хорошо, что за меня, за мои деньги борются операторы сотовой связи и фирмы-производители телефонов. Они используют самое эффективное средство — телевидение и интернет.



Они соблазняют: «Это предел мечтаний!». «Состоятельные покупатели не жалеют денег, чтобы приобрести себе имиджевый мобильник по цене до 400 евро». «Китайская компания выпустила самый тонкий в мире телефон весом всего лишь 55 граммов».



Не дают скучать: «Внимание! Ваш телефон за вами шпионит!». «В России распространяются вирусы для мобильных телефонов, рассылающие платные SMS!»

Я, право, не знаю, вирус или оператор, но кто-то снял с моего счета однажды 90 рублей. Вот это жизнь!



В чем не откажешь сетевым менеджерам и их командам, так это в изобретательности и агрессивности. Они проводят акции одна заманчивее другой, обещают предоставить выгодные сервисные услуги, которые сводятся к одной идее: говоришь дольше — платишь меньше. И ни один оператор телефонной сети не соизволил снизойти до пенсионеров, ветеранов. Они списаны со счета, не существуют. Этот контингент операторам связи неинтересен. У пенсионеров нет перспектив, будущего, это отработанный материал. Чтобы не заплесневели мозги, врачи предлагают им разгадывать кроссворды. Между тем компьютер и мобильник в этом отношении для пенсионеров не менее полезны, чем кроссворд.



Любопытная информация: в одном из медресе решили использовать sms-сообщения для напоминания верующим о времени намаза.



Я сижу в гостинице, собираюсь звонить домой. Мне не надо идти на телефонную станцию. Рядом — он, мобильник. Берешь в руки трубку, касаешься кнопок, совершенно не думая о том, как это просто и удобно — сотовая связь. Кстати, она надоумила Стивена Кинга сочинить очередной бестселлер — «Мобильник».



«Одним пасмурным утром мир стал не таким, каким мы привыкли его наблюдать. Кто-то произвел всего один звонок на мобильные телефоны всех абонентов сотовых сетей, и люди, ответившие на входящий сигнал, сошли с ума». Это строки из романа, в котором действуют мобилопсихи. По мотивам «Мобильника» режиссер Тод Уильямс снял одноименный фильм ужасов.



У самого Кинга, говорят, мобильника нет.



Забавно: компьютер в качестве варианта к слову «мобильник» выдает «могильник». К чему бы это?