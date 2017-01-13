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Плату за «общедомовые нужды» в квитанции за коммунальные услуги больше обозначать не будут, а сумма перейдет в графу «содержание». Соответствующее постановление правительства страны вступило в силу с 1 января, сообщили в Госкомитете по жилищному и строительному надзору республики.
Радоваться этому или нет — пока непонятно. С одной стороны, исчезнет повод для жалоб на непонятно как начисленные цифры, а их за минувшие годы понаписано немало. С другой стороны, «разбухнет» и без того объемная строка, в которую что только не включается. Уже сейчас владельцы обычной двухкомнатной квартиры, например, платят за содержание почти тысячу рублей, а будут отдавать еще больше.
Опубликовано: 17.01.17 (10:13) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Плату за «общедомовые нужды» в квитанции за коммунальные услуги больше обозначать не будут, а сумма перейдет в графу «содержание». Соответствующее постановление правительства страны вступило в силу с 1 января, сообщили в Госкомитете по жилищному и строительному надзору республики.
Радоваться этому или нет — пока непонятно. С одной стороны, исчезнет повод для жалоб на непонятно как начисленные цифры, а их за минувшие годы понаписано немало. С другой стороны, «разбухнет» и без того объемная строка, в которую что только не включается. Уже сейчас владельцы обычной двухкомнатной квартиры, например, платят за содержание почти тысячу рублей, а будут отдавать еще больше.
Опубликовано: 17.01.17 (10:13) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
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НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
прохожий 2017-01-13 09:29:30
Борьба за койкоместо (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Асаба 2017-01-12 08:47:18
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров
Гиндуллин Р.М. 2017-01-07 21:10:26
В Уфе за год капитально отремонтировали 250 тысяч «квадратов» дороги
Андрей 2017-01-06 16:10:43
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
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