Плату за «общедомовые нужды» в квитанции за коммунальные услуги больше обозначать не будут, а сумма перейдет в графу «содержание». Соответствующее постановление правительства страны вступило в силу с 1 января, сообщили в Госкомитете по жилищному и строительному надзору республики.





Радоваться этому или нет — пока непонятно. С одной стороны, исчезнет повод для жалоб на непонятно как начисленные цифры, а их за минувшие годы понаписано немало. С другой стороны, «разбухнет» и без того объемная строка, в которую что только не включается. Уже сейчас владельцы обычной двухкомнатной квартиры, например, платят за содержание почти тысячу рублей, а будут отдавать еще больше.



Насколько? Как поясняют в госжилнадзоре, сумма будет закладываться по нормативу. Сейчас она не такая большая, однако уже до 1 июня норматив обещают «обновить». В нашей стране это означает — увеличить. Между тем и сейчас вызывает сомнения, почему жильцы вообще должны платить ОДН, к примеру, по воде, если в подъездах кранов нет и газоны во дворах не поливают? Никто, впрочем, и не скрывает, что «общедомовые нужды» на деле — это утечки, последствия жульничества отдельных жильцов и плата за должников.



Оценивать объективность и правильность утвержденных нормативов поручено Госкомжилнадзору. Туда же будут жаловаться жильцы, которые усомнятся в сумме начислений. Потребителей успокаивают тем, что управляющая компания, «связанная» нормативом, не сможет греть на них руки, завышая плату за ОДН. Однако это не мешает ей сделать доначисления по этой статье, как это было в конце минувшего года в Уфе.



Тот же документ разрешил управляющим компаниям фиксировать количество лиц, реально проживающих в квартире, если она не оборудована счетчиками. Жилищники смогут составлять акты и начислять плату за тех, кто в жилом помещении не зарегистрирован.



И последнее: с 1 июля изменится сама квитанция — на ней появится штрих-код, как на товаре в магазине. Это упростит расчет за «коммуналку» тем, кто платит через банкомат или терминал.