В конце прошлого года отмечался юбилей Микаэла Таривердиева, и в Уфе состоялся театрализованный концерт «Последний романтик». Прекрасным вечером поклонники творчества композитора были обязаны нашему Национальному симфоническому оркестру и режиссеру концерта Радмиру Шайхутдинову, кстати, уроженцу нашей столицы.

Моноопера «Ожидание», которую в этот вечер услышали уфимцы, стала дипломной работой Радмира. Об этом произведении — первый вопрос вдове композитора, посетившей Уфу.

«Другая музыка» композитора



— Писалась ли моноопера специально для певицы Марии Лемешевой, дочери знаменитого тенора?



— Микаэл Леонович никогда не писал музыку — оперы, балеты, органные поизведения, как он говорил, другую музыку — на заказ. Для фильмов — да. Но и эта работа была для него настолько личной, что киномузыка начинала жить своей собственной жизнью. С Лемешевой же он дружил, она была исполнительницей нескольких его произведений, в том числе партии Прасковьи Петровны в опере «Калиостро». Он считал ее образцом вокала.



— Говорят, музыка Микаэлу Леоновичу даже снилась.



— Она приходила к нему по-разному. Если речь идет о фильмах, то прежде всего он изучал сценарий. Кстати, долго не соглашался писать музыку к «Семнадцати мгновениям весны» — уже работал в тот момент с Вениамином Дорманом над «Судьбой резидента» и решил, что слишком много в его жизни шпионов. Сомневался до тех пор, пока не нашел свою тему — тему ностальгии по Родине, тоски по родному небу.



Знаете, вот все уверены, что наизусть знают его работу к «Семнадцати мгновениям». Но когда мы делали перезапись, оказалось, что это 4,5 часа музыки. На концерт, где она исполнялась, пришел Вячеслав Тихонов. Он был человеком очень закрытым, ранимым, трогательным. Принес незабудки. Тихонов сам попросил слова, что было для него беспрецедентным, и сказал: «Я, похоже, никогда не слышал этой музыки».



А по «другой музыке» можно было сказать не только, какой Микаэл Леонович человек, но и как она действует на других. После концертов ко мне подходили люди и говорили, что стали лучше, добрее...



Таким произведением для меня стала симфония для органа «Чернобыль». Мы были там в 1986 году. Я работала тогда в газете «Советская культура», организовывала выступления артистов для ликвидаторов аварии. Согласились ехать три человека: Николай Крючков, Элина Быстрицкая и Микаэл Таривердиев. Впечатление было очень сильным, но о том, чтобы что-то написать, он не заговаривал. В феврале следующего года случилась очень драматичная для него история. В Большом театре ставили его балет «Девушка и смерть». За две недели до спектакля его сняли. Это, конечно, было результатом подковерной возни. Таривердиев был совершенно подавлен. И тогда эта симфония на него просто «упала». Все тридцать минут «Чернобыля» как-то моментально уложились в его голове. Он сел за орган в своей студии и сыграл ее от начала до конца.



Полифонический город Тбилиси



— Писали, что уже в музыкальной школе он показал себя как очень одаренный ученик. Нередко вундеркинды с детства в зрелом возрасте куда-то пропадают. Что помогло ему не растерять свой уникальный талант?



— Тбилиси, где он родился, удивительно музыкальный город. Микаэл Леонович посвятил ему первую главу своей книги «Я просто живу». Музыкой были наполнены улицы, дворы. Он рос, дыша ею. Лет в пять впервые сел за фортепиано. Оно стояло у соседей, и он просто дневал у них и ночевал. Им это, естественно, надоело, и соседи родителям сказали: «Ну купите уже ему свой инструмент!» Таривердиев рано начал писать, во многом благодаря поощрявшей его маме. Есть его детский «Концерт для фортепиано с оркестром» — размашисто прописанные пассажи на одну страницу — и обрыв. Надоело.



А удержаться в этой стихии ему помогли божий дар, мама, конечно, и бесконечная страсть к музыке, которая просто не отпускала его.



— Как Микаэл Леонович вошел в вашу жизнь?



— К началу наших с ним отношений, кстати, причастна и ваша республика в лице моей хорошей подруги Лейлы Исмагиловой. Наш роман начался в Вильнюсе, куда я поехала на фестиваль, организованный Родионом Щедриным. Для меня эта поездка оказалось не только тем самым случаем, который переворачивает жизнь, но и просто подарком: моя прабабушка была литовкой, а я никогда в тех краях не была. Мне понадобилась для работы статья о произведении Родиона Щедрина для органа, писать ее никто не хотел. Кто-то посоветовал обратиться к Таривердиеву. Он написал блестящую статью. Вот в Вильнюсе мы впервые и встретились. Весь день провели вместе. А потом и всю жизнь …



С Лейлой мы как раз жили в одном номере. С тех пор дружим.



С его творчеством я, будучи музыковедом, конечно, познакомилась раньше, чем с ним. Чтобы уж быть точной, случилось это в детстве. В тринадцать лет моим любимым писателем был Лев Кассиль. Я тогда отдыхала в «Артеке», помню, сидела на пригорке, над головой была радиоточка. И тут я услышала о том, что Кассиль умер. После этого объявления зазвучала песня «Маленький принц». Это было очень созвучно моим тогдашним чувствам.



Музыкальный наследник



— Знаете, очень сложно представить его в сегодняшней атмосфере шоу-бизнеса. Как бы он существовал, по-вашему, в этом мире?



— Как ни странно, Микаэл Леонович высказывался об этом задолго до того, как все вот так сложилось. У него это тревожное мироощущение стало проявляться в его поздних произведениях: опере-сатире «Женитьба Фигаренко», например, в симфонии для органа «Чернобыль», концерте для органа «Кассандра». Эта музыка была его прощанием с миром и расставанием с надеждой. Он как-то сказал, правда, в связи с Чернобылем: «Вы ждете огненного дождя? Он уже идет. Апокалипсис начался». С этим ощущением он и ушел.



— В одном интервью вы говорили, что его музыка особенно близка японцам. Почему?



— В Японии любимый композитор — Чайковский. Таривердиев в каком-то смысле его наследник: абсолютная доверительность, открытость и возвышенность. Поэтому он так и любим японцами, чрезвычайно ценящими эту доверительность, хотя они и кажутся людьми очень закрытыми. Кстати, знаменитый звездный дуэт «Хиде-Хиде» организовал целый тур по Японии с музыкой Таривердиева.



— Перед Новым годом вы, как и вся страна смотрите «Иронию судьбы»?



— Каждый год 31 декабря мне звонил Эльдар Александрович и задавал один и тот же вопрос: «Старуха, а ты смотришь «Иронию судьбы»? Так что один раз в год я-таки включаю телевизор. Чтобы добиться такого исполнения музыки, которое звучит в фильме, Таривердиев на репетициях с Аллой Пугачевой к каждой песне сделал минимум 30 дублей.



— Вам не кажется, что музыкой в кино сегодня занимаются дилетанты?



— Она перестает быть даже просто ремеслом, не то чтобы творчеством. Я ежегодно бываю на фестивале «Кинотавр», где проходит конкурс имени Таривердиева на лучшую музыку к кинофильму. Просматриваю все ленты. Большая музыка ушла из кинематографа, то, что там звучит, раньше называли «музыкой кадра». Смысл исчез.

А вы знали, что...