"Resbash"-Культура - На полковничьих развалинах
НОВОСТИ
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13.01.17 14:35
C гибелью мальчика из Давлеканово будет разбираться Росздравнадзор
13.01.17 14:12
В Давлекановском районе подросток угнал «Ладу»
13.01.17 14:08
Завтра «Урал» принимает краснодарское «Динамо»
13.01.17 13:59
В Башкирии 144 человека встретили Новый год под домашним арестом
13.01.17 13:30
Жителю Башкирии за убийство шампуром дали 9 лет колонии
13.01.17 13:05
КХЛ представила медали Недели звезд хоккея в Уфе
13.01.17 13:04
В Башкирии непотушенный окурок на ферме привёл к гибели свыше 100 единиц скота
13.01.17 12:59
В Уфе ГИБДД проводит рейды по выявлению пьяных водителей
13.01.17 12:46
В Башкирии разыскивается водитель, сбивший 25-летнюю девушку
13.01.17 12:04
В Белебеевском районе браконьер заплатит 320 тысяч рублей за убитых лося и лосёнка
13.01.17 10:54
«Уфимец» одержал две домашние победы над тобольским «Нефтехимиком»
13.01.17 10:46
В Уфе пройдут зимние Корпоративные игры
13.01.17 10:45
На остановке в центре Уфы люди вынуждены ждать трамвая в потоке транспорта и карабкаться по сугробам (видео)
13.01.17 10:16
В Уфе прошли всероссийские соревнования по сноуборду
13.01.17 07:30
"Батыр" дома проиграл "Южному Уралу-Металлургу" - 2 : 5
13.01.17 07:18
"Торос" проиграл в Красноярске "Соколу" - 2 : 3
13.01.17 06:37
"Салават Юлаев" разгромно проиграл нижегородскому "Торпедо" - 1 : 6
12.01.17 23:28
Рустэм Хамитов посетил отреставрированную школу в Бурзянском районе
12.01.17 23:01
Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет
12.01.17 16:52
Жителю Башкирии вместо заказанного регистратора прислали настольную игру
12.01.17 16:37
Свитеры всех команд КХЛ вмуровали в лёд перед «Уфа-Ареной»
12.01.17 16:35
В Башкирии спрогнозировать паводок поможет авиасъёмка бассейнов Белой и Урала
12.01.17 15:54
В Уфе два технических университета получат федеральную поддержку
12.01.17 15:07
Уфимец предстанет перед судом за серию краж сотовых телефонов
12.01.17 13:16
Музыкальная королева из Башкирии
12.01.17 12:47
Следком Башкирии проверит больницу, в которой пациентка передвигалась ползком
12.01.17 12:37
В Бураевском районе «Тойота» врезалась в «Ладу». Погиб водитель второй легковушки
12.01.17 12:32
Уфимец Александр Бабчин выиграл спринт на этапе кубка страны по биатлону
12.01.17 12:24
В Уфе в столкновении с грузовиком погиб водитель «Гранты»
12.01.17 12:10
Рапиристка Элина Ибрагимова выиграла серебряную медаль на этапе кубка мира в Хорватии
12.01.17 11:59
«Уфа-Алиса» уступила в Краснодаре местной «Кубани»
12.01.17 11:10
В совхозе «Алексеевский» нарушали трудовые права работников
12.01.17 11:09
В Калтасинском районе зарплату работникам выдавали мясом
12.01.17 10:24
Антон Бабиков в составе эстафетной сборной страны выиграл серебро в Рупольдинге
12.01.17 10:14
В Уфе школьникам продлили каникулы
12.01.17 10:12
Сегодня "Салават Юлаев" сыграет с нижегородским "Торпедо"
11.01.17 21:56
Баймакская резня из-за бензопилы
11.01.17 17:10
В Уфе подросток нанёс ножевые ранения двум женщинам в «Монетке»
11.01.17 16:52
В Башкирии МУП оштрафовано за незаконную эксплуатацию полигона
11.01.17 16:50
Федеральный бюджет поддержит республиканских аграриев
11.01.17 15:51
В Абзелиловском районе гостья оказалась воровкой
11.01.17 15:07
В Башкирии остановлена незаконная эксплуатация АГЗС
11.01.17 14:15
В Стерлитамаке директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов
11.01.17 13:40
Бывший глава администрации Агидели предстанет перед судом за получение взятки
11.01.17 10:43
В санатории «Якты-Куль» электромонтера ударило током
11.01.17 10:41
В Уфе в неуборке снега обвинили частные компании
11.01.17 10:24
В Башкирии пятиклассник угодил под колёса «УАЗа»
11.01.17 09:59
В Аургазинском районе кирпичные заводы погасили пятимиллионную задолженность по зарплате
11.01.17 09:52
Житель Башкирии зарезал племянника
11.01.17 06:43
"Торос" проиграл "Ермаку" в овертайме - 2:3
11.01.17 05:55
"Салават Юлаев" одержал волевую победу над "Спартаком" - 5:3
10.01.17 18:30
Глава республики встретился с лауреатами газеты "Республика Башкортостан"
10.01.17 16:53
Житель Башкирии сбросил с пятого этажа собутыльницу
10.01.17 16:18
Двое жителей Башкирии до смерти забили шумного соседа
10.01.17 15:47
В Башкирию пришла эпидемия гриппа и ОРВИ
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