В декабре минувшего года в Уфе прошел «Ит Фест», то есть фестиваль мяса. Название синтезировано из слов башкирского и английского языков, а написано на русском. На мой взгляд, звучит странно. Особенно с учетом того, что фестиваль организован для жителей Башкортостана, а думается, что будут участники из Европы и всей России. Такое смешение языков говорит не о взаимопроникновении культур, а о безграмотности того, кто придумал название.

В последнее время бросается в глаза, что названия магазинов, вывески, реклама, слова на футболках написаны латиницей. Мне как человеку, живущему в России, это неприятно. Зачем примитивно унижаться? Хотелось бы, чтобы в республике было меньше подобных надписей — на моей улице и в моем городе.



Порой люди даже не понимают значения слов. Среди молодежи можно заметить футболки с глупыми, а иногда и неприличными надписями.



Почему они написаны латиницей? Скорее всего, чтобы привлечь покупателя и повысить цену. Но современных покупателей уже не привлекает такой маркетинговый ход. Они видят в нем неуважение к людям, которые родились и живут в России.



Когда вижу вывески со словами «cafе, restaurant, shop, market», меня охватывает буря негативных эмоций. И возникает вопрос: зачем? Такие претензии на псевдоэлитные заведения вызывают лишь раздражение, а то и смех.



Музыка, которая играет в торговых центрах, также не свидетельствует об уважении к россиянам. Она сплошь иностранная. А почему бы не включать там классическую музыку, которая понятна человеку любого возраста и национальности?



Не нужно бояться писать и говорить по-русски. Уверена, русский язык не исчерпает себя, а население нашей страны не потеряет свою индивидуальность. В истории уже были периоды, когда родную речь подменял французский в смеси с нижегородским, но эта мода, как мы знаем, касалась не народа, а лишь дворян, да и то не всех. Владеть-то французским владели, но шедевры литературы создавали на русском.



Общаясь с друзьями, слышу, что в их речах проскальзывают английские слова, и становится смешно. Молодые люди вставляют иностранщину, отдавая дань моде, и не подозревают, что тем самым уничтожают себя и свой язык.



Хочется заметить, что на страже русской культуры стояли великие люди с нерусскими корнями. Взять, например, родителей Владимира Ивановича Даля. Мать — немка, отец — датчанин, но сам Даль считал себя русским. Он уважал и ценил наш язык. И даже составил четырехтомный словарь живого русского языка. По его мнению, родным языком нужно дорожить и вырабатывать язык литературный.



Екатерина II по происхождению немка. Но Россия для нее стала второй родиной. Русский язык, культура, люди — все ей пришлось по душе. При ней были построены Московский университет (ныне МГУ имени М. В. Ломоносова), Академию художеств, Эрмитаж, она поддерживала русскую литературу и сама писала произведения на русском языке.



В разное время люди разных национальностей считали русский язык великим и могучим.



И. Тургенев писал: «Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас». Его слова невозможно опровергнуть.



Да, с XVIII и вплоть до начала XIX века российское дворянство говорило лишь на французском. Оно считало, что русский язык — для крестьян. Этой модой Россия переболела, я уверена: справится с нездоровым увлечением иностранщиной и сейчас.