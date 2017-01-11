Наши умудренные жизнью читатели в письмах в редакцию ставят, как всегда, самые острые вопросы: отношения врачей к пациентам, порядка во дворах и подъездах домов, транспортной доступности населенных пунктов и другие. И не только ставят, но и пытаются достучаться до тех, от кого зависит принятие решения по ним. Самые интересные письма декабря — перед вами.

Виктор АФАНАСЬЕВ,

Уфа:

«Предлагаю обсудить проблему отношения к пациентам медицинского персонала. В мае попал с двусторонним воспалением легких в больницу. Прежде всего потряс «уют»: кровати такие, будто их подобрали на помойке. Штор на окнах нет, в палате душно, откроешь дверь — сквозняк.



Курс лечения, правда, назначили оперативно, хорошо работали медсестры и санитарки. А вот врачей я видел редко: их то и дело куда-то отправляли — на совещания, на учебу… Заведующий отделением за две недели не показался ни разу, своего лечащего врача видел всего раза три. Каждый день заходила только ординатор, которая очень старалась помочь больным.



Чтобы поправить здоровье после больницы, купил за немалые деньги путевку в известный в республике санаторий. При первой встрече врач задал странный вопрос: «Зачем вы сюда приехали?». Лечение после этого он все же назначил. Медсестры оказались дружелюбными и внимательными, однако врач за все время пребывания в санатории мной ни разу не поинтересовалась. В последний день мне пришлось час проторчать в коридоре, чтобы к ней попасть. Встретив фразой: «Что вам надо?», она даже не осмотрела и не поговорила со мной, быстро состряпав выписной эпикриз.



Милые врачи, что с вами? Лет пятнадцать назад я тоже лежал в больнице, и отношения врач — пациент были более уважительными. Почему они меняются в худшую сторону?»



Наиль КАРИМОВ,

Уфа:

«Меня как председателя совета дома волнует проблема сохранности общего имущества жильцов. Повсеместно в нашем городе стены домов, двери подъездов, лестничные клетки превращены в своеобразные «доски объявлений». Клеют их все кому не лень. Стены, покрытые обрывками старой бумаги, имеют неприглядный вид, железные двери и электрощитки корродируют. При этом у каждого подъезда нашего дома есть специальные щиты для объявлений, однако расклейщикам их почему-то мало.



Пробовали с этим явлением бороться: звонили по телефонам, указанным в объявлениях. Там обычно отвечают, что во всем виноваты расклейщики, или бросают трубку. Обращались в административную комиссию, но там сказали, что занимаются только незаконными объявлениями на остановках и столбах. А домами должно заниматься ЖЭУ: пусть оформят акт о порче имущества, и тогда комиссия с этим разберется. Но в ЖЭУ этим заниматься не хотят».



Ляля ХУСАИНОВА,

Чишминский район:

«Живу в Чишмах, а работаю в онкодиспансере в Уфе. Каждый день езжу на работу на автобусе «Башавтотранса» № 151. Маршрут всегда обслуживал вместительный «НефАЗ». Однако недавно большой автобус исчез, и пассажиров теперь возит двадцатиместный «Мерседес-Спринтер». Он набивается полностью уже в Чишмах, человек пятнадцать едут стоя. На остановках по дороге уже не тормозит, поскольку пассажиров сажать некуда.



Есть у нас и коммерческая маршрутка, однако проезд в одну сторону стоит 90 рублей. А на автобусе «Башавтотранса» действуют социальная и студенческая карты, поэтому все пенсионеры и студенты ездят именно на нем. Помогите, пожалуйста, вернуть большой автобус».



От редакции. Как пояснили «РБ» в УПАТП-1 — филиале «Баш­автотранса», автобусы большой вместимости в ближайшее время на маршрут № 151 не вернутся. Связано это с отсутствием машин — поступившие на предприятие «НефАЗы» обслуживают другие маршруты.