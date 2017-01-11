Второй пленум республиканского совета ветеранов состоялся в Уфе

Патриотизм — основа национальной безопасности, не раз подчеркивал глава государства. Это и стало темой встречи руководителей ветеранских организаций с представителями министерств и ведомств республики.

С докладами выступили министр спорта и молодежной политики Андрей Иванюта, министр образования Гульназ Шафикова, представитель Военного комиссариата РБ полковник запаса Рим Мусин и другие.



Председатели советов ветеранов: Уфы — Ришат Файзрахманов, Дуванского района — Антонина Свешникова, Абзелиловского района— Ансар Тулькибаев, Белорецкого района и города — Нина Сафонова и другие говорили о проблемах, волнующих старшее поколение. В частности, о необходимости уделить особое внимание социальной защите людей пожилого возраста, здравоохранению, сохранению памяти о подвигах земляков. В ходе пленума обсуждались работа молодежных и патриотических клубов, роль музеев, в том числе школьных и вузовских, в патриотическом воспитании.



Так, Алексей Тарасов, председатель Куюргазинского районного совета ветеранов, рассказал о музее Кинзи Арсланова — сподвижника Пугачева. Село Кинья-Абызово Куюргазинского района — родина трех Героев Советского Союза: Гафията Арсланова (потомка знаменитого Кинзи Арсланова), Сальмана Биктимирова и Хасана Гайсина.



Подчеркивалась необходимость возрождения трудового воспитания в школах. Патриотическим акциям должен быть чужд формализм, только тогда они станут массовыми. Пример — акция «Бессмертный полк».



Председатель Туймазинского районного совета ветеранов Адунис Фазуллин отметил, что для создания новых мемориалов в их районе не используются бюджетные средства. Совет ветеранов привлекает спонсоров, готовых поддержать социальный проект. На призыв помочь в возведении памятников труженикам тыла, героям войны отзываются и местные жители.



Председатель Башкирского республиканского совета ветеранов Валерий Шарипов, рассказав об основных событиях в ветеранском сообществе, подчеркнул важность взаимодействия ветеранской организации с другими республиканскими структурами.



— В 2017 году ветеранская организация Башкортостана отметит 30-летие. Совету ветеранов республики, его президиуму, городским, районным и отраслевым советам необходимо продолжить работу по выполнению намеченных планов, находя, в том числе, новые формы и методы, — подчеркнул он.