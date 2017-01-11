Однажды вечером, когда мой сын-подросток отправился гулять с друзьями, в прихожей заверещал телефон. Мама подняла трубку, некоторое время слушала с изменившимся лицом, а потом сказала чужим голосом: «Звонил Аркадий, сказал, что выпил, угнал чью-то машину и сбил человека! С него требуют деньги!». Я отобрала у нее трубку, из которой тут же пошли короткие гудки, и спокойно уточнила: «Ты уверена, что это был именно Аркадий? Он назвал тебе имя? И вообще — он за руль-то ни разу в жизни не садился, как он мог машину угнать? Успокойся, этот «развод» всем известен. На всякий случай я, конечно, как любая нормальная мать позвонила сыну на мобильный и убедилась, что с ним все в порядке. Но именно тогда поняла, что при желании сбить с панталыку можно даже самого здравомыслящего человека, каким всегда была моя мама.

Старый — что малый?



Волнение за детей и внуков старики испытывают практически постоянно, особенно если живут отдельно и видятся нечасто. Поэтому нередки истории, когда та или иная бабушка лишается крупной суммы, испугавшись порчи, якобы наведенной на кого-то из близких. Классический вариант: к пенсионерке на улице подходит женщина-«экстрасенс» и обещает отвести от родного человека смертельный наговор. Тут же рядом, как чертик из табакерки, появляется «случайная» прохожая, которая бросается благодарить мошенницу за спасенную жизнь родственника. И доверчивая бабушка «клюет» на этот трюк.



Мошенники, как правило, хорошо разбираются в психологии и изобретают все новые способы наживы. Почему именно пожилые — частые жертвы аферистов? Они наиболее доверчивы. Выросли во времена, когда честность и порядочность были нормой практически для всех простых советских граждан. Верят в то, что к пожилому человеку априори следует проявлять уважение.



Немаловажную роль играет и состояние здоровья. «С возрастом деятельность мозга ухудшается, особенно тех его отделов, которые отвечают за логическое мышление, обработку информации, принятие решений. Не зря говорят: старый — что малый. К тому же пожилые люди часто одиноки и рады любому общению, тем более — проявлению заботы. Эти факторы используют нечистые на руку люди», — отмечает практикующий психолог Наталья Петрова.



А я не уберу свой чемоданчик…



Кстати, спекуляция на вопросах здоровья, пожалуй, самая распространенная уловка преступников. Поскольку хорошее физическое состояние становится для стариков одной из основных жизненных ценностей, они часто «покупаются» на объявления в газетах, рекламирующие чудодейственные приборы, биологически активные добавки, медные браслеты, гематитовые кольца от давления. Формулировки «уникальный препарат», «разработка закрытого военного предприятия», «скидка только два дня», «ограниченное количество» действуют магически.



Агенты по продажам любят приходить к старикам домой, как правило, они обладают даром убеждения. Жертвой такого мошенничества стала 65-летняя уфимка Тамара Альбертовна, которая купила чудо-пылесос за 120 тысяч рублей. Энергичный молодой человек провел в ее квартире три часа: сначала рассказывал про ужасных пылевых клещей и других тварей, затем обрабатывал ковры, диван и матрасы. В итоге «пропылесосил» и карманы доверчивой пенсионерки, которую окончательно убедил тот факт, что отныне ей можно будет забыть про таблетки от аллергии. Позже выяснилось, что реальная стоимость пылесоса — чуть меньше 40 тысяч рублей, а вернуть его невозможно как якобы сложное техническое устройство.



Еще один популярный вид обмана на дому — чемоданчик с фильтрами для воды, которые на ваших глазах сначала превращают ее в жуткую черную жижу, демонстрируя, какую отраву вы пьете, а потом очищают и даже насыщают полезными веществами. Выглядит впечатляюще. Если сыпать при этом химическими формулами и малопонятными медицинскими терминами, успех фокуснику гарантирован.



Позвони мне, позвони!



Многие мошенники пользуются тем, что старики плохо разбираются в операциях, связанных с безналичным расчетом. Обманным путем получают доступ к банковским счетам с пенсией или сбережениями. Типичный пример: на сотовый телефон абонента приходит сообщение о том, что его банковская карта заблокирована и необходимо позвонить на такой-то номер для получения подробной информации. Когда владелец карты звонит по указанному телефону, ему сообщают, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, и просят назвать номер карты и пин-код для ее регистрации. Получив реквизиты пластиковой карты, злоумышленники переводят деньги на номер своего телефона.



Сейчас, к примеру, полицейские столицы Башкирии решают вопрос о возбуждении уголовного дела по заявлению 75-летней уфимки. Как рассказала пенсионерка, на ее стационарный телефон позвонила незнакомая женщина, представившаяся сотрудницей службы соцзащиты, и с радостью сообщила, что ей положена компенсация за услуги ЖКХ после проведенного перерасчета — 25 тысяч рублей. Для получения денег необходимо предоставить данные своей банковской карты. Пенсионерка продиктовала заветные цифры, сообщила код доступа. «Работница собеса» заверила, что теперь деньги будут перечислены, и отключилась. Надо ли говорить, что деньги со счета пожилой женщины пропали — всего 7700 рублей.



Нередко на сотовый телефон или по почте пенсионеру приходит информация о том, что он стал победителем какого-либо конкурса и в качестве приза ему полагается либо автомобиль, либо крупная денежная сумма. Но для получения выигрыша необходимо перевести на указанный счет либо сбор, либо пошлину или налог. Существует немало других способов обчистить карманы пенсионеров. В любой ситуации помните: обманывают обычно тех, кто «сам обманываться рад». Будьте бдительны.