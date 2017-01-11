В России все чаще звучат предложения возродить систему учебно-производственных комбинатов, которые существовали в советские времена. Но пока одни говорят о реанимации важного и нужного дела, другие на одном лишь энтузиазме двигают его с мертвой точки.

Обращайтесь — поддержим



Несколько лет назад Туймазинский индустриальный колледж получил 23 миллиона рублей в качестве гранта правительства республики, на который приобрел новейшее оборудование для учебных кабинетов и мастерских. Благодаря этому в 2014 году здесь запустили профориентационный проект по обучению школьников основам рабочих и технических специальностей «Мастер-ОК».



— Перед этим я побывал на приеме у главы республики Рустэма Хамитова, — говорит автор и координатор проекта заместитель директора колледжа Олег Гайсин. — Он идею поддержал и посоветовал обращаться к нему, если возникнут проблемы.



Первым делом Гайсин прошелся по городским школам и попросил отдать колледжу уроки предпрофильной подготовки. Школы пошли ему навстречу. В девятых классах (акцент был сделан на них как на потенциальных поставщиков студентов колледжа) на этот предмет отводится один час в неделю. Чтобы не растягивать процесс, часы «уплотнил» до 10 дней, в течение которых ребятам предстояло осваивать азы мастерства.



В первый год проект стартовал с одним направлением — основы евроремонта. Работники колледжа опасались недобора, однако интерес к начинанию был ажиотажным — и в итоге обучили около 200 человек. Глядя на это, число специальностей здесь довели до девяти: старшеклассники постигают в колледже основы электротехники, электросварки, 3D-моделирования, монтажа сантехсистем, семейного бюджета...



— Поскольку обучаем мы в том числе и опасным профессиям, формируем группы по десять человек, не больше, — продолжает Олег Альбертович. — Риск стараемся свести к минимуму. К примеру, ребята работают не на сварочных аппаратах, а на немецких тренажерах. Но у этих тренажеров даже дуга не отличима от настоящей! Умная техника сама оценивает работу ученика и ставит ему оценку.



Все направления в «Мастерке» перекликаются со специальностями, которым учат в колледже. Оно и понятно — проект как раз и создавался для популяризации рабочих профессий. Конечно, здесь прекрасно понимают, что за десять дней дать необходимый объем знаний нереально. Но такой задачи перед собой колледж и не ставит. Для организаторов главное, чтобы подросток прочувствовал специальность, прислушался к себе — лежит ли у него к ней душа. Если да — он непременно вернется сюда снова. Уже не слушателем «Мастерка», а полноценным студентом.



Им помогают ангелы



— Наша главная «болевая точка» — отсутствие финансирования, — признается Гайсин. — Каждый ученик обходится нам примерно в тысячу рублей. В нынешнем году через «Мастер-ОК» прошло около 500 человек (притом что в городе сегодня насчитывается чуть больше 600 девятиклассников). В следующем году, думаю, будет не меньше.



Активный блогер, Гайсин решает проблему привычным способом — через социальные сети. В первый год он списался с представительством крупнейшей строительной компании, рассказал о своем начинании и предложил посотрудничать. Компания заинтересовалась. Ее представители побывали в Туймазах, всесторонне изучили проект и заключили договор. Уже три года они поставляют в ТИК спецодежду, инструменты, расходные материалы... Говорят, это в их интересах: будущие рабочие и специалисты с юных лет учатся работать с их инструментом, гипсокартоном, шпаклевкой.



В числе спонсоров «Мастерка» несколько туймазинских заводов, фабрик, строительная компания и даже две фирмы из Октябрьского. Правда, большинство меценатов «живые» деньги колледжу не дают, предпочитая помогать «натурой». Но, как говорится, курочка по зернышку клюет.



А в нынешнем году неугомонный Гайсин, опять же через соцсети, познакомился с настоящим олигархом. И, по совместительству, бизнес-ангелом Борисом Жилиным. Тот живет в Швейцарии и за последние пару лет поддержал около 300 российских социальных проектов. Жилин выслушал просьбу о помощи, попросил предоставить ему документы, сметы... И вскоре перечислил 850 тысяч рублей.



— Полученных денег нам хватит до апреля следующего года, — говорит Олег Гайсин. — Ведь без финансов нам не обойтись: нужно платить людям зарплату, приобретать специализированное оборудование. А с мая следующего года я вновь начну искать деньги.



Сделаем робота



В большие начальники Гайсин не рвется. Но надеется, что его опыт окажется востребованным в других городах и районах. Ведь сегодня это важное и нужное начинание реализуется за счет энтузиастов-одиночек, в то время как системная работа позволила бы вывести ее на новый уровень.



— В первый год я много ездил по школам, что-то объяснял, доказывал, уговаривал... А сейчас «Мастер-ОК» развивается по накатанной колее, — делится профессиональными секретами Гайсин. — В том числе за счет социальных сетей — у нас есть свои группы ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, YouTub. Так что с потенциальными и будущими учениками можем общаться, не выходя из дома.



Во время обучения мы исподволь ведем агитационную работу, чтобы после девятого класса дети поступали в наш колледж. И они поступают! В первый год из 200 человек, которые ходили на курсы, к нам пришли 50. В последующие годы чуть меньше. Просто потому, что с недавних пор в «Мастер-ОК» начали ходить и девочки. А большинство специальностей в колледже ориентированы на мужчин. Однако процент мальчишек, которые впоследствии пришли в колледж, растет с каждым годом. Многие из них признаются, что сделали свой выбор по двум причинам. Первая — они вдруг поняли, что рабочая специальность может быть интересной и при этом позволит им заработать на хлеб с маслом. Вторая — наш колледж для них стал словно дом родной. За несколько месяцев до окончания девятого класса они успели побывать в мастерских и аудиториях, перезнакомились с преподавателями. Таким образом, удалось снять психологический барьер в их сознании, который неизбежно появляется при поступлении в незнакомое учебное заведение.



Со следующего года «Мастер-ОК» открывает десятую специальность для школяров — «Основы робототехники». Под это дело уже закуплено специальное оборудование. Из него, как из конструктора «Лего», будут собираться действующие роботы. Для одних этот процесс станет развлечением, не больше. Для других — первым шагом на пути к профессии.