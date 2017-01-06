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НОВОСТИ
07.01.17 11:25
Уфимец Кирилл Капризов вошёл в символическую сборную молодёжного чемпионата мира по хоккею
05.01.17 13:03
Вступил в силу федеральный закон о поддержке семей с детьми, инициированный Госсобранием Башкирии
05.01.17 12:30
В Уфимском районе подросток умер, пытаясь изобразить фокус с баллончиком бытового газа
05.01.17 05:47
Хоккеисты молодёжной сборной России проиграли в полуфинале чемпионата мира США по буллитам - 3:4
30.12.16 15:40
Сегодня свой юбилей отмечает основатель двух башкирских волейбольных клубов Валерий Багметов
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Дорогие православные Башкортостана!
Искренне, от души поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Многие века этот один из самых любимых христианских праздников объединяет миллионы людей во всем мире, озаряет сердца светом любви, побуждает к чистым помыслам и благородным поступкам, обращает к духовным истокам веры. Православное Рождество утверждает семейные ценности, делает нас добрее и милосерднее,учит состраданию и взаимной поддержке.
Из года в год усиливается роль Русской Православной Церкви в укреплении нравственных основ нашего общества, связи поколений, веротерпимости и межрелигиозного диалога. Эта совместная с мусульманской уммой и другими конфессиями многосторонняя плодотворная деятельность способствует развитию богатых религиозно-культурных традиций,воспитанию молодежи, оказанию социальной помощи нуждающимся.
Пусть эти рождественские дни подарят нам радость общения с близкими, тепло и хорошее настроение.
От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и исполнения всех надежд!
Р. Хамитов
Опубликовано: 07.01.17 (11:56) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Дорогие православные Башкортостана!
Искренне, от души поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Многие века этот один из самых любимых христианских праздников объединяет миллионы людей во всем мире, озаряет сердца светом любви, побуждает к чистым помыслам и благородным поступкам, обращает к духовным истокам веры. Православное Рождество утверждает семейные ценности, делает нас добрее и милосерднее,учит состраданию и взаимной поддержке.
Из года в год усиливается роль Русской Православной Церкви в укреплении нравственных основ нашего общества, связи поколений, веротерпимости и межрелигиозного диалога. Эта совместная с мусульманской уммой и другими конфессиями многосторонняя плодотворная деятельность способствует развитию богатых религиозно-культурных традиций,воспитанию молодежи, оказанию социальной помощи нуждающимся.
Пусть эти рождественские дни подарят нам радость общения с близкими, тепло и хорошее настроение.
От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и исполнения всех надежд!
Р. Хамитов
Опубликовано: 07.01.17 (11:56) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
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Назад в колхозы? (Экономика) 29.11.16 (10:01)
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Чехословацкое «вторжение» («Ветеран») 27.09.16 (10:11)
Рияз 2016-11-30 17:02:46
НОВОСТИ
07.01.17 11:25
Уфимец Кирилл Капризов вошёл в символическую сборную молодёжного чемпионата мира по хоккею
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AHOHC
AHOHC
В Уфе за год капитально отремонтировали 250 тысяч «квадратов» дороги
Андрей 2017-01-06 16:10:43
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:36:08
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:32:57
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
хамит 2017-01-04 16:02:55
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
ирек 2017-01-03 21:05:47
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Умар 2017-01-03 20:30:56
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
ринат 2017-01-03 20:29:19
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48