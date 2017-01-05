Региональный этап международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания проводится под крышей УГАТУ уже восьмой раз. И с каждым годом в игру вступают все новые районы республики, растет количество участников, усиливается конкурентная борьба. Но смысл олимпиады — не в том, чтобы просто помериться знаниями и весело провести время в аэрокосмической школе, куда каждое лето приглашают победителей. Благодаря этому проекту рождается новое поколение высококлассных технарей, которых так не хватает стране.

Свой человек в космосе



— В каждом районе найдутся школьники, мечтающие стать летчиками, космонавтами, — рассуждает Вячеслав Аброщенко, основатель аэрокосмической школы. — Раньше такими ребятами активно занимался ДОСААФ, многочисленные авиакружки. Сегодня эта работа практически не ведется, и наша олимпиада — одна из немногих возможностей проявить себя. Здесь сформировался костяк участников, соревнующихся из года в год. Большинство таких ребят уже определились с будущей профессией, выбрали учебу в технических вузах.



После школы их ждут в УГАТУ. По словам Аброщенко, у победителей есть привилегии при поступлении. Есть и те, кто отправился покорять столицу. Вчерашние призеры авиационной олимпиады уже учатся во многих московских инженерно-технических вузах.



Другой бессменный член оргкомитета олимпиады, представитель Федерации космонавтики Сергей Плюхов уверен: в республике интеллектуальный потенциал молодежи очень высок. Даже призывники из Башкирии отправляются служить в основном в «элитные» войска: воздушно-десантные, ракетные, морскую пехоту. Так что учить у нас есть кого. Но при этом еще пару лет назад уфимское моторостроительное предприятие было вынуждено искать специалистов в других регионах — даже из Комсомольска-на-Амуре приглашали. Проблема в том, что в 90-е годы прошлого века сильно упал престиж инженерных профессий. А олимпиады, подобные сегодняшней, как раз работают на этот престиж.



— Наше региональное отделение Федерации космонавтики поставило перед собой задачу: вырастить башкирского космонавта, — поделился мечтой Плюхов. — И могу сказать, что кандидат у нас уже есть. Только это не он, а она.



— Лейла Ганиева? — предполагаю я. Эта талантливая девочка из Уфы, дважды победившая в олимпиаде по истории авиации, учится в МИФИ на кафедре ядерной физики и космофизики.



— Я вам ничего не говорил, — погрозил пальцем Сергей Плюхов.



Паяльник в наследство



Неоднократный победитель олимпиады по истории авиации Рафаэль Кильметов с детства мечтал стать изобретателем. Одиннадцатиклассник руководит лабораторией технического творчества в своей школе, занимается с младшими ребятами. А вот с вузом пока не определился, слишком уж много у него интересов. Очевидно одно: все они из области техники.



— Я увлекаюсь авиационными двигателями, но у меня есть и другие проекты: корабль на воздушной подушке, радиоуправляемые машинки, — рассказывает Рафаэль. — Пульт управления тоже самодельный. Я стремлюсь изучать только то, что можно тут же применить на практике, главный интерес для меня — сделать все своими руками. Идей много, времени не хватает.



В талантах и увлеченности одиннадцатиклассника «виновата» семья: отец занимался ремонтом радиодеталей, дома у них была целая техническая лаборатория, по той же стезе пошел и старший брат.



— Если бы не поддержка близких и не куча деталей, окружавших меня с самого детства, наверное, и интереса бы не возникло, — говорит Рафаэль. Сейчас у мальчика дома два стола: один для школьных занятий, а второй завален проводами, радиодеталями и паяльниками. Многое перешло по наследству от отца.



Кстати, сегодняшнюю разработку Рафаэля — работающий импеллерный квадрокоптер — жюри признало уникальной. Он даже получил за нее специальный приз от аэродромного комплекса «Первушино» — десятиминутный полет с возможностью управления самолетом под руководством инструктора.



А семиклассница Лиана Юнусова из Дюртюлей увлекается микросамолетами, разрабатывает эту тему уже второй год. В Кумертау выпускается микросамолет «Птенец-2». Лиана придумала, как его модернизировать, чтобы превратить в аэротакси. Поставить двигатель, работающий на обычном бензине, увеличить грузоподъемность, добавить места для пассажиров — и получится транспорт будущего. Только не подумайте, что все так просто.



Робот для первоклассников



В работе секции авиамоделирования и робототехники традиционно участвует Дворец творчества детей и молодежи из Нефтекамска. Ребята привезли множество моделей — от роботов до судов на воздушной подушке. Больше всего, конечно, летательных аппаратов.



— Вы в прошлом году обещали продемонстрировать, как летают ваши самолеты, — вспомнила я.



— Можем запустить! Летать будут, — с готовностью вскакивают ребята. Руководитель объединения Андрей Чуклин охлаждает их пыл — запускать самолеты в полном зале не стоит, еще приземлится кому-нибудь на голову. И поясняет: в объединении занимаются ребята с первого по десятый класс, их более ста человек. Работа кипит с обеда до позднего вечера. И эти летающие модели старшие сделали специально для первоклашек.



А восьмиклассник Айдар Мирсаяпов демонстрирует робота по имени Альбатрос, сконструированного для обучения самых юных любителей техники. На его корпусе есть вопросы по истории авиации и ответы на них. Если правильно соединить контакты, звуковой сигнал сообщит об успехе. «Надо бы его модернизировать, чтобы еще и световой сигнал подавал», — критически осматривает свое детище восьмиклассник. Спрашиваю у ребят из секции, куда планируют поступать. Все дружно собираются в УГАТУ.



И вот объявляют победителей. Жюри в этом году оказалось щедрым — дополнительные вторые, третьи места и специальные призы сыплются на юных любителей авиации как из рога изобилия. Между прочим, и призы не пустяковые: планшеты, наушники, «умные» часы и даже телескопы.



— У меня очень интересная исследовательская работа о том, как отражена авиация в отечественном кинематографе, — без ложной скромности поделилась Рената Фархтдинова из Агидели, занявшая второе место. — Жаль только, время на защиту ограничено, пришлось быть краткой.



Победители отправятся в Москву на финальный этап олимпиады. А летом их ждет международная аэрокосмическая школа в Давлекановском районе.

Прямая речь

Николай КРИОНИ,

ректор УГАТУ:

— Мне как ректору приятно, что с 2009 года региональный этап олимпиады проводится в стенах нашего университета. Количество участников ежегодно растет, в этом году их уже более 600. Победители уже традиционно становятся победителями и призерами на финальном этапе в Москве. Главные цели олимпиады — популяризация авиации и космонавтики, патриотическое воспитание молодого поколения и возможность поступить в дальнейшем в авиационные, технические, машиностроительные вузы.