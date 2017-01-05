«Я пью бокал вина за благоденствие народа», — так завершаются верноподданнические стихи, опубликованные в «Уфимских губернских ведомостях» в канун нового 1906 года под звучным псевдонимом Варяго-русский. «Пускай свободная страна в свободной жизни процветает, и в думе царской пусть она на благо всех дела свершает!».

Надейся и жди



Неизбывной верой в то, что Новый год открывает лучшее завтра, что Высочайший манифест, дарующий свободы и провозглашающий неприкосновенность личности, послужит умиротворению неразумных смутьянов, проникнута и передовица в том же номере главной городской газеты. «У истинно русской газеты, и тем паче у выходящей под сенью правительственного герба, может быть лишь один путь — путь добросовестного и правдивого служения тем заветам, тем святым устоям, на коих зиждется наша Родина. Вера в Бога, Самодержавие и Народность суть те высокие и мощные факторы, которые дают жизнь России и двигают ее к благополучию». Как видим, триада графа Уварова, сформулированная в середине XIX века, по-прежнему дает опору надеждам на не такое мрачное будущее, как те революционные пертурбации, которые затронули даже провинциальную Уфу.



Пока редактор подобным образом каждый год заклинал читателей верить в грядущее счастье России, читатели в меру настроений и возможностей готовились к Рождеству. В годы Русско-японской войны нередко слышались призывы ограничить себя в увеселениях в пользу тех, кто «великий христианский праздник встретит в землянках и окопах под рев гранат и свист пуль». В газете описывалось, как некий юный уфимец заявил дома: «Папа, мне не нужно елки! Отдай мне эти деньги. Я куплю валенки и пошлю туда, солдатам…». Папа был растроган, валенки отосланы, ответные благодарности получены.



Поздравления и подарки посылали на передовую и воспитанницы Уфимской Мариинской женской гимназии. «Дорогая крошка Верочка! — писал сердечно признательный штабс-капитан Каменский. — Нижние чины 12-й роты 164 Закатальскаго полка, получив ваш дорогой подарок на позиции у деревни Мадяотунь, решили сохранить его во все время похода, как память о вас, и со слезами на глазах просили благодарить. Прими, милое дитя, и от нас, офицеров роты, вместе с нижними чинами, сердечную благодарность за память о нас здесь, в далекой Маньчжурии. Пусть жизненный путь твой в новом году украсится одними розами».



В лесу ещё не родилась ёлочка



Обычно елки устраивались и в зажиточных домах, и в общественных местах. Было много благотворительных акций. Главную роль здесь играли первые дамы Уфимской губернии. В декабре 1904 года заботами ее превосходительства С. И. Соколовской — супруги губернатора и попечительницы местных детских приютов — была устроена елка для всех приютских мальчиков и девочек. Детей заранее попросили написать, какие подарки они хотели бы получить к Рождеству. Нарядная зала, елка с синей многоконечной Вифлеемской звездой на макушке, украшенная свечами, мятными пряниками, конфетами в ярких бумажках и золочеными орехами, дружные хороводы под звуки польки, мешочки с игрушками и сластями в придачу с книжкой «нравственного содержания», восторг и веселье ребятишек — этот праздник стоил трудов и сил, потраченных на его устройство. София Илларионовна пришла на елку с дочерьми, помогавшими увлечь детишек в круговерть праздника, среди организаторов и гостей наблюдались члены Дамского комитета, учителя, богатые уфимские купцы, финансировавшие праздник. Танцы сменялись пением с обязательным «Боже, Царя храни».



Интересно, что они пели кроме гимна? Я пыталась найти ответ, но безуспешно. Музыка к хиту всех времен «В лесу родилась елочка» еще не была написана, старая немецкая песенка «О Tannenbaum! Wie grÜm sind deine Blatter («О рождественская елка! Как зелена твоя крона») уже забылась. Может быть, «Гори, гори, моя звезда»? Ведь в ней изначально подразумевалась именно Вифлеемская путеводная звезда, освещавшая дорогу волхвам с рождественскими дарами. А что позже пел дедушка Ленин на елке в Сокольниках? Неужели «Интернационал»? Кстати, я пыталась разговорить маму, которая помнила елку в школе 1936 года (ее устраивал мой дед, который преподавал физику, математику и рисование), но кроме общих слов о веселье ничего добиться не смогла.



Косоворотка с галстуком — хит маскарада



Вернемся к елкам столетней давности. В общественных собраниях они тоже не были свободны от благотворительной нагрузки. Деньги, вырученные за билеты и угощение, за вычетом организационных расходов, шли на устройство бесплатных обедов для бедных или сеансов «волшебного фонаря» для тюремных сидельцев, часто адресовались стесненным в средствах гимназистам. В 1903 году от елки в Городском собрании было выручено 2 тысячи 598 рублей 44 копейки, из них на устройство праздника израсходовано 672 рубля 15 копеек, 1926 рублей 29 копеек переданы в Уфимское попечительство о бедных.



В 1906 году был анонсирован общедоступный маскарад в залах Дворянского собрания с выдачей премий. Начало — в 10 часов вечера, окончание — в 4 часа пополуночи. Первой премии не выдавали, а вторую получили дамский костюм «стружки» и мужской костюм «мужик и интеллигент». Третье место занял костюм «рыбачки». Специально был отмечен костюм «франко-русский союз». Ну, наверно, из стружек был сделан парик а-ля Мария-Антуанетта, а двуединый «мужик и интеллигент» облачился в косоворотку с галстуком. Гадать по поводу «франко-русского союза» не берусь. Вряд ли автор использовал государственные флаги союзных держав...



Многие предпочитали собственноручно клеить гирлянды и золотить орехи, но процветала и торговля готовыми елочными игрушками: яблоками и шишками из пропитанной клейстером ваты, картонными и восковыми ангелочками. Наибольшим выбором отличался магазин Соломона Леска, где можно было приобрести полные наборы украшений от полутора до 25 рублей.



Фокусники были нарасхват



На Святках открывались балаганы на Верхне-Торговой площади, заливался каток на озере в Видинеевском саду. Цирк блистал огнями и заманивал пестрыми афишами. «Всем! Всем! Всем! Цирк бр. Никитиных. В воскресенье, 1 января 1906 года два представления. Дневное — в 1 час дня, по уменьшенным ценам, специально для детей, при участии всех клоунов-комиков. Вечернее — грандиозная программа при участии всех артистов, артисток и клоунов. В 1-й раз музыкально-комический выход в исполнении бр. Джеретти. В 1-й раз езду Мефистофеля исполнит Аригоси. Выход музыкальных эксцентриков Те Леос. Небывалая новинка — волшебная флейта. Большой балет-пантомима. Начало в 8 1/2 час. вечера». Цирковая труппа братьев Никитиных гастролировала в нашем городе в сезон 1905 — 1906 годов. Программа включала собачек мадемуазель Лэри, которые кружились в вальсе во фраках и бальных туалетах, модный танец кек-уок в исполнении маленького Гаги, бесстрашных жокеев, циклистов-велосипедистов, канатоходцев. Были пантомимы «Космополиты», «Цыганский табор», «Свадьба негра», чемпионаты французской борьбы. Деды Морозы и Снегурочки еще не появились, это изобретение советских времен.



Фокусник Вяльшин, приехавший в Уфу с музеем восковых фигур, принимал приглашения на вечера и елки и развлекал публику чревовещанием с говорящими и поющими куклами. Конкуренцию ему составили француз Роберт Сименс с русской помощницей Полиной Даниловой. Вниманию публики предлагалось превращение мадемуазель Полины в живую курицу, наполнение зала бушующей водой с последующим моментальным исчезновением и прочие чудеса.



Чиновники-прогрессисты ввели в обыкновение вместо бесконечных визитов к родственникам, вышестоящему начальству и нужным людям собираться первого января в зале Дворянского собрания для взаимных поздравлений. Плата за вход составляла один рубль. Лица, внесшие заранее не менее рубля, присутствовали бесплатно. Действо сопровождалось маршами и вальсами оркестра вольно-пожарной дружины. Для желающих была открыта подписка на шампанское.



Нижним чинам пожарной дружины в первый раз за все время ее существования выдали премию к празднику в общей сумме 270 рублей. Чудеса, похоже, выпадали и взрослым.



Местные сочинители поставляли в «Губернские ведомости» святочные рассказы. Так, г-н Кавадеров слепил романтическое повествование на основе пушкинской «Метели» и баллады «Светлана» Жуковского, а г-н Степняк описал счастье Лидии Николаевны С., получившей долгожданную телеграмму от мужа из-под Мукдена как раз в Сочельник.



Что такое счастье, каждый понимал и теперь понимает по-своему.