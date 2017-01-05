Валентина Третьякова из Уфы — безнадежная горожанка. Три предыдущих поколения жили в тесных городских квартирках с соседями сверху, снизу и по бокам, а «дышать воздухом» детей отправляли во двор, где чуть зазеваешься — угодишь под колеса. Валентине же хотелось другого. Чтобы по утрам за забором голосил петух, мимо окон степенно вышагивали коровы, оставляя за собой лепешки. И тишина...

В общем, пару лет назад стала она землевладелицей, и не в каком-нибудь садовом товариществе, а в настоящей деревне. Полузаброшенной, правда, с рассыпающимися скелетами изб среди густого бурьяна, но с десяток коров на несколько уцелевших дворов все же набиралось, и лепешки были. В этом году первый раз заплатила земельный налог по новому порядку. Кадастровая цена земли, конечно, напугала: в три раза выше той, за которую купила сей участок сама, и в 16 (!) раз больше, чем примерно такой же по размерам кусок «дачной» земли у знакомых. Но это, оказалось, еще по-божески. В наступившем году налог будет рассчитываться уже по другой кадастровой цене, по непонятным причинам вдруг выросшей в полтора раза: с 800 тыс. рублей до 1,2 миллиона!



В Управлении Росреестра объяснили: была проведена переоценка, которую в нашем регионе полагается делать раз в три года. А весь спрос — с оценщиков, которых поди-ка еще найди, потому что они частные и к оценочным работам привлекаются по конкурсу. «Своих» Валентина обнаружила аж в Перми, направила им запрос: по закону, собственник вправе получить подробные разъяснения, с какого потолка взялась такая оценка. Но одно дело — иметь право, другое — реально им пользоваться. Запрос, как говорится, и ныне там.



— Если про цены говорят «кусаются», то кадастр, видно, готов загрызть человека насмерть, — делает печальный вывод хозяйка деревенских соток. — Кадастровую стоимость мне завысили без всяких на то оснований: асфальтовых дорог и магазинов рядом с участком не появилось, инфраструктуру не строили, моря не выкопали, а рыночные цены на недвижимость из-за кризиса только падают. Нефтяные фонтаны вроде бы тоже на грядках не бьют. Переоценивая кадастр раз в три года, государство, выходит, получило очередной законный способ отъема денег у населения. Как нам объясняют, налоги мы платим для своего же блага: на эти деньги поселение живет, ремонтирует дороги и благоустраивается. Только вряд ли в нашей едва живой деревне когда-нибудь появится детская площадка, а с такими налогами и последние жители оттуда побегут.



Кстати говоря, кадастровую стоимость объектов жилого фонда тоже пересчитали. Поинтересуйтесь, во что теперь оценена ваша квартира и какую сумму вы увидите в платежке из налоговой в 2017 году. Все идет к тому, чтобы народ жил лучше.