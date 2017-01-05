Тепло теперь подается по нормативу, и если его не хватает, значит, дом нужно утеплять.

Тепло теперь подается по нормативу, и если его не хватает, значит, дом нужно утеплять.

Капремонт многоквартирных домов в республике переходит на новый уровень: изменения произойдут как в отборе подрядчиков, так и в принципах формирования самого плана ремонта — в каких домах он будет и когда, сообщил заместитель министра ЖКХ республики Альфред Зиннатуллин на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

Ремонт по конкурсу



Отбор подрядчиков с 2017 года будет проходить на электронных площадках, уточнил чиновник. Прежде всего министерство сформирует реестр организаций для выполнения этих работ. Затем Региональный оператор капремонта объявит конкурс, разыграв между ними объекты. Пока ситуация такова: на конкурс подали заявки 98 организаций, однако отбор прошла только пятая часть из них. В начале года пройдет дополнительный этап конкурса, после чего станет доподлинно известно, кто будет заниматься ремонтом домов. Те же процедуры ждут претендентов на замену лифтов и подготовку проектно-сметной документации по капремонту — пока в списке соответственно 11 и 8 организаций.



Еще одно изменение касается видов работ: в отдельную строку выделено обследование технического состояния дома и составление дефектной ведомости. По словам гендиректора Регионального оператора Бориса Герасимова, минстрой разрешил проводить эти работы за счет средств собственников. Обследование поможет поставить дому точный диагноз, на основании которого будет составляться проектно-сметная документация.



Какие организации будут обследовать дом и составлять смету, также определит конкурс. Но, как подчеркнул Б. Герасимов, это будут разные организации, чтобы не было соблазна выявить при обследовании побольше дефектов и накрутить потом на проектировании и смете.



Качеству должен способствовать и строительный контроль, на который будут выделены дополнительные средства из бюджета, уточнил руководитель регоператора. Но и без того оно, по словам Б. Герасимова, с каждым годом растет. «Вопросы, конечно, есть, — уточнил он. — Но стараемся на ситуацию реагировать и недоделки устранять».



Кровля и водопровод



До сегодняшнего дня план капремонта составляли на один год. С 2017-го он станет трехгодичным. Какие дома и когда ремонтировать, определит специальная комиссия при муниципалитете. В ее состав, кроме чиновников, войдут специалисты и представители общественности, а сама процедура станет максимально прозрачной, пояснил А. Зиннатуллин.



Помимо того, существует 30-летняя программа капремонта, рассчитанная аж до 2043 года. Ее ежегодно актуализируют: часть домов исключают (те, что внесены по ошибке, одноэтажные, признанные аварийными, снесенные), а другие включают (новые и по какой-нибудь причине не попавшие в список). Но если поначалу перетряске подвергалось до тысячи домов, то в минувшем году таких было около 120, и программу уже можно считать выверенной на 99 процентов, подчеркнул замминистра.



В 2016 году капремонт прошел в 1 тыс. 202 домах, жители еще семи домов, которые входили в план, от него отказались. По словам Б. Герасимова, отремонтировать планировалось меньше — 1 тыс. 63 дома, однако средства закладывались с запасом, а реально работы обошлись дешевле. В итоге на оставшиеся деньги удалось провести ремонт еще в 139 домах.



— В малых городах в основном ремонтируем кровли, в больших — системы водоснабжения и водоотведения, — пояснил Б. Герасимов. — Это главное, без этого дом разрушится. Следующим этапом станет утепление фасадов. Раньше подачу тепла можно было увеличить, а сейчас оно подается по нормативу, иначе жильцам придется слишком много платить. И если этого тепла не хватает, значит, дом нужно утеплять.



Нуждаются в замене и электросети — в старых домах сечение рассчитано на один утюг и не выдерживает нынешних нагрузок. Необходимо менять лифты, но это очень дорогие работы и будут поддержаны средствами из бюджета, сообщил Б. Герасимов. А вот системы отопления трогать пока не планируется. Единственное, что здесь сделают — установят узлы автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погодных условий.



Главным принципом при выборе технологий и материалов для ремонта руководитель регоператора назвал эффективность использования средств. «Пусть кровля обойдется дороже, но она прослужит не два-три года, а тридцать лет», — пояснил он.



Платить будем больше?



Сбор взносов на капремонт по итогам 2016 года ожидается на уровне 90 процентов. Для сравнения, в 2014-м, когда все только начиналось, этот показатель составлял 51 процент, отметил Б. Герасимов.



Сейчас в республике 130 тысяч должников — жильцов, которые не платят более шести месяцев. По их вине фонд за год недобирает около 250 млн рублей. Ситуация с оплатой неравномерная: в некоторых муниципалитетах взносы собирают практически полностью, в других — лишь на уровне 60 процентов.



— Работа с должниками уже начата — плату с них будем взыскивать через суд, — пообещал Б. Герасимов. — Кроме того, в тех муниципалитетах, где взносы собирают плохо, меньшим будет и объем работ.



Как бы там ни было, по сбору платежей Башкирия занимает 15 — 16-е место в России. Лучше положение только там, где взносы на капремонт входят в единую квитанцию за услуги ЖКХ. Ее введение по всей стране сейчас рассматривает Госдума.



Ну а теперь о грустном: в новом году плата за капремонт может повыситься до 6,5 — 7 рублей за квадратный метр площади (сейчас она составляет 5,2 — 5,8 рубля).



— В республике взносы на капремонт — одни из самых низких в Приволжском округе, — сообщил А. Зиннатуллин. — Повышение будет, если собираемых средств не хватит на запланированные работы: за десять лет мы должны сделать хотя бы один вид ремонта во всех домах.



А вот компенсации по капремонту для пенсионеров старше 70 лет продлили и на 2017-й.