Уютно в гостях у Муслимовых из деревни Танычау, что в Учалинском районе. Трудолюбивая чета вырастила троих детей, а те уже двух внуков подарили. Жена заведует клубом, муж… Короче, он спонсор различных мероприятий, которые проводит супруга. Ну, а в оставшееся время занимается личным подсобным хозяйством. Между прочим, очень даже крупным: кони на подворье, овцы, куры.

— Сейчас мы за птицами меньше ухаживаем. Птицеводством в основном сын Рамиль занимается. Он предпочитает мясное направление развивать, а нам предложил разводить кур-несушек, чтобы яйца продавать. Дельным совет оказался. Яйца сейчас хорошо идут. Конечно, у нас масштабы скромные, маленькими партиями продаем, так сказать, излишки, — поведал Шамиль Муслимов.



Ничего себе скромные! Как выяснилось, птичье стадо — 300 курочек-несушек породы ломан.



— Ломаны — мясояичная порода. Хороши тем, что и в зимнее время неплохо несутся, — разъяснила хозяйка дома.



А вот петухи, оказывается, местные. Был у них представитель мужского пола из числа ломан браун. Не ужился бедняжка с местными бойцами — сжили со свету рафинированного немца…



— Но ведь куры тоже немецкой породы. А они находят «общий язык» с нашими петухами, не капризничают? — интересуюсь у них.



— Куда им деваться? К тому же не один петух на 300 голов, а целых десять…



— У башкир есть пословица — две бараньи головы в один казан не помещаются, а с петухами как? Сцены ревности не устраивают?



— Вполне уживаются друг с другом.



— А кто вожак?



— Как правило, верховодит старший по возрасту, — делится наблюдениями Шамиль Шавкатович. — Вот так вот, не агрессивность и сила, не яркость оперения играют роль, а, так сказать, мудрость прожитых лет. Удивительно, правда?



Муслимовы в один голос утверждают, что петухи вовсе не глупы от природы. Чтобы управлять обширным «бабьим царством», ум, по крайней мере на петушином уровне, все равно требуется.