На сцене Башкирского театра оперы и балета прошел долгожданный новый «старый» спектакль.



Назвать оперу «Салават Юлаев» Загира Исмагилова самым популярным произведением башкирской классической музыки — значит, не сказать о ней практически ничего. Она давно уже стала оперой-легендой, оперой-символом, историей, которая с каждым новым прочтением приобретает все более глубокий смысл, позволяя внимательному слушателю разглядеть, расслышать все новые оттенки давно известного произведения. И дело не только в том, что главный герой в разных ипостасях плотно ассоциируется с нашей республикой.



Приближение к зрителю происходит потому, что на фоне воссозданной в опере одной из самых смутных, страшных страниц российской истории вершатся судьбы реальных — как мы с вами — людей, живших когда-то, любивших, рожавших детей, ходивших на охоту, не требовавших от жизни ничего, кроме простого человеческого счастья, но оказавшихся в водовороте кровавых событий.

Пигмалионом, заставившим героев давно минувших дней восстать со страниц запыленных учебников, стал Загир Исмагилов. Дотошный выпускник Московской консерватории, трудолюбивый и старательный сын лесоруба не ограничился всем известными фактами. Композитор тщательно перелопатил исторические материалы и документы об эпохе Крестьянской войны, о деятельности Пугачева и его сподвижника, выезжал на родину Салавата, в места, где проходили сражения, записал песни, сложенные народом о своем герое. Его усердие и, конечно, несомненный талант были вознаграждены: практически сразу опера получила сценическое воплощение. Редкий случай для первого крупного произведения никому тогда еще не известного композитора. В апреле 1955 года опера была исполнена на сцене Башкирского театра оперы и балета и в том же году показана в Москве в дни Декады башкирской литературы и искусства. Интересно, что в постановке в качестве одного из режиссеров принимал участие и народный артист СССР Арслан Мубаряков.



Надо сказать, не подкачал и автор либретто — поэт и драматург Баязит Бикбай. В общей сложности он посвятил Салавату около двадцати лет: В 1938 — 1939 годах был написан первый вариант драмы «Салават». В 1951 — 1952 годах Бикбай создает новое произведение: в отличие от драмы, написанной в прозе, это драматическая поэма. Последний вариант и стал основой оперного либретто.



Кстати, в роли Салавата в первой редакции выступил заслуженный артист РСФСР, первый оперный певец из башкир Хабир Галимов, как раз перед Декадой. На следующем спектакле ведущую партию исполнил народный артист РСФСР Магафур Хисматуллин.



Можно сказать, опера никогда и не покидала сцену Башкирского оперного театра. Вторая постановка на башкирском языке была сыграна уже в 1977 году, третья — в 1988, четвертая — в 1994 (восстановлена в 2004 году).



Нынешняя, пятая, вернулась в репертуар вместе с исполнителем главной роли заслуженным артистом РБ и РТ Ильгамом Валиевым и стала частью юбилейных торжеств, посвященных 100-летию выдающегося башкирского композитора.

Кстати

Режиссер-постановщик — режиссер Мариинского театра Иркин Габитов, на сцене БГТОиБ он поставил уже шесть спектаклей. Художник по свету — Егор Карташов (Санкт-Петербург), художник-постановщик — Рифкат Арсланов. В ролях: Идель Аралбаев, Ильгам Валиев, Салават Аскаров, Раиль Кучуков, Гульнара Валеева, Эльвира Фатыхова, Светлана Аргинбаева, Катерина Лейше, Владимир Копытов, Ян Лейше, Алим Каюмов.

Знаете ли вы, что…

В новой постановке используется аудиозапись игры на курае самого Загира Исмагилова.



Для создания большей аутентичности постановщики вывели на сцену живого коня.



Исмагилов использовал в опере мотивы башкирской народной песни «Салават» и русской народной песни «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка» (по преданию, любимая песня Пугачева).



В либретто оперы использован фрагмент указа Пугачева, а также текст подлинного кубаира, сочинение которого приписывается Салавату.



Образ народного героя, воина и поэта «не отпускал» композитора. В конце 60-х годов Загир Исмагилов обращается к тексту кубаира, созданного Салаватом Юлаевым и пишет романс «Родимый мой Урал», а в 1977 году создает вокальный цикл «Семь стихотворений Салавата Юлаева».



10 декабря Ильгам Валиев на «Уфа-Арене» вбросил шайбу в начале встречи «Салавата Юлаева» с «Амуром». Главный тренер команды Игорь Захаркин сделал ответный ход, подарив на премьере исполнителю роли Салавата Юлаева хоккейный свитер с номером 87 и надписью «Валиев», украшенный автографами всех игроков, и новенькую игровую клюшку.

Листая страницы истории



В музее Салавата Юлаева в Малоязе хранится сабля Салавата Юлаева. Сабля эта без ножен, длиной 96 см, шириной 3 см. Ручка из желтой меди с изображением головы льва и украшениями из мелких камней. На лезвии потертая надпись на арабском языке, которую ученым не удалось расшифровать.



По народным описаниям, Салават был среднего роста, лицо смуглое, глаза большие, черные.



По легенде, Салават Юлаев был недюжинной силы. В 14 лет, столкнувшись в лесу с медведем, убил его с помощью ножа.



Огромное влияние на молодого Салавата оказал отец — научил его охоте и военному мастерству, дал ему образование.

Образ национального героя увековечен в башкирском и русском народном творчестве, в произведениях русских, башкирских, татарских, казахских, чувашских, удмуртских и марийских писателей.

Прямая речь

Ильгам ВАЛИЕВ,

заслуженный артист РБ и РТ:

— Эта роль была моей первой крупной партией после окончания учебы в Уфимском институте искусств. В 2004 году я работал над образом Салавата, слушая Магафура Хисматуллина. Мне повезло, что его сын Марат был режиссером этой постановки и моим педагогом по оперной подготовке. Сейчас же я приобрел какой-то опыт, голос окреп, сам окреп, и мозги по-другому работают. По-другому чисто физически себя чувствую, более уверенно.

Артем МАКАРОВ,

главный дирижер БГТОиБ:

— Композитор талантливо соединил каноны героико-эпической оперы с башкирской тематикой, народными мелодиями, национальным колоритом. История зазвучала, запела, вот почему сегодня эта опера воспринимается как наш музыкальный символ.

Лилия ЛАТЫПОВА,

музыковед:

— Новая постановка, конечно, осовременена, но весьма тактично. Например, между действиями появились музыкальные вставки — барабанный бой, звон колоколов в совокупности с мультимедийными декорациями. Этого в старых редакциях не было, но, безусловно, прибавляет напряженности и эмоций. Порадовал Ильгам, особенно в сцене с умирающей Аминой — искренен, проникновенен, просто мороз по коже. В музыкальную канву спектакля введен курай — и это тоже очень гармонично. Хороши и костюмы — смотрятся они исторически достоверно и в то же время очень колоритно.



Думается все же, можно было проявить большую смелость в экспериментировании, сохраняя аутентичность тех же костюмов, достоверность декораций. Мне кажется, артистам играть было бы много интересней.

Ильмар АЛЬМУХАМЕТОВ,

генеральный директор БГТОиБ:

— Оперы Загира Исмагилова — это то драгоценное наследие, которое должно знать подрастающее поколение. Не будем забывать, что сильная сторона национальных произведений в их эксклюзивности. Они говорят о ценности и самобытности каждого народа.