Некоммерческие организации, занятые оказанием общественно полезных услуг, смогут рассчитывать на приоритетную государственную поддержку. Изменения в закон, связанные с этой нормой, единогласно приняли в первом чтении депутаты профильного комитета Госсобрания РБ. Позже это решение одобрили и на пленарном заседании парламента.

— Социально ориентированные НКО могут стать активными помощниками государства, но для этого необходимо поддержать их самих, — подчеркнул заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ Ильдар Гарифуллин. — Закон предусматривает самые разные ее виды — от финансовой в виде грантов и бюджетных ассигнований до льгот, в том числе налоговых. В свою очередь мы рассчитываем на то, что НКО займут свою нишу на рынке социальных услуг: от обслуживания инвалидов и пожилых до помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



В законе уточняется, что некоммерческая организация может быть признана исполнителем общественно полезных услуг только в том случае, если она на протяжении года и более оказывает населению услуги надлежащего качества, не выполняет функции иностранного агента и не имеет задолженностей по налогам и сборам. Если организация перестанет соответствовать этим требованиям, то потеряет свой статус, будет исключена из реестра и потеряет возможность пользоваться преференциями от государства.



Напомним: в принятом в августе этого года постановлении правительства России утвержден перечень общественно полезных услуг — всего их 20. Это социальное обслуживание на дому и в стационаре, содействие трудоустройству и трудовой адаптации молодежи, матерей с маленькими детьми, инвалидов, пожилых и освободившихся из мест лишения свободы, реабилитация и социальная адаптация инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, профилактика безнадзорности, устройство в семьи детей, лишившихся родительского попечения, а также другие проблемные участки, которые ждут прихода НКО.