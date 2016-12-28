Не такая уж и завидная судьба у символа наступающего года

Едва ли есть в природе другая птица, которую можно было бы сравнить с петухом по степени воплощения птичьей гордости.

Гордый красавец и бесстрашный боец! Помню, как в детстве воевал с пестрым петухом из бабушкиного птичника. Настоящие баталии затевал пернатый гад и со мной! И чаще выходил из них победителем, хотя и был из другой весовой категории — раз в десять легче.

Крепко поклеванный, я обычно убегал в дом, сопровождая отступление криками о помощи. Отступать бабушкин петух не умел вообще. А уж после очередного случая я решил и вовсе обходить птичий двор стороной. В один из субботних дней в дом с диким ревом влетел стокилограммовый дядя — муж маминой сестры. Оказалось, что мой главный враг и ему надрал пятую точку.



А какие петухи кавалеры! То, как они вышагивают мимо кур в птичнике, неподражаемо.Владельцы гарема, как ни говори. Минимум из пяти, а то десяти «наложниц». Мечта, да и только!



Хотя… Не такая уж и завидная у них судьба. Теща моя долгое время работала на самой крупной птицефабрике республики. Редким специалистом, кстати, была — сортировщицей цыплят. Помнится, их специально обучали в Киеве на многомесячных курсах. Ведь нужно было в суточном цыпленке различить, курица он или петух. Видимых половых признаков у птицы в этом возрасте нет. Всех секретов не знаю, но Валентина Николаевна с коллегами определяла это с точностью до 99 процентов. Курочек направо, петухов налево. Первых в новый дом — клетки в цехах ремонтного молодняка, а потом и промышленного стада, чтобы выросли и яйца несли. А вторых (жуть, конечно) в котел Лапса, на мясокостную муку. Чтобы получить пищевое яйцо, петухи не нужны, хватит и правильного кормления, поясняют специалисты.



Птицефабрика же яичного направления. Хотя петухи там тоже есть — в родительском стаде, где получают инкубационные яйца. Из них потом цыплята вылупляются, чтобы основное несущее стадо обновить. Вот здесь уже гарем! В одной клетке десять кур и один петух. Избранный.



В республике яичная птицефабрика всего одна — в Авдоне. Там 2,3 миллиона птиц, из которых лишь 35 тысяч — петухи, сообщил профессор Башагроуниверситета Ринат Гадиев. А всего, по его словам, в республике порядка 2,5 миллиона яичных кур и 150 тысяч обслуживающих их петухов.



Пропорция один к десяти соблюдается и в личных подворьях граждан, где, по некоторым данным, держат 85 тысяч кур и петухов, уверен эксперт. Но это при содержании на яйцо. Если на мясо, то птицу никто не сортирует.



Счастье, в общем, для петухов, которые, кстати, в массе прибавляют лучше, и мяса в них больше. Как отметил Ринат Гадиев, поголовье здесь распределяет матушка-природа, соотношение кур и петухов получается примерно поровну. В среднем на шести мясных птицефабриках содержится 4,5 миллиона птиц. Половина из которых, естественно, петушки.



В общем, девиз наступающего года: «Даешь мясное птицеводство!». Тем более что мяса птицы в республике производится недостаточно. Чтобы покрыть потребности нашего населения, необходимо увеличить поголовье минимум на треть, констатируют специалисты. А это плюс еще не менее 750 тысяч петухов.



Но радоваться за мясных петухов все же не стоит. Дело в том, что племенные петухи на яичных фабриках живут до 3 — 5 лет. В частных подворьях и того больше. А мясные курочки и петушки обычно идут на забой после сорока дней жизни…

Кстати



В приусадебном хозяйстве петух — полновластный хозяин, зачастую ему подчиняются не только куры, но и другие виды домашней птицы. Рано утром он первым появляется на подворье. Даже при явно ощутимом голоде никогда первым не подойдет к кормушке. Пригласив кур, терпеливо ждет, пока они поедят, и только после этого приступает сам.



А если случится отыскать куриные деликатесы, непременно пригласит остальных, уступая найденное. Вечером он дожидается, пока все обитатели птичника разместятся на насесте, и последним отправляется на ночлег.



Естественная продолжительность жизни петуха доходит до 15 лет. У него выявлена закономерность роста шпор в зависимости от возраста — к году длина шпоры вырастает до 1 — 1,5 сантиметра, ко второму— до 3 см и более, к третьему — до 4, к пятому-шестому годам она достигает 6 с лишним сантиметров.