Если долго увлекаться самолечением,

то на собственном вскрытии можно

вполне обойтись без патологоанатома.

Обо всех паразитах, способных испортить жизнь человеческую, мы старались не думать вообще. «Грязи больше — морда ширше!» — самонадеянно ухмылялся глава семейства в ответ на требование помыть руки. Его позиции нечаянно укрепил ученик великого Николая Амосова мой кузен-кардиолог, которому довелось поработать в Магаданской области главным врачом сельской больницы, в единственном лице представляя всех узких специалистов. Включая патологоанатома.

Так вот, ученик известнейшего медицинского светила тоже почему-то манкировал мытьем рук. В ответ на недоуменный вопрос заявил:



— А зачем? Девяносто процентов микробов от мыла, даже антибактериального, не дохнут.



— И ты руки никогда не моешь?



— Мою, конечно. Когда испачканы или с улицы приду.



Так у меня с души свалился камень, и я перестала заморачиваться по части вредных для здоровья мужниных рук. Недолго длился мой покой...



Дело в том, что в стремлении победить артроз сустава он обошел немало специалистов. Кое-кто из них обещал поистине чудесное восстановление разрушенного хряща. Хотя чуда не случалось, муж с маниакальным упорством продолжал на него надеяться. И вот один ломаный-переломанный раз тринадцать чемпион-мотогонщик порекомендовал ему очередного костоправа.



Муж сходил. Вернулся задумчивый. Сел в кресло и произнес:



— Ты знаешь, неожиданная у него версия. Оказывается, во всем виноваты … паразиты. Если их вывести…



— Кости вырастут снова! — ликующе воскликнула я, не веря своим ушам. Стало быть, мой он руки с мылом — тогда бы и хромать не пришлось!



Муж, не обращая внимания на мою уничижительную иронию, продолжал излагать схему лечения. Я смирилась и согласилась послушать. Оказалось, сначала антипаразитарные средства надо принимать курсами, потом — трихопол, потом — хондопротекторы, потом... Короче, надо запастись терпением лет на… семь! Именно столько потребовалось довольно молодому еще костоправу с дипломом медучилища, чтобы вылечиться самому. Выходит, у него заболели суставы еще в нежном возрасте. Мы в его годы малейшего понятия не имели о том, где какие хрящи находятся. Но про эти свои соображения пришлось промолчать. Не хотелось лишать близкого человека очередной надежды. К тому же, она появилась и у меня: не вылечится — так хоть, может, руки толком мыть начнет.



На всякий случай мы решили обратиться за советом к своему специалисту, магаданскому. Отправили по электронке схему лечения. Ответ не заставил себя долго ждать: «С точки зрения науки все это — чушь беспросветная. Толку не будет. Ничего подобного нет ни в советских учебниках, ни в современных. И ни один ортопед такого не применяет. По вопросам чуда — не ко мне. Если есть желание почки посадить — вперед! Там еще присутствуют биологические добавки с недоказанным действием. Несколько лет назад их вывели из списка жизненно необходимых из-за неэффективности. Я бы не рекомендовал даже в надежде на чудо».



Муж думал еще дня два. Потом признался, что его смутило:



— Помнишь, была шумиха с гербалайфом? Полагаю, тут тоже какой-то сетевой маркетинг задействован. Костоправ этот меня ведь не в аптеку посылал, а к какой-то Резеде в здание за рембыттехникой — сказать, что от него. А лет через семь где мне их искать, за каким углом? Да еще с посаженными почками? Так что паразитов изгонять не будем. Да и нет их. Только один вот перед тобой тут сидит в синей футболке.



На самом деле паразитов много. Только не в организме, а в окружающем пространстве. И в первую очередь это относится к тем, кто делает деньги на борьбе с мифическими червяками. Последних даже мой кузен не видел в магаданской анатомичке…



Отныне мы не подписываемся на сомнительные акции по борьбе с невидимыми врагами рода человеческого. Это один из главных уроков уходящего года.

В ТЕМУ Фраза доктора: «До свадьбы заживет!» — сильно удивила восьмидесятилетнюю старушку, но зажгла блеск в ее глазах.

МЕЖДУ ТЕМ



Чистим организм правильно

Очищение организма от шлаков и токсинов — полезная привычка. Есть множество способов — от медицинских в условиях стационара до «домашних».



Яблоко и корица



Тонко нарежьте одно яблоко и залейте 500 мл чистой воды, добавьте 1 ч. ложку молотой корицы, охладите и выпейте в течение дня. Сочетание яблок и молотой корицы поможет вам нормализовать обмен веществ и очистить пищеварительный тракт.



Лимонный сок и мёд



Две ст. ложки свежевыжатого лимонного сока смешайте с 200 мл теплой воды, добавьте

1 ч. ложку натурального меда, щепотку молотого имбиря. Принимать натощак, за полчаса до завтрака. Это поможет очистить пищеварительную систему, укрепит стенки сосудов и подарит заряд жизненной энергии.



Свекольный сок

Приготовьте свежевыжатый сок из 1 свеклы, 2 яблок и 4 стеблей сельдерея. Принимать по 1 ст. ложке два раза в день (утром и вечером) за полчаса до еды.



Имбирный напиток



Небольшое количество свежего корня имбиря (3 — 4 см) очистить от кожуры и мелко нарезать, залить 1 литром горячей воды, довести до кипения и варить на среднем огне 10 мин., затем процедить. В остывшую жидкость добавьте щепотку молотой корицы и несколько столовых ложек сиропа шиповника. Принимать в течение дня по 100 — 150 мл за полчаса до еды. Нормализуется пищеварение, обмен веществ, напиток окажет тонизирующее и общеукрепляющее действие.



Коктейль здоровья



Приготовьте свежевыжатые соки из 1 апельсина, 1 лимона и 1 моркови, смешайте со 100 мл минеральной воды. Пейте натощак за полчаса до еды. Этот коктейль — прекрасное средство от усталости, в нем большое количество антиоксидантов.



Огурец и сельдерей



Измельчите 1 огурец и 1 корень сельдерея, добавьте 300 мл воды. Пейте в течение дня, идеально подходит для разгрузочных дней.