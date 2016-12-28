Идея этой публикации-компиляции родилась в результате стечения двух случаев. О первом расскажу сразу, о втором — в самом конце. Сортируя накопившуюся за год макулатуру, наткнулся на глянцевый журнал «Биография» за февраль 2007 года. Клюнул на первостраничный анонс: «Ленин и Крупская. Все у нас в жизни было — и поэзия, и молодая страсть». Полная неожиданность: среди рекламы натуркосметики, часов со стразами, трусиков и бюстгальтеров разверстан текст о почти святой для советской историографии супружеской паре Ульянов — Крупская. «Какое грехопадение!» — подумал об издателях, но, прочитав, задумался: почему бы и нет? Любви покорны все, а пылкие революционеры в особенности.

Наденьку обошла «ярмарка невест»



Текст в журнале принадлежит перу Марии Бахаревой. Итак, привожу частями, дословно.



Из журнала: «Вниманием мужчин Надя избалована не была. Ее гимназическая подруга Ариадна Тыркова-Вильямс вспоминала об их юности так: «У меня уже шла девичья жизнь. За мной ухаживали. Мне писали стихи. Идя со мной по улице, Надя иногда слышала восторженные замечания обо мне незнакомой молодежи... Надю это забавляло. Она была гораздо выше меня ростом. Наклонив голову немного набок, она сверху поглядывала на меня, и ее толстые губы вздрагивали от улыбки, точно ей доставляло большое удовольствие, что прохожий юнкер, заглянув в мои глаза, остановился и воскликнул: «Вот так глаза!.. Чернее ночи, яснее дня... » У Нади этих соблазнов не было. В ее девичьей жизни не было любовной игры, не было перекрестных намеков, взглядов, улыбок, а уж тем более не было поцелуйного искушения. Надя не каталась на коньках, не танцевала, не ездила на лодке, разговаривала только со школьными подругами да с пожилыми знакомыми матери...»



Не раз приходилось читать в воспоминаниях разных людей, что Наденьку не отличало особое тщание в уходе за внешностью: то хлопчатобумажные чулки морщились, то платья надевала без разбору, а в домашнем хозяйстве дочь офицера и дворянина вообще не могла управляться без прислуги. Единственное, где у нее был порядок, — книги. После гимназии, минуя «ярмарку невест», поступила на Высшие женские курсы, увлеклась модным марксизмом, нанялась учительницей в рабочую школу и стала заниматься пропагандой социал-демократических идей среди рабочих. Словом, Надю никак нельзя отнести к несерьезным и безответственным девицам, к типу которых сегодня парни применяют две обзывалки: коза и задрыга.



Владимир был на год моложе. Впервые она увидела его в 1894 году на Масленице, на встрече марксистов. Ульянов стал вести партийный кружок и одновременно ухаживал за подругой Нади — красавицей Аполлинарией Якубовой. Через год Ульянова за незаконную подпольную деятельность посадили в тюрьму. За решеткой было тоскливо, хотелось к друзьям. Тогда Ульянов придумал план.



Из журнала: «Когда их водили на прогулку, из одного окна коридора на минутку был виден кусок тротуара Шпалерной. Вот он и придумал, — вспоминала Надежда, — чтобы мы, я и Аполлинария Александровна Якубова в определенный час пришли и встали на этот кусочек тротуара, тогда он нас увидит. Аполлинария почему-то не могла пойти, а я несколько дней ходила и простаивала подолгу на этом кусочке».



После этого в переписке Крупской и Ульянова появились не только товарищеские нотки. Вскоре Владимир признался Наде в любви письмом с «химией» — молоком между чернильных строчек. Письмо это не сохранилось, потому что получательница его тоже оказалась в тюрьме. Ее арестовали 12 августа 1896 года.



Свои отношения Ульянов и Крупская скрывали даже от родственников. Впрочем, матери Владимира, Марии Александровне, было уже тогда ясно, что в ссылку к Владимиру Ильичу в Сибирь «поедет, наверное, по окончании дела Надежда Константиновна, и он будет не один». Мария Александровна Крупской не очень симпатизировала. Только через год ссылки Владимир стал упоминать в письмах к матери имя Нади. А потом и вовсе осмелел, попросил свою сестру навестить Надежду в тюрьме и передать поклон от него и его фотографию. Вскоре он — снова «химическим письмом» — сделал Наде официальное предложение стать его женой. «Ну что ж, женой так женой», — шутливо ответила в своем письме новоиспеченная невеста, которую приговорили, как и ее жениха, к трем годам ссылки, только — в Уфимскую губернию. Письмо это, как и вся их любовная переписка, не сохранилось, но благодаря рассказу Веры Дридзо, секретаря Надежды Константиновны, эта фраза вошла в историю. Конечно, им, марксистам и атеистам, брачные обряды были не нужны, но без официального бракосочетания они не смогли бы отбывать ссылку вместе».



Свадебные кольца из медных пятаков



Крупская добилась от властей, чтобы ее отправили все-таки в Шушенское — к жениху. Туда она поехала с мамой Елизаветой Васильевной. Там и состоялась свадьба.



Из журнала: «Кольца молодых были медными, их выточил из старых пятаков знакомый политический ссыльный. Свидетелями были деревенские мужики. Наряды были скромными: на женихе — его единственный, уже весьма потертый коричневый костюм, на невесте — белая блузка и черная юбка. В общем, все, как положено революционерам. Зато растянувшийся на все время совместной ссылки медовый месяц у них был таким же, как и у других влюбленных. По утрам они работали, а после обеда уходили на дальние прогулки. Надя позже вспоминала: «Поздней осенью, пока не выпал еще снег, но уже замерзли реки, далеко ходили по протоке — каждый камешек, каждая рыбка видны подо льдом, точно волшебное царство какое-то. А зимой, когда замерзает ртуть в градусниках и реки промерзают до дна, можно было катить на коньках версты по две». Вечерами книги друг другу вслух читали, песни пели. «А главное, — вспоминала Крупская, — мы ведь молодоженами были, и это скрашивало ссылку».



От бытовых забот молодые, к счастью, были полностью избавлены — этим занималась Надина мать. Надя, конечно, пыталась ей помогать, но проку от нее было мало. Она, по собственному признанию, могла запросто опрокинуть кастрюлю с супом, неловко подняв ее ухватом. Впрочем, вскоре в доме появилась прислуга, тринадцатилетняя деревенская девчушка Паша, так что Елизавете Васильевне оставалось лишь приглядывать за ней. Жизнь Ульяновых (официально Надя взяла фамилию мужа, хотя свои статьи и подписывала всю жизнь девичьей фамилией) отравляло только одно — у них не было детей».



Свидетелями того, как проходил медовый месяц молодоженов, были лишь сибирские кедры, если они не пали под бензопилами заключенных ГУЛага или современных арендаторов леса.



В январе 1900 года ссылка Володи закончилась. Ему разрешили поселиться в Пскове, а Наде — в Уфе.



Приговор — бесплодие



В общей сложности Надя прожила в Уфе 400 дней — с 6 февраля 1900-го по 13 марта 1901 года (по старому стилю). Владимир же наездами пробыл здесь месяц. Так почему же Дом-музей по улице Достоевского (прежде улица Тюремная) назвали в честь ее супруга? Понятно, он стал первым лицом первого государства, в котором победил социализм, но ведь и она была первой леди этой страны.



Наведаемся в деревянный дом с мезонином, где законсервирована история известной на весь мир пары, которая умела дорожить семейным счастьем и любовью. Сотрудницы музея несколько опешили от визита местного журналиста. Чаще здесь бывают гости из Китая. Температура на первом этаже плюс 14, зябко. Когда-то, еще при живой владелице дома дворянке Прасковье Чоглоковой на 13 комнат было шесть печей. По узкой крутой лестнице, которая показалась очень неудобной 60-летней Марии Александровне Ульяновой, добираюсь до мезонина. Две комнаты, в каждой по железной кроватке, они почти детские. На столе ксерокопия «Уфимских ведомостей» от 15 июня 1900 года. Вот то самое объявление: «Врач Федотовъ. Большая Казанская, д. Блохина. Прием больных ежедневно», Крупская обратилась к Федотову с проблемой бесплодия, но заключение было печальным — неизлечимо.



Как известно, Владимир Ульянов не отличался выдающимися физическими данными, но женщины, как свидетельствует история, от него теряли голову. Женщины влюбляются в лидеров. Владимир брал острым умом, блеском в глазах, красноречием. И, как любой умный мужчина, умело расставлял приоритеты в загадочном наборе женских качеств. В Наде он ценил верность, точнее, преданность семейным идеалам, ответственность и тонкую интеллигентность. На такие недостатки, как нетребовательность к внешнему виду, ведению домашних дел, можно было закрыть глаза. Их объединяли общие идеи.



Из журнала: «Все бы так и продолжалось, если бы в 1909 году в жизни Ильичей (так называли семью Ульяновых в Париже) не появилась роковая женщина — Инесса Арманд. Дважды побывавшая замужем, мать пятерых детей, она была очаровательна: зеленые глаза, правильные черты лица, блестящая копна волос, изящная фигура... Большевики говорили об Инессе, что ее можно включить в учебник по диалектическому материализму как образец единства формы и содержания. Для нее Ленин был богом — но в то же время и просто весьма привлекательным мужчиной. Владимир не мог не заметить преклонения «товарища Инессы». А заметив, не смог устоять...



Надя взаимный интерес Ленина и Арманд переносила тяжело, не раз устраивала мужу сцены ревности. В конце концов она приняла решение: ей надо уйти. Но неожиданно Ленин воспротивился этому. Встав перед выбором, который вполне мог определить его дальнейшую жизнь, он выбрал Надю. У нее в то время от накопившихся переживаний обострилась болезнь щитовидной железы. Нужна была срочная операция. Теперь, когда угроза потерять жену стала реальной, Ленин наконец понял, как много она значила в его жизни, как она всегда забо­тилась о нем, старалась доставить ему радость, смотрела на мир его глазами. С Инессой у него были слишком разные взгляды на жизнь и семью. Она была сторонницей Александры Колонтай, такой же яростной, как и та, проповедницей свободной любви. Уже после разрыва Ленин, прочитав написанную Инессой брошюру, писал ей: «Требование (женское) свободы любви советую выкинуть». Это был ответ не только на брошюру Арманд, но и на страстные письма, которые она писала бывшему возлюбленному: «Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, и только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью — и это никому не могло бы причинить боль. Зачем было меня этого лишать?». Ленин свой выбор сделал: его семья — не поле для революционных экспериментов, хотя в глазах некоторых соратников его возвращение к Крупской выглядело чуть ли не уступкой буржуазной морали».



А теперь об обещанном вначале втором случае, подтолкнувшем к данной публикации. В одном из поселений Чишминского района два года назад обосновался Евгений Арманд. Он сразу показал себя общественно активным жителем, взялся за решение наболевших сельских проблем. Его отличали великолепные ораторские данные, память, способность зажигать остальных и вести к цели. Многие внешние черты намекали на родство с человеком, чей портрет прежде помещался во всех учебниках.



— Евгений, известно, между Владимиром Ильичом и Инессой Арманд было нечто большее, чем просто дружба. Не пробовал искать нити в своей родословной к этой паре? — пошутил я как-то, понимая провокационность вопроса, вызванного журналистским зудом.



— Ну, вы уж слишком! — смутился он. Тему эту мы больше не развивали. Но зуд остался.



От 1917-го до 2017-го и после



В новом году, очевидно, мы испытаем девятый вал споров и дискуссий о роли и месте Февральской и Октябрьской революций в истории человечества. Будут говорить, скорее всего, и о «гене» гуманизма, который неистребим в человеке. Он проник в сознание и души романтиков-марксистов, в том числе Крупской и Ульянова. Не благодаря ли ему сделали свой выбор члены так называемой «Кембриджской пятерки» — представители высших слоев Англии, которые безвозмездно работали разведчиками на Советский Союз ради победы над фашизмом? Хотя были обеспеченными людьми, сливки буржуазии, так сказать.



Отмотаем историю вспять. Разве Великая французская революция не была рывком к мечте о социальной справедливости? Как высказалась на днях член Общественной палаты РФ Вероника Крашенинникова, еще в эпоху раннего Возрождения, в первой половине XV века, начало складываться новое отношение к миру и людям — вера в человека и в его разум, которые родили новое искусство, культуру. Наконец, Библия: она ведь тоже была запрещена для массового чтения вплоть до XX века из-за страха, что чернь, то есть народ, правильно прочитает в Священной книге толкования о равенстве, братстве и справедливости.



Пусть предстоящий год пройдет под знаком Возрождения.