В жизни мужчины бывает три периода:

когда он верит в Деда Мороза, когда не верит,

и когда он сам Дед Мороз.



Идея стара, как мир, но, если верить газетам, в России вдвое увеличилось количество людей, желающих в новогоднюю ночь перевоплотиться в Деда Мороза. Понятно: в кризис романтика и сказки уходят на второй план, а главным стимулом становятся деньги — за один «выход» можно пополнить кубышку примерно на две тысячи рублей. Однако те, кто считает такой способ обогащения невинной забавой в новогоднюю ночь, глубоко заблуждаются.

Добрый нервный Дед Мороз



Перевоплотиться в Деда Мороза меня надоумил бывший коллега. Несколько лет он «дедморозит» в фирме, специализирующейся на организации праздников, вот и меня решил приобщить к профессии. Согласился я сразу, поскольку костюм Деда Мороза примерял и раньше. Когда дочь училась в третьем классе, поддался на уговоры классной руководительницы, повеселил детей. Поэтому решил, что проблем не будет, но первые же вопросы на собеседовании в фирме насторожили.



— Все ли в порядке у вас с нервами, в руках держать себя умеете? — первым делом поинтересовалась директриса компании.



— Вроде бы психом еще не признали, — отшутился я. — А в чем дело-то?



— Один из наших Дедов Морозов в прошлом году с заказчиками драку устроил. Только посуды в ресторане тысячи на три наколотил. Надеюсь, вы себе ничего подобного не позволите?



О том, что добрый Дедушка Мороз вместо подарков кинулся раздавать гостям тумаки, стало для меня новостью. Однако в первый же день работы понял, почему коллега так обозлился и учинил мордобой.



Едва переступив порог кафе, где новогодний корпоратив отмечали какие-то дорожные строители, мы со Снегуркой услышали бурю весьма своеобразных реплик. Изрядно принявшие на грудь мужчины и женщины встретили нас известной фразой: «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты…», а дальше вместо традиционного стишка понеслась рифмованная нецензурщина. От такого приветствия Снегурочка зарделась, как маков цвет, глаза округлились от ужаса. В тот момент девчушка училась на третьем курсе университета, в роли внучки зимнего волшебника выступала впервые, и такой дебют ее шокировал.



Кстати, главную проблему Дедам Морозам доставляет именно дуэт со Снегурочкой. Почти всегда пьяные мужики пытаются ее облапать, и «внучку» то и дело приходится оборонять. Но делать это нужно весело, импровизируя, стараясь отвлечь не в меру навязчивого ухажера. Ведь главная задача Деда Мороза и Снегурочки — «подарить людям праздник», несмотря на то что некоторым особо невменяемым типам так и подмывает «съездить» по физиономии.



Самому Деду Морозу тоже нужно изворачиваться, чтобы отвертеться от бесконечных предложений выпить. Делать это приходится с шутками-прибаутками, поскольку мужская часть застолья нередко отказы воспринимает как личную обиду. При этом некоторые сознательно провоцируют конфликт, на который идти нельзя: подмочишь репутацию компании — и плакал гонорар за выступление, дорога в фирму навсегда будет закрыта.



Еще одна напасть подстерегает Деда Мороза — подвыпившие дамы. Перешагнув бальзаковский возраст, женщины, раскованные во хмелю, объектом своей страсти выбирают безобидного Мороза Иваныча. Уж тут держись! За бороду и усы, в первую очередь, — они накладные, на резинках держатся…



Нет подарка, крутись, как можешь



Борода — это, пожалуй, самое слабое место всех Дедов Морозов. На утреннике в детском саду какой-то малыш (родители привели его вместе со своим более старшим чадом) вцепился в нее мертвой хваткой. Ситуация была близка к провалу и полному развенчанию сказочного героя в глазах детворы. Положение спасла Снегурка, которая где-то раздобыла погремушку и отвлекла внимание карапуза от моей искусственной растительности.



Детские утренники таят в себе немало неожиданностей. На одном из них, который проходил в кафе, ребятне почему-то не хватило новогодних подарков. Хозяин заведения, армянин, который отвечал за презенты, впал в ступор. Взявшись за голову, некоторое время растерянно бормотал «вах, вах, вах». Затем, собрав мысли в «могучую кучку», отправил кого-то из персонала покупать недостающие комплекты. Пока гонец бегал, мы, отработав предусмотренную сценарием программу, развлекали детей, как могли. Несли какую-то ерунду, еще несколько раз прошлись хороводом вокруг елки, провели внеплановую викторину. Когда все подарки «были в сборе», быстренько их раздали и покинули мероприятие с чувством огромного облегчения.



«Стриптиз» в подъезде



Казусов хватает. Однажды в трид­цатиградусный мороз пришлось битый час ждать на улице Снегурочку. Заказчики организовали детский праздник на дому и, не желая понапрасну ждать, «бомбили» звонками. Когда же напарница появилась, времени на переодевание уже не оставалось. И мы с ней начали лихорадочно облачаться в сказочную амуницию прямо в подъезде «хрущевки». Мимо нас проходил один из жильцов, увидел сцену с переодеванием и восхищенно зацокал языком: «Стриптиз от Снегурочки?! Круто!».



Одна семейная пара, живущая за городом, тоже проводила детский праздник, но при этом пожелала, чтобы Дед Мороз и Снегурочка вышли из леса. Водитель ехать в чащобу отказался наотрез, да и нам вовсе не улыбалось тащиться сквозь валежник по пояс в снегу.



За неделю с небольшим я получил на руки более 16 тысяч рублей. Но и нервотрепки перепало с избытком. Тем, кто хочет рискнуть и примерить на себя шубу Деда Мороза, советую подумать. За битую посуду гонорара может и не хватить.

КАК ВСТРЕЧАТЬ 2017-й

Про существование новогодних примет известно каждому, но есть такие, о которых знают немногие.