- Мы ждем прибавления семейства. Хотела бы знать, что дает женщине родовый сертификат? Можно ли с ним обратиться в любую клинику, или их список ограничен?



Мария АСТАХОВА.

Белорецк.



— В программе «Родовый сертификат» участвуют 89 медицинских организаций республики. Она пре­дусматривает оказание медпомощи женщинам во время беременности, родов и в послеродовой период, а также медосмотры ребенка на первом году жизни.



Женщина сама выбирает лечебное учреждение, в которое желает обратиться. Таким образом, создается здоровая конкуренция, а значит, улучшается качество обслуживания.



С января по ноябрь нынешнего года на оплату услуг по программе было направлено более 522 млн рублей. За это время у женщин, получивших сертификаты, родились 44 тыс. 426 детей. У 491 мамы родились двойни, у шестерых — тройни. Средний рост малышей — 52 сантиметра, вес — 3,3 килограмма.



Средний возраст матерей — 29 лет. Из них 43,5 процента родили второго ребенка, 20,5 процента — третьего или последующих.