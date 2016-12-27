Вот такой замечательный цыпленок вылупился в деревне Вязам. И неслучайно. Для Рифа и Гульназ Суриных грядущий год особенный. В их многодетной семье целых трое представителей знака Петуха.

Как истинный хозяин будущего года глава семейства Риф готов трудиться день и ночь на благо своей семьи. У себя во дворе фермер соорудил теплицу, так что их стол всегда обеспечен свежими огурцами.

Дочь Зульфия, выпускница аграрного университета, предпочла карьере семью. Вместе со своим супругом воспитывает дочь. Возможно, именно знак зодиака сыграл свою роль? Петух среди своих собратьев по гороскопу является главным представителем семьи.

Яркая натура и очень артистичный младший сын Суриных Ирандек радует односельчан своими танцевальными способностями. Его выступления отмечены на танцевальном «Байыке».

Родители троих детей и дважды бабушка с дедушкой Риф и Гульназ Сурины всем желают встретить год Огненного Петуха в кругу самых близких людей и лучших друзей. Они уверены, что в 2017-м будет больше позитива.