|
|
НОВОСТИ
27.12.16 11:52
В Нефтекамске расследуется уголовное дело о превышении полицейскими служебных полномочий
27.12.16 11:11
Жительница Баймакского района два года не могла получить компенсацию за потерю кормильца
26.12.16 12:31
«Уфа-Алиса» на своём поле уступила краснодарской «Кубани» во главе с Евгением Трефиловым
26.12.16 09:57
Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов выбран капитаном молодёжной сборной России
|
Эксперты, называющие 2016-й годом «шоков», в общем, правы. Звание он оправдал и BREXITом, повергшим в ужас европейскую бюрократию, и непредсказуемой победой Дональда Трампа, и решением ОПЕК, члены которой сумели договориться после восьми лет разногласий. И это не считая множества «локальных» историй, наподобие неудавшейся попытки военного переворота в Турции или ареста министра экономического развития в России.
Однако копившиеся весь год риски парадоксальным образом лишь раззадоривали фондовый рынок. Многие рыночные индексы, включая российский ММВБ, обновили исторические высоты, а коэффициент цена/прибыль, определяющий инвестиционную привлекательность акций, уже не шепчет — кричит о своей переоцененности.
Опубликовано: 27.12.16 (09:45) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Эксперты, называющие 2016-й годом «шоков», в общем, правы. Звание он оправдал и BREXITом, повергшим в ужас европейскую бюрократию, и непредсказуемой победой Дональда Трампа, и решением ОПЕК, члены которой сумели договориться после восьми лет разногласий. И это не считая множества «локальных» историй, наподобие неудавшейся попытки военного переворота в Турции или ареста министра экономического развития в России.
Однако копившиеся весь год риски парадоксальным образом лишь раззадоривали фондовый рынок. Многие рыночные индексы, включая российский ММВБ, обновили исторические высоты, а коэффициент цена/прибыль, определяющий инвестиционную привлекательность акций, уже не шепчет — кричит о своей переоцененности.
Опубликовано: 27.12.16 (09:45) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Сергей 2016-12-27 12:48:37
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий
Елена 2016-12-10 22:39:03
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Луиза. 2016-12-10 20:57:06
В Башкирии появится свыше 26 тысяч новых ученических мест
Больно за Наше 2016-12-10 16:35:51
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48
Назад в колхозы? (Экономика) 29.11.16 (10:01)
Асаба 2016-12-01 08:18:50
Назад в колхозы? (Экономика) 29.11.16 (10:01)
прохожий 2016-11-30 19:07:24
Чехословацкое «вторжение» («Ветеран») 27.09.16 (10:11)
Рияз 2016-11-30 17:02:46
НОВОСТИ
27.12.16 11:52
В Нефтекамске расследуется уголовное дело о превышении полицейскими служебных полномочий
|
AHOHC
AHOHC
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Сергей 2016-12-27 12:48:37
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий
Елена 2016-12-10 22:39:03
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48