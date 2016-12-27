Для ведущей лечебницы Башкирии это стало доброй традицией. В декабре здесь подводят итоги года, обращая внимание не только на важные для медицины цифровые показатели, но и на людей. Специалистов, которые каждый день спасают здоровье и жизнь жителей республики. В этом году лучших сотрудников клиники наградили в десятый раз. Высшую профессиональную оценку руководства и коллег получили 40 человек, отмеченные в 16-ти номинациях.

Заведующая анестезиолого-реанимационным отделением № 2 Гузель Кучукова за долгие годы работы спасла десятки человеческих жизней. Самых тяжелых больных не просто помнит — дружит с ними или поддерживает связь спустя годы. Но даже для нее, много чего повидавшей за свою медицинскую карьеру, этот случай оказался из разряда особых. Не один день доктору Кучуковой и ее многочисленным коллегам по отделению пришлось бороться за жизнь 37-летней пациентки. Женщине пересадили почку, но на фоне приема специальных препаратов, предотвращающих отторжение чужого органа, у больной развились множественные абсцессы (гнойные воспаления) головного мозга. Сразу после специальной МРТ-диагностики, обнаружившей два больших и несколько мелких гнойников, доктора провели консилиум и приняли решение — срочно оперировать. Через три дня операцию, проведенную по малотравматичной методике — с помощью нескольких проколов, повторили, чтобы вскрыть и очистить новые очаги поражения. Нейрохирурги действовали очень профессионально. Однако спустя две недели пациентке вновь стало хуже. Из нейрореанимации ее перевели в отделение, которым руководит Гузель Кучукова.



— Причиной ухудшения стал препарат, который назначается перенесшим трансплантацию, — рассказала Гузель. — Помимо основной функции он вызвал побочный эффект и стал токсичен для больной. Ее вновь надо было спасать. Мы разработали новую схему введения лекарства, без которого пациентка обойтись, как вы понимаете, не могла. Сначала полностью приостановили его прием, дождались, когда очистится кровь, а затем постепенно и очень осторожно стали менять дозировку. С больной работала целая команда врачей разных специальностей. Не жалел себя и средний медперсонал, без умелых действий которого теряют результативность самые грамотные назначения докторов.



Больше месяца понадобилось медикам, чтобы поставить на ноги пациентку, которая большую часть этого периода сейчас просто не помнит. Еще год она находилась под постоянным врачебным наблюдением. Сейчас по сути трижды спасенная женщина живет, как все: работает, учится заочно и воспитывает двоих сыновей, младший из которых ходит во второй класс. К счастью, она не попала в печальную статистику людей, пострадавших от тяжелой лекарственной интоксикации, которая в десяти процентах приводит к летальным исходам, а в половине случаев заканчивается инвалидностью. И все благодаря профессионализму, мужеству и терпению целого коллектива, который отметили за лучший метод лечения, спасший жизнь человека. Помимо Гузель Кучуковой, победителями в этой номинации стали также анестезиологи-реаниматологи Наргиз Миключева, Ирина Мустафина и Андрей Какаулин, нейрохирург Рамиль Валишин, невролог Айрат Рахматуллин, оториноларинголог Вячеслав Елизарьев, заведующий хирургическим отделением № 5 Рифат Нуриахметов, рентгенолог Эльвира Закирова, врач клинической лабораторной диагностики Зульфия Пахомова, трансфузиолог Наиля Ильясова, старшая медсестра Нелля Филинова и медсестра Дина Аюпова.



Не меньше знаний, опыта и души вложила в свою пациентку еще одна бригада медиков, ставшая победительницей в номинации «Уникальная операция, спасшая жизнь человека». Заведующему хирургическим отделением Ильдару Салимгарееву, хирургам Айрату Мустафину и Олегу Нечаеву, анестезиологу-реаниматологу Борису Ладанову и операционной медсестре Татьяне Показаньевой пришлось возвращать к жизни фактически безнадежную пациентку, которой не смогли помочь ни в одной из лечебниц республики. 70-летняя женщина с запущенной формой рака печени, буквально вросшего в воротную вену — самый крупный сосуд, куда собирается вся кровь из брюшной полости, по сути была обречена. Однако врачи РКБ все же решились на то, чтобы использовать один-единственный шанс на спасение. И провели поистине ювелирную работу.



— За одну операцию мы удалили всю правую долю печени и часть левой, освободили от тромба и сделали резекцию (отсечение) воротной вены, а также частично восстановили ее, — рассказал Ильдар Салимгареев.



Операция была открытой, длилась более семи часов. Огромную нагрузку испытывали и медики, и далеко не молодая пациентка. Чтобы по максимуму снизить на нее нагрузку и ускорить выздоровление, особо постарались анестезиологи. Так что пенсионерка быстро пошла на поправку. Никаких новых образований в печени не показала и регулярная послеоперационная диагностика.



— Еще вчера людям после 70 отказывали в сложных операциях, — говорит Ильдар Салимгареев. — Сегодня мы беремся за пациентов гораздо старше. Мне, например, пришлось оперировать и 78-, и 93-летних. Ведь медицина на месте не стоит: совершенствуются методики, появляется новое оборудование, растет профессиональный уровень. Сейчас операции на печень и поджелудочную проводятся только в двух клиниках: большая часть — в республиканском центре хирургической гепатологии и панкреатологии РКБ, а также в Республиканском онкодиспансере. Но уже завтра, я уверен, их будут выполнять и в обычных муниципальных больницах.

Компетентно

Ринат Нагаев,

главный врач Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова:

— Несмотря на определенные сложности, уходящий год был успешным для нашей клиники. Мы заметно продвинулись вперед в части оказания высокотехнологичной помощи, внедрили новые методы лечения. Большую помощь в этом оказывала наука: на базе нашей больницы работают десять кафедр Башкирского медуниверситета. Слова благодарности заслужили не только победители конкурса на звание лучшего специалиста года, но весь коллектив. В этом году РКБ отметила свое 140-летие. И очень символичной и приятной для нас новостью стали прозвучавшие в эти дни слова главы Башкортостана о том, что в число приоритетных проектов в сфере здравоохранения помимо возведения корпусов республиканских кардиоцентра и онкодиспансера включено также строительство новой поликлиники для РКБ.

Полный список лучших специалистов года Республиканской клинической больницы