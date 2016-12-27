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Строительство долгожданной дороги в небольшие деревни района было начато в июне, 146 млн рублей было выделено по федеральной программе «Устойчивое развитие села — российские сельские дороги». И вот проезд по дорожному полотну протяженностью 6,14 километра открыт.
Несмотря на жгучий мороз и пронизывающий ветер, жители деревень пришли на торжественное открытие дороги, чтобы поделиться радостью и поблагодарить людей, внесших свой вклад в ее строительство.
— Раньше дорогами занимались колхозы, — вспоминает бывший председатель колхоза имени Мичурина, ныне руководитель КФХ Павел Мазиев. — Нынче такого уже нет. Поэтому каждую весну или осень мы были отрезаны от мира, с огромными трудностями вывозили сельскохозяйственную продукцию, доставляли ГСМ. Дорога дает нам шанс повысить производство, более качественно обрабатывать поля, развивать личные подсобные хозяйства. Есть надежда, что в деревни вернется молодежь, появятся новые рабочие места.
Опубликовано: 27.12.16 (09:45) Мишкинский район
Статьи рубрики Cоциум
Строительство долгожданной дороги в небольшие деревни района было начато в июне, 146 млн рублей было выделено по федеральной программе «Устойчивое развитие села — российские сельские дороги». И вот проезд по дорожному полотну протяженностью 6,14 километра открыт.
Несмотря на жгучий мороз и пронизывающий ветер, жители деревень пришли на торжественное открытие дороги, чтобы поделиться радостью и поблагодарить людей, внесших свой вклад в ее строительство.
— Раньше дорогами занимались колхозы, — вспоминает бывший председатель колхоза имени Мичурина, ныне руководитель КФХ Павел Мазиев. — Нынче такого уже нет. Поэтому каждую весну или осень мы были отрезаны от мира, с огромными трудностями вывозили сельскохозяйственную продукцию, доставляли ГСМ. Дорога дает нам шанс повысить производство, более качественно обрабатывать поля, развивать личные подсобные хозяйства. Есть надежда, что в деревни вернется молодежь, появятся новые рабочие места.
Опубликовано: 27.12.16 (09:45) Мишкинский район
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НОВОСТИ
27.12.16 11:52
В Нефтекамске расследуется уголовное дело о превышении полицейскими служебных полномочий
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AHOHC
AHOHC
В Уфе уличные мошенницы «развели» пенсионерку на 40 тысяч и золотые украшения
Сергей 2016-12-27 12:48:37
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий
Елена 2016-12-10 22:39:03
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
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