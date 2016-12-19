Судя по карте республики, Янульский район — самый северный в регионе. Однако в день визита журналистов «РБ» температура воздуха здесь была гораздо выше, чем в Уфе. — Такое редко бывает, — отметили в муниципалитете. — Обычно у нас холоднее. В общем, район вас встречает тепло.



То, что сами янаульцы народ теплый, отзывчивый, а главное, трудолюбивый, мы уже знали. И нынче еще раз в этом убедились.

Место, любящее детей



Решетниковы в деревне Кумово появились недавно — пять лет назад. Купили здесь недостроенный дом. Главе семьи Анатолию хотелось, чтобы мастерская была неподалеку. Дело в том, что он потомственный краснодеревщик. Отличную мебель и другие изделия из дерева мастерит.



Когда семья жила в Нефтекамске, где была своя квартира, мастерская Решетникова располагалась в гараже. Пока дойдешь, время проходит. А тут все рядом. Вот и переехали.



— Мастерскую в первую очередь обустроил, сам в бане жил, — вспоминает Анатолий. — Дом постепенно достраивал, потом и жена Марина ко мне перебралась. В один из дней, когда еще один жил, ко мне постучался дед, из местных. Давай, говорит, я молитву почитаю. Оказалось, что он деревенский мулла. Противиться я не стал, хотя сам и христианин. Уходя, дедушка мне сказал: «Хорошее у вас место, оно детей любит».



А вот детей у Решетниковых как раз не было. И быть не могло, по состоянию здоровья супруги. Поэтому в один из дней, возвращаясь в Кумово из Нефтекамска, Анатолий предложил жене взять под опеку ребятишек из детского дома. Та его поддержала. Так в семье появились Никита и Зоя, а еще через пару лет Антон, Иван, Кирилл и Лена. Специально для них Анатолий второй этаж обустроил, с просторными спальнями. Поначалу, конечно, непросто было, констатирует Решетников. И хулиганили детишки в школе, и учились плохо. Но сегодня эти проблемы позади. Почти все отличники в учебе. Кто рисует, кто поет. Осенью Решетниковым предложили участвовать в конкурсе опекунов. Так они сначала районный этап выиграли, а потом и на республиканском уровне победили. Творческие дети растут. Это надо видеть, как Кирилл взахлеб читает стихи, а Иван поет под аккомпанемент Лены. А уж с какой уверенностью они свой девиз выкрикивают: «Делай дело хорошо, и с большим желанием!».



Город растёт



В малых городах вроде Янаула сейчас строительство не развито. Инвесторы сюда не спешат. Покупателей немного, и окупаются вложения небыстро. Не то что в мегаполисах, где прибыли баснословные.



Но в Янауле в последние годы строят активно. И инвесторы здесь ни при чем. Район активно участвует в программе переселения из аварийного жилья. Местный муниципалитет одним из первых в республике выполнил условия вхождения в программу, констатирует главный архитектор района Ирина Тазетдинова. Главное из них — реформирование системы ЖКХ. Потому начиная с 2010 года в районе наблюдается последовательный и интенсивный рост общего объема ввода жилья в эксплуатацию. Ведь аварийного жилья в Янауле хватало. Это в первую очередь бараки, куда когда-то временно селили первых железнодорожников и работников кирпичного завода, но потом люди жили там постоянно. Почти целый микрорайон такой был, отмечает главный архитектор. Сейчас он уже расселен, в общей сложности за шесть лет действия программы снесено 65 аварийных домов, переселено 1028 человек. Благодаря развитию программы в городе активизировались строительные организации, считают в муниципалитете. Застройщики видят, что есть гарантированный сбыт, и строят все больше и больше.



— Шесть трехэтажных домов построено в районе кирзавода, — говорит Ирина Тазетдинова. — Еще три современные четырехэтажки появились в микрорайне Южный, где строительство велось с применением новейших технологий. Заодно возводятся и социальные объекты. Вообще, по признанию главного архитектора, в районе в последнее время ежегодно строится или реконструируется один социальный объект. Запустили новый физкультурно-оздоровительный комплекс в городе, детский сад на 160 мест, бассейн реконструировали и школу в деревне Сусады-Эбалак.



Через четыре года здесь будет новый сад



Сад у Гузалии Ахияровой всегда был одним из лучших в селе Карманово. Целая коллекция фруктовых деревьев и кустарников, причем большая часть привита самостоятельно. Оно и понятно: Гузалия же биолог с высшим образованием, в местной школе работала и детишек учила на собственном примере.



Вот только из школы ей пришлось уйти. Потому как решила заняться садоводством профессионально. Благо, земля своя была. Четыре гектара паевых земель, положенные их семье, — отцу, матери и ей. Администрация района пошла навстречу, размежевав эти четыре гектара неподалеку от села, прямо у дороги. Более того, в муниципалитете женщине предложили поучаствовать в конкурсе на получение гранта, как начинающему фермеру. В итоге Ахиярова получила полтора миллиона рублей — для приобретения техники по уходу за садом и непосредственно саженцев.



— Купили трактор и опрыскиватель, — говорит начинающий фермер. — Отец — механизатор с 40-летним стажем, сына моего учит с техникой управляться. Марсель будет главным моим помощником.



Саженцы в основном из питомника Башагроуниверситета. Ученые этого вуза будут обеспечивать и научное сопровождение проекта, без этого нынче никуда, считает Гузалия Ахиярова.



Сейчас все саженцы находятся на приусадебном участке Ахияровых, весной их пересадят на земли основного сада. Это яблони, груши, смородина… Однако упор, по словам фермера, будет сделан на яблони. Их в основном и просят торговцы из Нефтекамска — ближайшего большого города, который, скорее всего, станет главным пунктом сбыта. По крайней мере, на первых порах.



— Примерно через четыре года наш сад выйдет на полную мощность, начнет оправдывать вложения, — говорит Гузалия Ахиярова. — Пока же будем его растить.



Гвозди бы делать из этих людей…



Гульмузаян Саитова из деревни Каймашабаш в больницу совсем не ходит.



Ну и хорошо, скажут люди. Значит, не болеет. Здоровый образ жизни ведет. Все бы ничего, но дело в том, что Саитовой скоро исполнится 105 лет!



— Легкой ее жизнь не была, — говорит внучка Фануза. — Много лет на ферме работала, коров доила. Года два как в огород перестала выходить. А то и полола, и за скотиной в сарае ухаживала.



Кстати, в больницу бабуля на самом деле никогда не ходила, утверждает Фануза. Даже медкарты у нее нет, уверена она. Изредка таблетку аспирина может попросить, когда голова заболит.



Хотя на самом деле медкарта у бабушки есть, только там одни профосмотры, считает главврач района Ришат Хакимов.



Мечтаем о новом рентгене…



Бабушка Гульмузаян, конечно же, исключение из правил. Большая часть населения в районе без медиков себе жизни не представляет. Поэтому Янаульская центральная райбольница — самое посещаемое учреждение в округе. И одно из самых старых. Стационар — 1976 года постройки, поликлиника — 1989-го. Так что наряду с успехами есть в медучреждении и свои проблемы, считают в райадминистрации.



— Активно участвуем в программе энергосбережения, — рассказывает главврач ЦРБ Ришат Хакимов. — С помощью выделенных из бюджета полутора миллионов рублей и собственных средств завершаем ремонт кровли Ямадинской сельской врачебной амбулатории (СВА). Поменяли окна и входную группу в СВА села Прогресс. В новое здание переезжает ФАП в селе Сусады-Эбалак. Оснастили и скоро открываем гериатрический кабинет в поликлинике.



Однако средств все же не хватает, признают в больнице. Например, срочно нужно менять рентгеноборудование. Все аппараты устарели или вышли из строя, а без них, как известно, очень сложно диагностировать многие заболевания и травмы. К примеру, чтобы отремонтировать самый современный из аппаратов, нужно 3 миллиона рублей. «Может, получится войти в какую-нибудь программу и приобрести новые рентгенаппараты…» — мечтает местный медперсонал.



Еще острее обстоит проблема с кадрами. Не хватает медсестер, фельдшеров, акушерок, врачей. Где-то, конечно, удается выйти из положения с помощью предоставления жилья, да и программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» помогают. Но всех проблем это не решает.



— Учатся на медиков многие янаульцы, — говорит Р. Хакимов. — Да только возвращаются на родину далеко не все, несмотря на проводимую работу.



Красивый спорт



Достижений в спорте у янаульцев много. Известны местные гиревики. Тренер Игорь Маркелов — сам неоднократный чемпион различных соревнований. Регулярно успехов добиваются волейбольные и футбольные команды, не отстают и хоккеисты. Но все эти популярные виды спорта больше для мужчин, посчитали в местном спорткомитете и решили организовать секцию художественной гимнастики. Специалиста выписали из Бирска. Лидия Сальникова уже четвертый год ездит оттуда и обратно, мечтая воспитать янаульских Зариповых. Многократная чемпионка мира Амина Зарипова также была из сельской местности, констатирует тренер.



Но для этого нужно заниматься и набраться терпения, считает Сальникова, в том числе и родителям. А они часто относятся к делу несерьезно, не хотят вкладываться в своих девчонок. Но без этого чемпионок не вырастить. Кстати, успехи кое-какие у янаульских гимнасток уже есть. Так, семилетняя Юля Шаймарданова недавно заняла второе место на открытом чемпионате Уфы, обойдя именитых спортсменок. А она, по признанию тренера, не самая сильная в их секции.