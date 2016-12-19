Сегодня отношения людей с братьями меньшими весьма далеки от цивилизованных. Четвероногие бродяжки, нуждающиеся в нашей защите и поддержке, вместо этого становятся объектами насилия.

— Я и мои коллеги ежедневно сталкиваемся с человеческой жестокостью, зачастую осознанной, — говорит руководитель ветеринарной клиники неврологии, травматологии, ортопедии и интенсивной терапии Айрат Кутлиматов. — Каждую неделю к нам привозят собак с ножевыми и огнестрельными ранениями, ожогами и побоями, нуждающихся в серьезных операциях и длительном лечении. А скольких несчастных животных не довозят до лечебниц или они умирают в одиночестве от рук человека на улицах городов и сел.



Это с одной стороны. С другой, люди сами все чаще становятся жертвами одичавших собак, сбивающихся от безнадежности в стаи и нападающих на старших братьев, в том числе на детей. Нередко это приводит к трагедиям. В прошлом году полномочия по содержанию и отлову бродячих домашних животных федеральные власти передали органам местного самоуправления. Однако и эта мера оказалась лишь слабой попыткой решения копившейся годами проблемы.



— По приблизительным данным, в республике насчитывается около 150 тысяч безнадзорных собак и кошек, на которых ежегодного выделяется порядка 63 миллионов рублей, — уточнил начальник управления ветеринарии РБ Вакил Буранбаев. — В этом году сотрудники коммунальных служб отловили их в общей сложности чуть более 25 тысяч, то есть менее 20 процентов. Около двух с половиной тысяч животных после стерилизации доставили в прежние места обитания, некоторых вернули хозяевам. Большую часть пришлось уничтожить из-за опасности для окружающих, которую мы создаем своими же руками. Жалея бродячих собак, сердобольные граждане частенько подкармливают их, невольно провоцируя тем самым на агрессию. Животные воспринимают территорию, на которой их оберегают, как свою и начинают защищать ее от посторонних.



С тем, что главные виновники появления бродячих животных — люди, согласна и зампредседателя комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Римма Утяшева.



— Одни с легкостью избавляются от домашних любимцев, не неся за это никакой ответственности, другие проявляют полное бескультурье, выводя их на прогулку в парки и скверы, — говорит депутат. — Понятно, что специальных площадок для выгула собак в городах не хватает. Но коль уж привели своего питомца в места массового отдыха, будьте любезны — ходите за ним с совочком.



Осложняет ситуацию отсутствие муниципальных приютов для бродячих животных. Чтобы стерилизовать и вылечить четвероногих беспризорников после отлова, их надо где-то держать нескольких дней, а то и месяцев. Частные приюты, живущие исключительно на благотворительные средства, слишком малы для этого. К тому же постоянно испытывают трудности с финансированием, а потому сами время от времени сталкиваются с неразрешимыми проблемами и подают сигналы бедствия. Как это сделала недавно организатор стерлитамакского приюта «Дружок», у которой не осталось денег, чтобы просто накормить питомцев. В Уфе разговоры о муниципальном приюте ходят давно, но начать его строительство городские власти планируют лишь в следующем году в рамках государственно-частного партнерства. Хотя уже сейчас этот проект вызывает сомнение у специалистов.



— Вместо того чтобы тратить бюджетные деньги, а потом передавать объект на содержание частникам, гораздо эффективнее распределить выделенные на строительство средства в виде грантов некоммерческим организациям, работающим с животными, — предлагает депутат комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Рустем Мусабиров.



Словом, проблем — целый клубок. Федерального закона, регламентирующего нормы содержания домашних животных и устанавливающего ответственность за них человека, до сих пор нет.



В ближайшее время в парламенте будет создана рабочая группа, которой предстоит подготовить региональный закон «Об ответственном отношении к животным». Одним из главных его положений должна стать персональная ответственность хозяев за своих питомцев, закрепленная финансово. В виде налога на домашних любимцев. К такому выводу пришли законодатели, чиновники, зоозащитники и представители общественности — участники «круглого стола», посвященного проблеме безнадзорных животных и проведенного по инициативе заместителя председателя парламентского комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфины Шагаповой.



— В Госдуме проект закона лежит с 2011 года, но до первого чтения за прошедшие годы так и не дошел, — пояснила Руфина Шагапова. — Время от времени депутаты вспоминают о нем на фоне резонансных случаев, связанных с нападением собак на людей или, напротив, когда от человеческих рук страдают ни в чем не повинные животные. Например, после истории с хабаровскими живодерками. Чтобы раз и навсегда решить проблему, необходимо принять республиканский закон и выстроить в регионе свою систему цивилизованного отношения к животным — и к домашним, и к безнадзорным.

Кстати