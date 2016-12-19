Глава республики в своем Послании парламенту заявил о проблемах региональных массмедиа и поручил правительству внести предложения по совершенствованию организационной структуры управления СМИ. «Первые шаги по объединению печатных СМИ в единый холдинг дали пока весьма скромные результаты», — отметил Рустэм Хамитов. Так что мешает нашим газетам, телевидению, радио, информагентствам стать, как того требует глава региона, «современными и конкурентоспособными»? Об этом и не только мы говорили с Зуфаром ТИМЕРБУЛАТОВЫМ, научным сотрудником центра развития мусульманского образования Башгоспедуниверситета имени М. Акмуллы, кандидатом философских наук. В прошлом почти десять лет он возглавлял главное для журналистов министерство — по делам печати.

— Существуют две концепции функционирования СМИ — экономическая и политическая. Первая — это тиражи, реклама и распространение. Чем больше тиражи и реклама и чем меньше плата за распространение, тем лучше: значит, ты работаешь правильно и получаешь прибыль. Но есть политическая концепция, когда газета создается кем-то для проведения своей собственной политики. В этом случае без финансовой поддержки не обойтись. Думаю, причина многих сегодняшних бед СМИ в том, что они рассматриваются как бизнес, а не как политический союзник госвласти в деле государственного и гражданского строительства. Но законы рынка вряд ли способны расставить все по местам в таких тонких идеологических сферах, как государственная информационная политика, национальная безопасность, межнациональные отношения.



— Сегодня государственные СМИ совсем не в тренде — их обвиняют в ангажированности, в полной зависимости от властей. Разумеется, критике подвергается и государственная поддержка таких изданий…



— Хочу сказать теперь уже с точки зрения философии: явление нельзя оценить только положительно или только отрицательно. Любой факт имеет две стороны. Другой вопрос — с какой стороны смотреть, кто это делает и с какой целью? Да, многие считают, что господдержка — это плохо, потому что зажимается свобода слова и тому подобное. Но чем независимые СМИ отличаются от всеми критикуемых государственных? Разве они не зависят от рекламодателя, не оплачивают своим трудом его потребности? Так что отличие их только в том, что госСМИ отстаивают не корпоративные интересы, а государственные. В таких изданиях априори не может быть критики ради критики. К сожалению, в частном секторе сегодня часто грешат тем, что пытаются не поднять проблему, а просто «засветиться».



Если же говорить о журналистике, ею можно заниматься как в независимых, так и в государственных СМИ. В конце концов, не хочешь работать в государственной газете, иди и создавай свою — закон это позволяет.



— «Газета как инструмент влияния находится в глубокой коме». Это мнение нашего читателя, считающего, что печатные СМИ погубила власть чиновников. Вы согласны с ним?



— То, что попытки вмешательства в работу журналиста были, есть и будут, у меня сомнений не вызывает. Чиновнику газета нужна для того, чтобы рассказывать о нем в самом лучшем свете. Критику он никогда не воспринимал. Кстати, так было и в советские времена, и в царские. Но я не считаю, что газеты теряют свое влияние из-за чиновников. Грустно читать соц­опросы, показывающие, что чуть ли не 70 процентов читателей в России не доверяют журналистам. Часто в погоне за дутой сенсацией некоторые журналисты нарушают все нормы человеческой морали, пользуются непроверенными источниками информации, что-то додумывают сами. И термин-то какой появился — фейк! Читатель должен сам догадаться, фейк это или нет! То есть к каждой публикации априори есть недоверие. Приходится с ностальгией вспоминать времена, когда газета была эталоном правдивости. Тогда нас учили проверять каждый факт, и, не дай бог, где-то ошибиться, это было клеймо и на газету тоже.

Обратите внимание, сейчас большой интерес вызывают новости об убийствах, катастрофах, грабежах… Это, считаю, тоже издержки экономической модели функционирования газет. Но если мы действительно хотим иметь нормального читателя, мы должны отучать его от низменных желаний, от подглядывания в замочную скважину. Иначе трагедии буду оставаться главным новостным посылом. Но без помощи государства невозможно ввести все эти процессы в цивилизованное русло.



— Между тем члены ОНФ, которые недавно проводили свое исследование, остались недовольны тем, что на поддержку государственных средств массовой информации в стране тратятся большие деньги.



— К сожалению, многим кажется, что все газеты и телеканалы нужно отпустить в свободное плавание. Даже Медведев, когда был президентом, затронул эту тему в своем Послании: мол, заводы, пароходы, в том числе и СМИ, не должны принадлежать государству.



Но давайте рассмотрим пример Башкортостана. Газеты у нас выходят на шести языках. И попробуйте перевести на экономическую модель хоть одну из них. Не смогут они выжить на средства рекламы, поскольку она публикуется в основном на русском языке. И что, из-за этого какие-то народы, проживающие в нашей республике, должны остаться без изданий на родном языке? Думаю, любой умный государственник будет стараться сохранить национальную прессу, хотя бы во избежание межэтнических конфликтов. Только комплексная поддержка способствует развитию СМИ как «четвертой власти». А какая тут власть, если постоянно надо что-то просить у других ее ветвей?



— Считаете, в наше время возможно существование независимых СМИ?



— Нет. Абсолютно нет. Ребята, от кого вы независимы? Не от того ли олигарха? Вы смело можете критиковать главу республики, но можете ли вы при этом сказать хоть пару резких слов в адрес хозяина своего издания или канала?



— Зуфар Мухтарович, вы работали министром печати в начале 90-х, это были времена развала и нищеты. Общая ситуация в стране, разумеется, не обошла и газеты. Как их спасали и спасали ли вообще?



— Раньше финансирование средств массовой информации шло из Москвы через Госкомиздат Российской Федерации. А партийные СМИ (в том числе и «Советская Башкирия») поддерживались на деньги ЦК КПСС.



Но случился 1991 год, и нам сказали — все, больше на ваши СМИ ни копейки не будет, решайте вопрос сами. Тогда удалось убедить руководство республики, что в бюджете необходимо запланировать деньги «на поддержку государственных средств массовой информации», до этого такой строки расходов в нашей казне не было. Вслед за нами такую строку в свой бюджет внес и Татарстан.



Термин «государственные СМИ» впервые появился именно тогда. Чего только не пришлось выслушивать по этому поводу! У меня даже сохранилась карикатура, где я в виде непонятного монстра гноблю прессу — свободы нет, а душитель свободы — это я. Те, кто нас критиковал, говорили, что журналистам связали руки-ноги. Но время показало: этот шаг помог сохранить в Башкортостане многоязычные СМИ. Повторюсь, жить за счет собственных средств, получаемых благодаря рекламе и большим тиражам, могли единицы, тогда это были только «Советская Башкирия» и «Кызыл Тан».



Господдержка помогла также начать модернизацию технологии производства газет: мы начали использовать компьютерную верстку. Кстати, первым, кто ею заинтересовался, был Владислав Устинков, главный редактор «Советской Башкирии». Он многое сделал, чтобы внедрить современные технологии в процесс допечатной подготовки газеты. Тогда на четвертый этаж Дома печати специально прибегали посмотреть на возможности компьютера. Ваша газета была, без преувеличения, площадкой для внедрения новых технологий.

Между тем



ОНФ предлагает законодательно закрепить понятие «региональное средство массовой информации». Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты, представляющие Общероссийский народный фронт, сообщает РИА Новости.



Это позволит исключить злоупотребления при предоставлении государственной поддержки таким СМИ, считают авторы законодательной инициативы. «Приоритетной для государства сейчас является поддержка именно региональных СМИ, производящих собственный контент и делающих акцент на информации местного значения. Законопроект справится с этой задачей и сделает господдержку более адресной», — говорится в пояснительной записке к документу.



Сегодня необходимо четко разделить СМИ по территориальному принципу для того, чтобы субсидии из федерального и региональных бюджетов получали ровно те, для кого они и были предусмотрены.



Отсутствие таких критериев приводит к непрозрачности механизмов господдержки. В результате бюджетные деньги расходуются неэффективно, а нуждающиеся в помощи СМИ остаются без субсидий.