Високосный год стал большим испытанием для одной из самых молодых организаций

На днях одному из самых молодых республиканских ведомств — Госкомитету по чрезвычайным ситуациям — исполняется год. «РБ» встретилась с руководителем ведомства Фаритом ГУМЕРОВЫМ и попросила подвести первые итоги.

— Фарит Рифович, заканчивается високосный 2016 год, много ли проблем он доставил спасателям и пожарным?



— Год начался с печальной статистики: только за первую новогоднюю декаду в пожарах погибли 26 жителей республики, это на девять человек больше, чем за тот же период 2015-го, а число самих пожаров выросло на 16.



Февраль и март создали много проблем в связи со снежными заносами. Для ликвидации их последствий в Хайбуллинский район были вынуждены подтянуть снегоочистительную технику из ближайших шести районов, а также из войсковой части в поселке Алкино.



Весна отличилась большим половодьем: было подтоплено 358 домов.



Летом свои разрушительные последствия оставили штормовые ветра. В деревне Шабаево Бураевского района 6 июня была сорвана кровля с 39 домов.



Аномально жаркое лето доставило хлопот как с лесными пожарами, так и с несчастными случаями на воде. Самой большой потерей купального сезона стали 18 утонувших детей — в два раза больше по сравнению с 2015 годом.



К сожалению, список неприятных «сюрпризов» високосного года можно было бы и дальше продолжить.



— Что вы делаете, чтобы предотвратить трагедии?



— Образно нашу деятельность можно выразить притчей о Ходже Насреддине. Однажды Ходжа занялся семейным бизнесом — продажей глиняных горшков. Старшим сыновьям поручил изготовление посуды, а младшего отправил на рынок торговать. Каждое утро перед выходом сына на рынок Ходжа веточкой ударял по его рукам. Когда сосед стал возмущаться его жестокостью, он сказал: «Я бью для того, чтобы он случайно не разбил горшки». Сосед в ответ: «А он когда-нибудь разбил хоть один горшок?». На что Насреддин ответил: «Когда разобьет, бить уже будет поздно».



Так вот главное в нашей работе — профилактика и преду­преждение пожаров и чрезвычайных ситуаций, оценка рисков и прогнозирование их возникновения. Это позволит заблаговременно и оперативно предупредить и жителей, и соответствующие силы реагирования о возможных рисках. Поэтому мы развиваем комплексную систему экстренного оповещения, информирования и подготовки населения к действиям при пожарах и чрезвычайных ситуациях. Расчеты показывают, что каждый вложенный в профилактику рубль окупается 10 рублями предотвращенного ущерба.



Другая сторона медали: в обеспечении безопасности создано много узковедомственных систем. Упование на них может привести к ситуации про семь нянек. Поэтому Госкомитет ставит задачу интеграции систем безопасности по принципу «одного окна». От этой интеграции ожидаем получить синергетический эффект в повышении защищенности жителей республики.



— Во многих российских регионах активно ведутся работы по внедрению комплекса «Безопасный город». Как он работает? И как обстоят дела у нас в республике по его внедрению?



— В свое время каждое ведомство создавало свои собственные системы безопасности. Они разрабатывались в разное время, разными производителями и поэтому зачастую не всегда могут «найти общий язык» между собой. Кроме того, некоторые функции этих систем дублируют друг друга.



Сейчас мы совместно с Главным управлением МЧС по республике и Госкомитетом республики по информатизации ведем работу по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Он позволит, как конструктор, собирать автоматизированные системы в единое управление. Это обеспечит системный мониторинг возможных угроз, оценку рисков, прогнозирование и комплексное реагирование экстренных служб на чрезвычайные ситуации и пожары. Ядром комплекса «Безопасный город» является Система-112. Через нее не только принимаются обращения граждан по вопросам безопасности и правопорядка, аварийным ситуациям в коммунальной инфраструктуре, но и происходит комплексное реагирование на них.



Кстати, седьмого декабря в Уфе мы запустили Центр обработки вызовов Системы-112. На его запуск из федерального бюджета была выделена субсидия в 23 млн рублей. На эти средства мы приобрели оборудование. Сейчас готовим подключение к центру единых дежурно-диспетчерских служб. Опытная эксплуатация Системы-112 на территории республики начнется в сентябре 2017 года.



Среди преимуществ системы — возможность определения местоположения звонившего, автоматическое восстановление прерванной связи с ним. Кроме того, время ожидания ответа диспетчера не будет превышать 20 секунд, что особенно важно, когда случаются аварийные ситуации, похожие на массовое отключение электроэнергии 2 июля в Уфе и ряде районов. Тогда многие люди не могли дозвониться в службы спасения.



В рамках комплекса «Безопасный город» мы запустили пилотный проект мониторинга за уровнем воды на реке Уршак. Вы можете зайти на сайт Госкомитета и посмотреть показания этого гидропоста. Будет создан такой же пост мониторинга на реке Белой. Горожане, выезжая на дачи, на нашем сайте смогут узнать ситуацию с подтоплением своего участка.



Начала работать система видеонаблюдения. К слову, благодаря ей удалось раскрыть десятки правонарушений. Сейчас мы работаем над созданием интеллектуальной транспортной системы.



— Фарит Рифович, какие проекты, реализованные вашим ведомством, можно назвать наиболее успешными?



— К сожалению, в этом году в шести пожарах мы потеряли 15 детей. В четырех из них погибли одновременно три ребенка. Все они росли в неблагополучных семьях.



По поручению главы республики в местах проживания многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, мы установили 2,7 тыс. пожарных извещателей. Они были приобретены на республиканские средства. Дополнительно установлено 2 тыс. 20 пожарных извещателей за счет спонсоров и муниципалитетов. В будущем году они будут установлены в малоимущих многодетных семьях.



Наша общая задача добиться того, чтобы пожарный извещатель был в каждом доме и каждой квартире. Его установка — одна из новых для республики профилактических мер, которая успела принести положительный эффект. В селе Амзя под Нефтекамском и в Уфе сработавшие пожарные извещатели спасли жизнь людей.



На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» подводились итоги Всероссийского конкурса лучших практик социально-экономического развития регионов. Нашему проекту «Пожарный извещатель — в каждый дом, в каждую квартиру» было присуждено первое место.



— Фарит Рифович, в этом году ваше ведомство провело акцию «Защити свое жилище от пожаров и стихийных бедствий». Откуда взялась идея ее проведения?



— У всех пострадавших одна и та же проблема — где взять деньги на восстановление имущества и жилища. На практике единственным ее решением может стать заблаговременное страхование жилья. Поэтому одна из акций нашего ведомства была направлена на то, чтобы разъяснять необходимость добровольного страхования имущества от пожаров и чрезвычайных ситуаций.



К сожалению, люди не стремятся связываться со страховыми компаниями. Во-первых, у нас сложился не очень позитивный образ страховщика. Во-вторых, во многих из нас преобладает иждивенческий подход — считаем, что государство должно восстановить жилье. Третья причина — надежда на «авось пронесет».



Что интересно, в тех районах, где прошли наиболее разрушительные ураганы, больше всего застрахованного жилья. Могу судить об этом по своей маме, которая живет в деревне. После мощного урагана 2007 года, с последствиями которого столкнулись ее односельчане, она каждый год обязательно оформляет страховку на свой дом.



Добровольное страхование жилья во многих странах уже давно стало общепринятой нормой. Мы же зачастую рассуждаем как один из персонажей фильма «Берегись автомобиля»: «Я не настолько богат, чтобы оплачивать стихийные бедствия». А в странах, где развито страхование, думают иначе: «Я не так богат, чтобы платить самому, если случится убыток».



Мы объясняли все плюсы и минусы страхования, предлагали страховым компаниям сделать эту услугу более доступной и привлекательной для населения.



В ходе акции у нас родилась хорошая традиция — дарить юбилярам страховые полисы. Мы призываем всех присоединиться к этой доброй традиции — дарите такой пакет родным, друзьям и коллегам, которых мы любим и хотим защитить.



— Ваше ведомство не раз выступало инициатором разного рода «чрезвычайных» документов.



— Да, первый пример: сельским поселениям ежегодно предоставляются трансферты до 500 тысяч рублей. Эта финансовая помощь направлялась на благоустройство территорий, ремонт дорог. Мы инициировали постановление правительства республики, которое разрешает направлять деньги на противопожарные мероприятия. Это особенно актуально для деревень и сел, труднодоступных в зимнее время и в осенне-весеннюю распутицу.



Второй пример связан с оказанием материальной помощи пострадавшим при стихийных бедствиях. До этого орган, выдающий справку для получения помощи, не был определен. Этот пробел мы совместно с министерством труда и соцзащиты населения устранили. Теперь эту справку должны выдавать органы соцзащиты.



Сейчас работаем над инициативами по господдержке добровольных пожарных дружин, а также по внедрению комплекса «Безопасный город».



— Фарит Рифович, мы беседуем с вами в преддверии профессионального праздника — Дня спасателя. Что вы могли бы пожелать коллегам?



— Еще не закончился Год российского кино. Поэтому хочу выразить свои пожелания словами одного из героев фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия — Родину защищать». Спасатели тоже, рискуя собою, защищают жизнь и здоровье людей в чрезвычайных ситуациях и при пожарах. Пусть наши спасатели будут всегда готовы защищать и спасать, но пусть их умение и навыки пригодятся только на учениях и тренировках. Желаю также, чтобы жители республики не попадали в ситуации, когда потребуется помощь спасателей, вспоминали про них только в их профессиональный праздник. С Днём спасателя!