Согласно стратегии, валовой региональный продукт на душу населения к 2030 году должен увеличиться более чем в три раза, что позволит региону войти в первую десятку страны. Также предполагается повысить объем инвестиций в основной капитал до 304 тысяч рублей на человека.

— Документ представляет собой инструмент координации деятельности государственных, муниципальных органов, предприятий и организаций, всех жителей республики для достижения согласованных целей, — подчеркнул премьер-министр республики Рустэм Марданов. — На основе анализа показателей и тенденций развития региона за последние пять лет сформированы сценарные условия социально-экономического развития республики, которые учитывают сценарии развития Российской Федерации на 2017 — 2019 годы, а также экспертные оценки различных специалистов и ведомств. На их базе разработаны три варианта прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период. За основу предлагается взять целевой вариант, в соответствии с которым темпы экономического роста отвечают глобальным задачам, поставленным президентом страны Владимиром Путиным.



— При разработке стратегии был сделан глубокий анализ социально-экономических процессов в республике за прошедшие 25 лет, — отметил глава Башкортостана Рустэм Хамитов. — Выделяются три периода. В 1990-е годы было сформулировано достаточно много интересных инициатив, тогда республика была на подъеме. Следующий этап — начало 2000 годов — можно назвать временем неудачных действий, прежде всего, потери инвестиционных позиций. Третий период — с 2010 года — характеризуется медленным ростом, который нас не устраивает. Нам нужны новые цифры, новые показатели, к которым мы будем стремиться. В целом сделан честный, подробный анализ нынешнего положения дел. Исходя из этого, сегодня формируются планы на ближайшие 10 — 15 лет.



Широкое обсуждение стратегии начнется с будущего года. А окончательный текст Стратегии-2030 должен быть сформирован не позднее первого полугодия 2017 года.