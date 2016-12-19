Каждый год в районе появляется дюжина молодых талантов.

Туймазинский район увеличил список нобелевских лауреатов. Вручение очередной, четвертой по счету, малой Нобелевской премии состоялось в селе Кандры. Лауреатами ее стали 12 школьников.

Каждый год в районе появляется дюжина молодых талантов.

Нахальное название премии обязано возрождающемуся меценатству. Помимо группы компаний, имеющих непосредственное отношение к «нефтянке», и ряда заслуженных деятелей науки, культуры и здравоохранения, в число учредителей премии недавно вошел Уфимский нефтяной университет. Представители вуза не скрывают, что присматривают здесь потенциальных абитуриентов, а производственники — дипломированных работников.



Ну, а сами школьники в очередной раз осознали, что грызть гранит науки и престижно, и выгодно. Для большинства из них пять тысяч рублей призовых — совсем немалые деньги.



— Чтобы победить, пришлось здорово потрудиться, — признается один из лауреатов Марсель Хабибуллин. — В нынешнем году принял участие в ряде конкурсов и олимпиад, в том числе всероссийских и международных. В одних победил, в других стал призером. На соискание кандринской «нобелевки» выставлял свою кандидатуру четыре раза. И вот удача улыбнулась.



Борьба в шести номинациях развернулась между 126 претендентами. В зачет шли достижения в изучении филологии, обществознания, точных и естественных наук, в творчестве и спорте. Победители получили памятные подарки, сувениры и денежные сертификаты.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ



Гибкость мышления подменила образованность

Директор центра довузовского образования УГНТУ, доктор химических наук, профессор Татьяна Хлебникова.

— Как вы считаете, одаренных детей в республике становится боль-

ше?



— Мне не очень нравится формулировка «одаренные дети» — больше нравится слово «любознательные». Так вот, в начальных классах все детки любознательные. Но к старшим классам несовершенная образовательная система выматывает так, что огонь в глазах у многих затухает. Если взрослым удастся сохранить мотивацию, стремление учиться — они показывают впечатляющие результаты.



— Выходит, нынешняя организация и методика учебного процесса вас не особо устраивает?



— А кого она устраивает? Вот новый министр образования России Ольга Васильева сделала серьезные шаги по модернизации ЕГЭ, школы стали избавляться от ряда учебников, часть которых просто ужасна. Уже за это ей можно сказать спасибо.



— Структуры довузовского образования действуют во многих университетах. Но доступ к ним открыт в первую очередь уфимским детям. А как быть школьникам из сельских районов?



— Любая школа, где бы она ни находилась, может сформировать группу учеников и пригласить наших педагогов. Такое сотрудничество школ с вузами республики угасло. Хорошо, что сейчас оно вновь набирает обороты.



— Вернемся к вопросу, с которого началась беседа. Растет или снижается число толковых мальчишек и девчонок?



— Уровень общих знаний резко упал. Вопросы вроде «куда впадает Волга» или «из чего состоят облака» многим детям задавать бессмысленно — не ответят. Гибкость мышления пришла на смену образованности. Вот примерный диалог с нынешним школьником: «Что производит электростанция?» — «Продукцию» — «Какую?» — «Разнообразную» — «Из чего?» — «Из сырья». И так — до бесконечности.



Знаете, в нашем университете работает великолепный профессор-математик, который хранит учебники 1935 года, 1947-го… Они здорово выручают нас в повседневной работе. Думается, нынешней системе образования стоит многое почерпнуть из опыта прошлого.