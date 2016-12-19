- В свое время оформляла садовый участок, точные границы при этом не указали. Слышала, что по новому правилу это нужно сделать обязательно. Так ли это?



Фаина ШАЙБАКОВА,

Уфа.



— Действительно, с 1 января 2018 года распоряжаться земельными участками, у которых нет четких границ, будет невозможно. Вы не сможете продать, подарить или провести иную сделку с участком, даже если он учтен и право собственности на него зарегистрировано.



Дело в том, что по «дачной амнистии» граждане могли на полном основании оформлять садовые участки без указания сведений о точных границах. В республике таким образом была зарегистрирована значительная часть участков.



Чтобы внести в государственный кадастр недвижимости сведения о границах, вы должны обратиться к кадастровому инженеру. Он подготовит межевой план, который нужно представить в кадастровую палату.



Новый порядок касается не только садовых, но и дачных участков, а также личных подсобных хозяйств. Их владельцам лучше заранее позаботиться о том, чтобы они «приобрели» границы.



Уточнить, имеются ли сведения о границах конкретного участка в кадастре, можно с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» на портале Росреестра или сделав запрос в кадастровую палату.