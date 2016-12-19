- Я хочу зарегистрироваться на портале госуслуг. Представлена ли там налоговая служба?



Олег Ярофеев.

Уфа.



— Услуги Федеральной налоговой службы представлены на портале госулуг. В частности, здесь вы можете проверить и оплатить задолженности, получить информацию о своем ИНН. Кроме этого, на портале можно подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц и направить пакет документов на регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя. В ходе выполнения этапов подготовки документов непосредственно с Портала можно по ссылкам перейти на сайт налоговой службы для скачивания бесплатных программ по заполнению декларации или документов для госрегистрации.



Перечень услуг постоянно расширяется



- Раньше я узнавал сумму транспортного налога, который мне нужно заплатить, из квитанции, полученной по почте. А можно ли посмотреть размер налога на портале госуслуг?



Константин МОИСЕЕВ.

Стерлитамак.



— На портале можно просмотреть информацию о задолженности по налогам. Но она образуется, если вы не оплатили в установленный срок сумму налога. Так, уплатить транспортный налог за 2014 год необходимо было не позднее 1 октября 2015 года. Срок уплаты имущественных налогов, в том числе транспортного за 2015 год, еще не прошел — он установлен не позднее 1 декабря 2016 года. Таким образом, если на портале сейчас отображается определенная сумма, то это налоги, не уплаченные за 2014 год или в более ранние периоды. Рекомендуем не откладывать оплату задолженности, поскольку на сумму ежедневно начисляются пени.



Сумма исчисленных за 2015 год налогов отражается в налоговых уведомлениях и квитанциях на уплату налогов, которые налоговая служба до ноября направит всем налогоплательщикам. Способ направления налоговых уведомлений будет отличаться в зависимости от того, является ли гражданин пользователем сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Те пользователи личного кабинета ФНС России, которые не сообщили в налоговые органы, что хотят получать налоговые уведомления в бумажном виде, получат уведомления только в своем личном кабинете, в виде электронного документа. Все остальные граждане, как и прежде, получат уведомления и квитанции на уплату имущественных налогов по почте.



Напомню еще раз, что оплатить имущественные налоги за 2015 год необходимо не позднее 1 декабря 2016 года.



Единый пароль



- У меня есть личный кабинет на портале госуслуг. Слышал, что с паролем от него можно пользоваться и личным кабинетом на сайте налоговой службы. Так ли это?



Инна Макарова.

Уфа.



— Да, пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг могут получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Однако есть определенные условия для этого. Авторизация в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступна только тем гражданам, которые получили реквизиты доступа к порталу при личном посещении уполномоченного центра регистрации, которыми являются отделения ФГУП «Почта России», МФЦ России, центры обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» и иные.



Если же реквизиты доступа были получены заказным письмом по почте или гражданин имеет неподтвержденную учетную запись на портале, то подключиться к «личному кабинету» на сайте налоговой службы пользователь не сможет. Такое ограничение связано с тем, что в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в отличие от портала, содержатся сведения, отнесенные к налоговой тайне.



Если же в целом говорить о получении доступа к личному кабинету налогоплательщика, то существуют также следующие способы входа в сервис: получение при личном посещении в любом налоговом органе регистрационной карты с паролем доступа или вход с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или универсальной электронной карты.



Напомним, что с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» возможно получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о задолженности, об объектах собственности, получать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов, осуществлять оплату, заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ, направлять подписанную электронной подписью декларацию в налоговую инспекцию и отслеживать статус ее камеральной проверки. Кроме того, личный кабинет позволяет дистанционно общаться с налоговыми органами без личного посещения офисов.