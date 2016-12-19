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НОВОСТИ
22.12.16 10:26
В Уфе компания, незаконно принимавшая лом, оштрафована на миллион рублей за попытку подкупа
21.12.16 16:25
В Уфе полицейские вышли на «отстойник», где перебивались номера на угнанных элитных иномарках
21.12.16 13:14
Хоккеисты нефтекамского "Тороса" поздравили с Новым годом воспитанников реабилитационного центра
21.12.16 10:10
Башкирские спортсмены завоевали 40 медалей на кубке России по парашютно-горнолыжному двоеборью
21.12.16 10:01
Рустэм Хамитов поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником
20.12.16 11:53
В Нефтекамске прокуратура помогла восстановить трудовые права работников лесокомбината
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- Я оформил инвалидность и получил право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Можно ли оформить ее по интернету?
Опубликовано: 22.12.16 (09:28) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Вопрос эксперту
- Я оформил инвалидность и получил право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Можно ли оформить ее по интернету?
Опубликовано: 22.12.16 (09:28) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Вопрос эксперту
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий
Елена 2016-12-10 22:39:03
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Луиза. 2016-12-10 20:57:06
В Башкирии появится свыше 26 тысяч новых ученических мест
Больно за Наше 2016-12-10 16:35:51
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Жильцов, не пускающих газовиков в квартиру, будут штрафовать
Филарит 2016-12-07 14:27:58
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48
Назад в колхозы? (Экономика) 29.11.16 (10:01)
Асаба 2016-12-01 08:18:50
Назад в колхозы? (Экономика) 29.11.16 (10:01)
прохожий 2016-11-30 19:07:24
Чехословацкое «вторжение» («Ветеран») 27.09.16 (10:11)
Рияз 2016-11-30 17:02:46
Чехословацкое «вторжение» («Ветеран») 27.09.16 (10:11)
Асаба 2016-11-30 10:47:12
НОВОСТИ
22.12.16 10:26
В Уфе компания, незаконно принимавшая лом, оштрафована на миллион рублей за попытку подкупа
|
AHOHC
AHOHC
В Нефтекамске полицейские избили задержанного
вадим 2016-12-19 03:27:08
В Уфе проходит мясной фестиваль «Ит-Фест»
Анна 2016-12-18 15:44:43
Работаем не покладая варежек! (Видео)
Асаба 2016-12-16 10:43:50
Работаем не покладая варежек! (Видео)
gulshatai 2016-12-15 17:47:02
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Асаба 2016-12-13 11:27:59
Хоть метель, хоть стужа — подлёдник сдюжит (Cоциум) 08.12.16 (12:07)
Ануза 2016-12-12 13:32:26
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для промышленных предприятий
Елена 2016-12-10 22:39:03
В Уфе пройдёт мясной фестиваль «Ит Фест»
Луиза. 2016-12-10 20:57:06
«Нет, не ничьи мы — России великой» (Культура) 08.12.16 (12:08)
Асаба 2016-12-08 15:06:52
Одинокий волк с детской душой (Культура) 02.12.16 (10:24)
наблюдатель 2016-12-02 13:19:48
Назад в колхозы? (Экономика) 29.11.16 (10:01)
Асаба 2016-12-01 08:18:50