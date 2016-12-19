- Я оформил инвалидность и получил право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Можно ли оформить ее по интернету?



Анатолий ТЕРЕГУЛОВ,

Уфа.



— Да, заявление на установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) можно подать в электронном виде. Для этого нужно зайти на сайт ПФР www.pfrf.ru и воспользоваться соответствующим сервисом. Затем в течение пяти дней заявитель должен обратиться в Управление пенсионного фонда по месту жительства с документами, подтверждающими право на ЕДВ.



Новый сервис особенно удобен гражданам, которых признали инвалидами, поскольку выплата им назначается одновременно с пенсией по инвалидности. С 1 июля, когда был запущен сервис, мы приняли уже почти 1,2 тысячи электронных заявлений.



Напомним, что получать услуги Пенсионного фонда в электронном виде могут граждане, имеющие «личный кабинет» на портале госуслуг gosuslugi.ru. Чтобы завести его, достаточно пройти регистрацию на портале, а затем подтвердить учетную запись в одной из клиентских служб Пенсионного фонда.