Впору поверить иным легендам иных ученых — тех, что изучают мифологию древних русичей, живших в ту далекую пору, когда еще не было добряка Деда Мороза. Его прообразом был бог Позвизд, отвечающий за бури и непогоду. Бродил он по свету со своей свитой — вихрями и ураганами. А нынче, похоже, нас навестил старичок Зимник. Древние славяне боялись его — были уверены, что там, где он ступит, будет страшный мороз. Остается только гадать, мимоходом он к нам заглянул или решил время от времени напоминать о себе, пока весна не устроит ему от ворот поворот.

Проказы старухи-зимы, наверное, даже поэтов, попавших в ледяные лапы декабря, не настраивают на лирический лад. Зато для фотографа едва ли не на каждом шагу — исторический кадр. Собственно, так оно и есть. Говорят, подобных выкрутасов зима не вытворяла несколько десятков лет.



Впрочем, будем оптимистами, как наши предки, с незапамятных времен подметившие: зима пугает, да все равно стает. Вот и Олег Митяев ободряет: «Крепитесь, люди, скоро лето».