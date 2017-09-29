В последние погожие деньки лета, когда Агидель особенно красива, город принимал финал республиканской спартакиады пенсионеров.





На спортивной базе энергетического техникума можно провести соревнования любого уровня. На этот раз ее хозяевами стали «те, кому за...». Женщинам — от 55 и старше, а мужчинам — от 60 лет предстояло доказать, что их возраст спорту не помеха. Отважился тряхнуть стариной и житель Агидели 83-летний Сарвар Закиров, для которого большинство соперников и вовсе молодежь зеленая.



Нетрудно понять: не за рекордами приехали эти люди. Хотя один все же был установлен, причем еще до старта: нынешняя спартакиада объединила 18 команд и без малого 200 участников. Предстояло выяснить, кто сильнее в кроссе и стрельбе, настольном теннисе и шахматах, в плавании.



В острой борьбе прошел кросс на полтора километра. Насибулла Хуснуллин из Татышлов пробежал, даже не успев запыхаться, ведь для него эта дистанция одна из легких.



— Очень солидный состав участников, — комментирует он, пока финишируют остальные бегуны. — Приятно не только то, что я победил среди сельских спортсменов. Рад встретить старых друзей, познакомиться с новичками.



Ему, мастеру спорта международного класса по легкой атлетике, есть что вспомнить. Например, о забегах на 100 километров, на сутки — кто за 24 часа больше пробежит, тот и чемпион. О том, как нес на своем этапе факел с огнем сочинской Олимпиады. Не говоря уже о недавнем покорении Эльбруса.



Почти у каждого участника свои спортивные достижения. Тут и там — приятельские беседы, расспросы о житье-бытье. И улыбки. У многих — личная группа поддержки: родные, друзья. Девятилетний Айнур Шарипов из Краснокамского района болеет за деда:



— Когда сам стану дедушкой, тоже буду соревноваться, — обещает внук.



Как всегда, взрыв эмоций вызвала комбинированная эстафета. Страсти разгорелись нешуточные, ведь здесь главное — чувство команды. Спортсмены с азартом метали дротики, бросали мячи в корзину. Спешили к финишу, ведя футбольный и баскетбольный мячи, подбивая на ракетке теннисный шарик и шагая по-скандинавски.



В одном оплошали организаторы: после первого дня соревнований половина команд разъехалась по домам, не дождавшись эстафеты.



Дружба дружбой, но в спорте кто-то обязательно побеждает, а кто-то проигрывает. Среди городских команд лучшей оказалась сборная Уфы, у сельских районов победили миякинцы. А среди районов с центром — городским поселением первыми стали биряне.