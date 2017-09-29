Бабушка Хажар встречала гостей в просторном зале уютного деревенского дома. По случаю векового юбилея ей доставили поздравительное письмо от президента России Владимира Путина, глава сельсовета подарила легкое, но очень теплое одеяло, а председатель совета ветеранов района накинула на плечи долгожительницы связанную крючком косынку. Сама же юбилярша, извиняясь за то, что принимает сидя и плохо слышит, зачитала суру «Ясин».

Сто лет? Обычное дело!



Говорят, что у всего есть сердце. Сердце Корана — сура «Ясин». Кто читает ее, подобен прочитавшему Коран десять раз. Хажар Суюндукова с «Ясин» начинает свой день. Это приносит ей душевное спокойствие. Во время чтения морщинки словно разглаживаются, голос обретает силу. Самое удивительное, что выучила она суру не по священной книге.



— Уже много лет во сне ко мне приходит старец в белой одежде, — рассказывает Хажар Магадеевна. — Все, что он говорит, я повторяю и запоминаю. Сама я неграмотная. Мне было четыре года, когда умерла мама. Отец снова женился. Он считал, что девочке учиться необязательно. В школу я не ходила, зато в пятнадцать уже замуж отдали. Повезло, что муж хороший попался. Дружно жили. Ушел в мир иной давно, шестьдесят шесть лет ему было. И он приходит ко мне во сне. Но к себе пока не зовет.



Свой вековой юбилей Суюндукова воспринимает как обычное дело. Она из рода долгожителей. Сестра Габида дожила до 113 лет, несколько родственников — до 99.



— Легкой жизнь мамы не назовешь, — говорит ее 68-летняя дочь Назифа Нуриахметовна. — Родилась в Зилаирском районе. Испытала все горести судьбы падчерицы. Раннее замужество — тоже испытание, но папа мой был очень добрым человеком. Дружно жили родители. Девять детей родили. Во время войны мама похоронила двоих. И потом ей пришлось вновь и вновь переживать боль утрат. Сегодня в живых лишь я и братишка.

Оглядываясь на прожитые годы, Хажар Магадеевна лишь удивляется, как много всего произошло. Коллективизация запомнилась голодом, лишением семьи домашней живности. От голода умерла мама, коровы и пасека «ушли» в колхоз. Великая Отечественная — страхом за мужа, ушедшего на фронт, несмотря на бронь. Но никогда не было в ее сердце места унынию. Все воспринимала как должное. Испытания даются по силам.



Дорогие мои старики



— В детстве казалось, что родители вовсе не спят, все время работают, — вспоминает Назифа Нуриахметовна. — Папа вернулся в 1946-м героем, с двумя орденами Славы. До войны он возглавлял бригаду трактористов в Бекешево, после войны был мастером кирпичного завода в селе Абдулкаримово. Потом заведовал фермой.



Мама на пенсию вышла в пятьдесят лет. В колхозе занята была на сезонных полевых работах. Домашнее хозяйство и дети — на ней. Готовила, обстирывала. А вот шить так и не научилась, она левша. Впрочем, для отца шитье было не проблемой. Сам и пуговицы пришивал, и штопал.



Видимо, от мамы я переняла любовь к готовке. Не зря в колхозной пекарне работала. Мама варила замечательные супы и пекла бялеш (мясной пирог с картофелем). Хотя сама в еде непривередлива и ест немного. Главные ее продукты — хлеб, молоко и чай. От папы я переняла умение шить. Магазинные платья мама сейчас не признает, носит пошитые мной.



Счастье, когда мама жива



Как вдова фронтовика, одна из первых в районе Хажар Суюндукова получила сертификат на жилье, на который приобрела квартиру в Баймаке. Однако городская жизнь ей не понравилась. Забрал ее к себе сын в село Абдулкаримово. Хорошо за ней смотрела сноха, но мать попросилась к дочери, в село Нигаматово.



— К тебе приеду умирать, только хороните на краю кладбища, чтобы местные не обиделись, попросила тогда мама, — рассказывает Назифа Нуриахметовна. — Здесь у нее и сон стал спокойнее, и чувствует себя лучше. Для меня счастье в моем возрасте иметь маму в здравом уме и ясной памяти. Она ведь даже инвалидности не имеет! Очень чистоплотная, много хлопот не доставляет.



Уважают ее. Пять лет назад из Абдулкаримово целая делегация прибыла поздравить, и сейчас обещали. Мы только рады, всем места и угощения хватит. На столетие к маме собралась вся родня. Восемь внуков, пятнадцать правнуков. Скоро, надеюсь, будут и праправнуки.



Мама любит, когда с ней беседуют. Обижается, если долго не подходишь, ворчит, мол, дела не переведутся. Сон у нее чуткий, очень мало спит. День проводит в молитвах. Иногда читает стихи своего свекра, который умер еще в тридцатых годах. Уж сколько лет прошло, а все помнит наизусть.



Я верю, что к ней во сне кто-то приходит и учит ее. Папа всегда говорил, что мама знала все, что с ним происходило даже вдали от дома. Да и сейчас она чувствует наше настроение, спрашивает, не случилось ли что.



Для пожилого человека доброе слово — особая ценность. С благодарностью за внимание к своей скромной персоне Хажар Суюндукова несколько раз прочла нам молитву за здравие. В ней — пожелание здоровья и мудрости.

Справка



В Башкортостане проживает почти 773 тысячи человек в возрасте от 60 лет и старше. Из них в возрасте 60 — 74 лет — около 513 тысяч, 75 — 89 лет — 246 тысяч. В республике 13,7 тысячи долгожителей, достигших 90 лет, и старше, сообщает Башкортостанстат. По итогам 2016 года средняя продолжительность жизни населения в России — 71,87 лет, в Башкортостане — 71 год.