Несмотря на почтенный возраст, в декабре ему исполняется 85 лет, председатель Совета ветеранов Куюргазинского района Алексей Тарасов до сих пор бодр и энергичен. «Я сын войны, — представляется он при встрече. — Все «прелести» военного и послевоенного времени испытал сполна. Отец погиб в боях под Воронежем, вот и рос с мамой и бабушкой мужичком-кормильцем».

С десятилетнего возраста Леша вместе со взрослыми на быках загребал сено, стога копнить помогал. Поблажек никаких ребятишкам. «Время такое было, за кусок хлеба трудились, — вспоминает он. — Поэтому и выжили. Не я один такой, много нас было, рано повзрослевших детей. А сейчас дети даже полы ленятся мыть. Конечно, если нужда заставит, то и они будут работать, но, считаю, их надо приучать к труду с ранних пор».



Тяжелое детство воспитало в нем характер. Да такой, что уже в 25 лет стал заведующим роно. Но в 60-е годы район ликвидировали, а Алексея Тарасова назначили директором интерната. «Четырнадцать лет отработал, а потом снова позвали в заведующие, — вспоминает Алексей Павлович. — Квартиру предлагали двухкомнатную. А я говорю: у меня дом есть, отдайте лучше учителю. На следующий день комиссия из города приехала поглядеть на мой «дворец», из-за которого человек от квартиры отказывается. Дом обычный, сам строил. Но чиновники, похоже, меня не поняли: похмыкали, только что не обозвали, что отказываюсь от добра».



Твердая гражданская позиция, умение отстаивать свои убеждения позволили Алексею Тарасову выиграть выборы в Верховный Совет СССР. Одним из наказов депутату избиратели и высказали пожелание вернуть в Ермолаевку райцентр. «Мне поручили, я стал работать», — попросту говорит Тарасов.



И стал он пробивать эту идею по кабинетам. Одним из доводов было то, что в других районных центрах республики жилье вводили целыми кварталами, а в Ермолаевке за семь лет построили лишь один многоквартирный дом. Настойчивость помогла привлечь на свою сторону немало других депутатов от республики, первых лиц региона. Не скоро дело делалось, уже и страны не стало, но в начале 90-х Ермолаевке все же вернули статус райцентра. И заслуга в этом Тарасова немалая.



Нынче неугомонный Тарасов работает в ветеранской организации. Рядом с районной администрацией появилась аллея Славы. Хотя он и говорит, что работа Совета ветеранов строится при полной поддержке главы района, огромная роль в этом принадлежит Тарасову. Ведь, как известно, вода под лежачий камень не течет.



Куюргазинские ветераны много сил отдают патриотическому воспитанию подрастающего поколения. И результаты налицо. К примеру, только в этом году семь выпускников одной из школ поступили в военное училище.



— Мы требуем, чтобы в школах больше рассказывали о нашем прошлом, старшем поколении семей учеников, — поясняет Тарасов. — Простой пример: иду как-то на работу, а возле монумента павшим воинам ребятишки играют. Думаю, дай-ка проверю их. Подошел, спрашиваю: у кого-нибудь есть тут фамилии родных? Они мне наперебой: вот мой прадедушка, вот мой… И только один стоит, грустит. Спрашиваю у него: «А у тебя?». А он: «Я приезжий, из другого района. Но и там ничего про моего прадедушку не знают». Может, для кого-то наша ветеранская работа кажется не очень важной, но вот этот пример яркий.