Говорят, никогда никому нельзя завидовать. А я вот завидую. Белоснежной завистью — глядя на моего собеседника, его горделивую осанку, быструю, легкую походку и чуть ли не идеальное зрение. А еще следует отметить, что ему никогда не приходилось лежать в больнице, обращаться к врачам.

— Неужели ничем не болели?



— Почему же, захворал однажды… Гастрит приключился…



— И как вылечили?



— Даже не знаю, что помогло, может, травы, а может, еще что. Слава Аллаху, прошло.



Никакого преувеличения с моей стороны — в свои 86 лет Закир Халиуллович Исаев из деревни Сайтаково действительно выглядит молодцом.



— Так-то все зубы целые. Только один вот, передний, отколупнулся. — Закир-агай на все мои расспросы о секретах своего здоровья лишь пожимает плечами. Только в одном он уверен: большую роль в этом сыграло занятие пчеловодством.



А ведь не думал 43 года назад, что увлечется пчелами. Навыков, да и желания особого не было. Он строитель, 15 лет в колхозе родном прорабом работал, потом перевели в учетчики. На пасеку колхозную заглядывал только в качестве председателя ревизионной комиссии. Но в тот год его попросили подержать у себя на подворье ульи. Не отказал, всегда рад помочь добрым людям, а в благодарность пчеловод оставил ему пчелосемью. Чтобы не погубить ее, пришлось обучаться азам промысла на ходу. И что вы думаете — без специальной подготовки вник во все тонкости ремесла, прикипел к нему душой. Сейчас у него 25 пчелосемей, собирает с каждого улья по 13 — 14 килограммов меда, а в хорошие годы даже до 25 доходит. Укусы пчел тоже лечат, уверен Закир-агай. За сезон не бывает и дня, чтобы не ужалили. Иногда за день по тридцать раз «лечили».



— Он никогда без дела не сидит. До сих пор овец держит, а еще и коня, — рассказывает супруга Флюра-апай.



В браке они уже 62 года, пятерых сыновей вырастили и воспитали. Внуков насчитали 17!



— Знаете, нас в семье было четверо детей. Детство пришлось на голодные военные годы, — рассказывает Закир Халиуллович. — Мы в числе 23 семей в Учалинский край перебрались из Чишминского буквально перед войной. Толком даже обустроиться не успели. Отец погиб на фронте. Четверо малышей остались у мамы на руках. Выжили только благодаря ей. Очень постаралась, чтобы мы не умерли с голоду и не болели. С ранней весны заставляла нас ходить в лес и собирать съедобные травы. Сама была очень работящей и нас с малых лет приучила к труду. И что примечательно, все мы, четверо братьев и сестер, живы и здоровы.



Закир-агай был очень смышленым, окончил 10 классов — по тем временам большое достижение, — очень хотел продолжить учебу, но не получилось. Ему, старшему из детей, надо было помогать матери. У ветерана 50 лет трудового стажа.



Пять лет назад Закир-агай обновил автомобиль.



— Я ведь всю жизнь за рулем. Сначала на мотоцикле 15 лет раскатывал, потом 35 лет на «москвиче», он и сейчас стоит, а теперь пересел на «жигули». Часто приходится по делам ездить в Учалы. Да и клиентам мед сами возим, если заказывают.



Оказалось, за всю свою «шоферскую» жизнь он ни разу не был оштрафован и, самое главное, не попадал в ДТП.



— Меня гаишники никогда не останавливали, никогда правил не нарушал, — говорит Исаев.



— А может, в питании дело? — не унимаюсь я с расспросами о здоровье.



— Самые обычные продукты. Картошка, хлеб, молоко, сметана… Мне с супругой повезло. Очень она у меня хозяйственная. Я целый день пропадал на работе, детьми все время ей приходилось заниматься. Хлеб сама пекла, суп обязательно с домашней лапшой, а какие пироги у нее получаются — объедение! Вон смотрите, какие красивые дорожки и коврики, сама все вязала, — не устает нахваливать благоверную Закир-агай. Вот так вот, не только «У хорошей жены муж завсегда герой», работает и обратная схема. А еще, оказалось, Флюра-апай раньше бузу все время готовила. Так что не будет лишним специальный рецепт от нее разузнать, ведь, в отличие от остальных, бузу она готовит не из овса, а из пшеницы.

Буза из пшеницы



Зерна пшеницы промыть и заквасить. Для этого взять немного во-ды, хмеля и сахара. Когда зерна набухнут, пропустить через мясорубку, долить воды (4 — 5 литров на литр пшеницы), кипятить 10-15 минут. Через два-три дня можно добавить сахар и немного сметаны — вот и готов «молодильный напиток».