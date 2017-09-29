Федеральная программа расселения ветхого и аварийного жилья, действовавшая с 2013 года, завершилась нынче 1 сентября. За это время в республике построили, по информации Госстроя РБ, многоквартирных домов общей площадью 443 тыс. квадратных метров. В них справили новоселье 28 тыс. человек.



К сожалению, в Башкортостане эта программа оказалась выполненной на 92 процента. Таким образом, счастье от новоселья получилось усеченным на восемь процентов.

Но есть подобная же республиканская программа до 2018 года. Она была принята в марте 2015-го.

В минувшую пятницу в селе Верхнеяркеево одиннадцать детей-сирот и еще 21 семья, проживавшая в ветхой деревянной двухэтажке, получили ключи от новых квартир. Для них построили трехэтажный дом из красного кирпича в центре села, по улице Советской, 29/1, в рамках Республиканской адресной программы сноса аварийного и ветхого жилья. «Новоселье по-илишевски, — шутили местные телевизионщики и поясняли: — В новый дом переезжают со всеми прежними, можно сказать, родными соседями. То-то сегодня будет веселье!».



Старая бревенчатая двухэтажка без всяких удобств за свою более чем полувековую жизнь перенесла немало реформаций: послужила и конторой, и гостиницей, и общежитием. В последние годы в ней дружно жили в основном немолодые женщины, которые не могли в силу материального положения приобрести благоустроенную квартиру или построить, как многие счастливцы, коттедж, коих вокруг райцентра выросли тысячи.



Счастье новосела, покидающего ветхое жилье, — особенное состояние души. Как будто на тебя неожиданно свалился грандиозный подарок. Хотя ничего неожиданного вроде бы нет: списки переселенцев составлены давно, чиновники назвали сроки, но как-то слабо верилось. Да и по телевизору периодически рассказывают истории о ненадлежащем исполнении государственной программы. А тут все случилось в один день — всем 20 с лишним семьям, обитавшим в старом доме, вручили в торжественной обстановке ключи. Даже небольшой концерт перед новой трехэтажкой организовали.



Пенсионерка Расима Тимиргалеева всю жизнь прожила одна, работала кочегаром в сельской пекарне, когда-то удостоилась в общежитии комнаты под номером «один». Удобства на улице. И вот теперь в ее ладони ключ с номером «пять» от квартиры, в которой все есть: и ванная, и туалет, и отдельная кухня. Расима сияет. Ее подруги-соседушки Гульшат Гильмитдинова, Фарида Хабибуллина, Лейсан Хасбутдинова от счастья растерялись: хлопот навалилось, надо планировать переезд, думают сделать это сообща, а уже потом, в новых стенах, отметить новоселье.



Важно отметить существенный момент: при расселении жильцов руководители муниципалитета не стали придерживаться правила «квадрат на квадрат», в кирпичной трехэтажке всем достались квартиры, превосходящие по площади прежние убогие комнаты. Например, у Лейсан Хасбутдиновой было 18 «квадратов», а здесь — 25, у Фариды Хабибуллиной, имеющей двоих детей, было 19 — стало 30.



Детям-сиротам в новом доме выделили одиннадцать квартир. Хотя многие из них далеко уже не дети, сами обзавелись семьями. Ирина Исламова, получившая ключ от квартиры № 1, держит на руках годовалую дочь Имилину, которая, под стать торжественному случаю, держится спокойно, не капризничает: скопление большой группы счастливых людей ребенку явно импонирует. Ирина получила ключ за мужа Ильшата, который служит в армии.



— Нашему папе до дембеля осталось всего 65 дней, — рассказывает Ирина больше крохотной Имилине, чем журналисту. — У него руки золотые, он все может. Когда мы с ним учились в Благовещенском педагогическом колледже, он подрабатывал в автосервисе, там его до сих пор ценят.



Когда Ильшат осиротел, жил у бабушки, затем поехал учиться на физрука в Благовещенск, там познакомился с Ириной, дружили шесть лет. Можно сказать, у молодой семьи жизнь налаживается: оба супруга получили профессию, родили дочь, получили квартиру.



У студентки первого курса БГПУ Айгуль Мухаметдиновой тоже непростая судьба: инвалид с рождения, осиротела четыре года назад, жила с братиком Айдаром у дедушки с бабушкой в деревне Карабаш. Двор у них полон всякой живности: куры, утки, телочка, бычок. Говорят, такая обстановка помогает детям, больным ДЦП. Айгуль, несмотря на свои проблемы, очень жизнерадостный человек. И будущую профессию выбрала по душе — учится на социального работника-психолога. Теперь, получив квартиру в райцентре, ей легче будет трудоустроиться.



По словам замглавы администрации Илишевского района Алмаза Хафизова, стоимость квадратного метра жилья для сирот обходится в 28 тысяч рублей, а для переселенцев из ветхого и аварийного жилья — в 31,5 тысячи. В районе остается ветхого и аварийного жилья на одну тысячу «квадратов», расселение намечено завершить в 2019 году. Нынче получили средства из федерального бюджета для приобретения жилья 23 инвалида и участника Великой Отечественной войны и приравненные к ним пожилые люди. Еще 18 ветеранов осталось в очереди на получение подобной льготы. Алмаз Хафизов считает, что все эти социальные программы способствуют решению многих житейских проблем, главное — надо активно участвовать в них на муниципальном уровне.