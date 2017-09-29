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НОВОСТИ
28.09.17 15:55
На форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС обсуждают меры поддержки предпринимательства
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Опытные эксперты осторожничают, когда дело касается видов на урожай. Еще неделю назад валовой сбор зерна в минсельхозе республики прогнозировали немногим более 3,3 млн тонн. Скромничали. Ведь сегодня, судя по сводкам центра сельхозконсультирования республики, наши аграрии уже намолотили более 3,6 млн тонн зерна. Понять чиновников можно. Времена массовых приписок остались в прошлом. Сейчас, когда на малейшее увеличение прогнозов рынок реагирует резким снижением цен, хвалиться достижениями рискованно. Аграрии и без того несут финансовые потери, так как продавать зерно по существующим расценкам убыточно.
Растить хлеб умеют
Помогут нут, рапс, кукуруза…
Опубликовано: 28.09.17 (18:50) Стерлитамакский район
Статьи рубрики Экономика
Опытные эксперты осторожничают, когда дело касается видов на урожай. Еще неделю назад валовой сбор зерна в минсельхозе республики прогнозировали немногим более 3,3 млн тонн. Скромничали. Ведь сегодня, судя по сводкам центра сельхозконсультирования республики, наши аграрии уже намолотили более 3,6 млн тонн зерна. Понять чиновников можно. Времена массовых приписок остались в прошлом. Сейчас, когда на малейшее увеличение прогнозов рынок реагирует резким снижением цен, хвалиться достижениями рискованно. Аграрии и без того несут финансовые потери, так как продавать зерно по существующим расценкам убыточно.
Растить хлеб умеют
Помогут нут, рапс, кукуруза…
Опубликовано: 28.09.17 (18:50) Стерлитамакский район
Статьи рубрики Экономика
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Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества
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В уфимском парке имени Якутова вандалы снова повредили светильники
Ольга 2017-08-30 17:31:39
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Жители Башкирии могут узнать о положенных им выплатах в онлайн-режиме
Хамит 2017-08-30 11:11:16
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
не учитель 2017-08-29 21:51:26
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
учитель 2017-08-29 16:21:43
Группа паломников из Башкирии не смогла отправиться в хадж
Абдулла 2017-08-28 15:52:13
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
фермер дуванского района хужин г г 2017-08-27 14:18:28
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
хужин г г дуванскй район фермер 2017-08-27 14:09:39
Рассчитываться придётся талантами (Культура) 20.07.17 (09:30)
Анна Хренова 2017-08-15 20:39:22
Шестьдесят лет автор («Ветеран») 24.01.13 (10:48)
Саша 2017-08-06 18:14:39
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
НОВОСТИ
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ОПРОС ЧИТАТЕЛЕЙ
AHOHC
Общественный совет отверг проект воссоздания дома Кочкина в Уфе
2017-09-29 11:36:24
Жители Нефтекамска наблюдали НЛО
Радик Ахметов 2017-09-26 14:31:27
Заоблачный фронт (Cоциум) 21.09.17 (19:47)
ШУВАЕВА ИРНА МИХАЙЛОВНА 2017-09-24 17:39:53
Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества
Кирилл 2017-09-12 18:31:20
Школьники в Уфе будут дополнительно заниматься физкультурой и краеведением
Рафаэль 2017-09-07 12:30:15
В уфимском парке имени Якутова вандалы снова повредили светильники
Ольга 2017-08-30 17:31:39
Риск большого урожая (Экономика) 28.08.17 (18:39)
Сергей 2017-08-30 11:28:43
Жители Башкирии могут узнать о положенных им выплатах в онлайн-режиме
Хамит 2017-08-30 11:11:16
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
не учитель 2017-08-29 21:51:26
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
фермер дуванского района хужин г г 2017-08-27 14:18:28
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
хужин г г дуванскй район фермер 2017-08-27 14:09:39
Рассчитываться придётся талантами (Культура) 20.07.17 (09:30)
Анна Хренова 2017-08-15 20:39:22