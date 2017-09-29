Опытные эксперты осторожничают, когда дело касается видов на урожай. Еще неделю назад валовой сбор зерна в минсельхозе республики прогнозировали немногим более 3,3 млн тонн. Скромничали. Ведь сегодня, судя по сводкам центра сельхозконсультирования республики, наши аграрии уже намолотили более 3,6 млн тонн зерна. Понять чиновников можно. Времена массовых приписок остались в прошлом. Сейчас, когда на малейшее увеличение прогнозов рынок реагирует резким снижением цен, хвалиться достижениями рискованно. Аграрии и без того несут финансовые потери, так как продавать зерно по существующим расценкам убыточно.

Растить хлеб умеют



Сегодня, когда в республике убирают последние гектары полей с зерновыми культурами, можно констатировать: самый весомый «вал» дали аграрии Стерлитамакского района. Накануне здесь было убрано 85 процентов площадей, валовой намолот составил без малого 200 тысяч тонн. Это, конечно, поменьше, чем в далеком 1978 году, когда в районе собрали более 240 тыс. тонн зерна, но для новейшей истории — рекорд.



— По урожайности нынешний год однозначно лучше 78-го. Тогда взяли по 25 центнеров с гектара, нынче — 33, — говорит глава муниципалитета Рустам Багаутдинов. — Просто в те времена площадей под зерновыми культурами было больше. За десятилетия много земли ушло под индивидуальную застройку, город тоже забрал немало близлежащих полей, да и структура посевов изменилась. Сейчас в хозяйствах много подсолнечника сеют.



Сезон выдался сложным. Сев начали с опозданием на две недели, потому пришлось форсировать события, признают стерлитамакцы. Дожди мешали ухаживать за посевами. Однако в хозяйствах не стали опускать руки, а собрались с силами и сумели выправить положение.



Традиции здесь сильные. Район неспроста называют главной житницей республики, здесь всегда жили люди, умеющие растить хлеб, считает Рустам Багаутдинов. Что в этом году они и доказали.



Правда, теперь хлеборобы столкнулись с новой проблемой: куда девать выращенный урожай? Они-то свое дело сделали. Да вот только плоды их труда оказались невостребованными. Повсеместно аграрии недоумевают: как случилось, что закупочные цены на зерно обвалились в 2,5 раза? Виноваты прогнозы на рекордный урожай? Так они и выше-то прошлогодних всего на десять процентов, но никак не на 250, сетуют специалисты.

Помогут нут, рапс, кукуруза…



Необходимы государственные зерновые интервенции, считает Александр Коваленко, руководитель крупнейшего в республике сельхозпредприятия имени Калинина. В хозяйстве только зерновых и зернобобовых культур было посеяно 14,5 тысячи гектаров. Учитывая, что в среднем в хозяйстве молотили по 40 центнеров зерна с гектара, несложно посчитать: в амбарах хозяйства в итоге скопится около 55 тысяч тонн зерна. Далеко не каждый район столько хлеба собирает. Но радости пока от доброго урожая у руководителя нет.



— Нынешние цены на зерно ниже себестоимости, — говорит он. — Будем хранить до лучших времен. Хотя часть урожая все же пришлось реализовать. На днях продали партию ячменя по 3,5 тысячи за тонну.



В сельхозпредприятии имени Калинина зимой запустили семенной завод, не имеющий аналогов в регионе. Он может перерабатывать от 25 до 150 тонн зерна в час в зависимости от режима. Хозяйство-то семеноводческое. Правда, нынче и на семена спроса нет, и цены опять же низкие, сетует руководитель.



Держаться на плаву калининцам помогает молочное животноводство. На фермах содержатся 1,9 тыс. коров. Это позволяет ежедневно реализовывать по 30 — 40 тонн молока. Кроме того, в хозяйстве активно возделывают альтернативные культуры. В этом году посеяли 760 гектаров рапса. Хороший урожай получили — 1,7 тыс. тонн. Расценки на рапс неплохие — не менее 20 тыс. рублей за тонну. А еще здесь вырастили почти тысячу тонн нута, который почти в два раза дороже.



— Большие площади у нас отведены под кукурузу, — говорит Александр Коваленко. — 800 гектаров будем убирать на зерно, две тысячи — на силос. Отличный корм для скота из кукурузы получается. Зерна с початков надеемся собрать не менее 50 центнеров с гектара.



…и подсолнечник



А в сельхозпредприятии «Дружба» большие надежды возлагают на подсолнечник, которого здесь посеяли 4,7 тысячи гектаров. В момент нашего приезда в хозяйстве как раз готовились приступить к уборке первого поля с этой культурой. Замдиректора хозяйства Марат Абсалямов давал последние указания комбайнерам, рвущимся начать работу.



— Ох, и трудолюбивый народ работает в нашем хозяйстве, — не скрывает радости специалист. — Вот комбайнерам не успел сказать, с какого поля начнем, так они чуть ли не быстрее меня 30 километров отмахали. Я на легковой иномарке, они на отечественных комбайнах «Акрос».



Кстати, этих самых мощных комбайнов в хозяйстве — 11. Купили их за последние несколько лет, воспользовавшись программой субсидирования новой сельхозтехники. Иначе было нельзя, считает Абсалямов. В последние годы территория хозяйства разрослась более чем в два раза, присоединились соседние сельхозпредприятия. И даже несмотря на это, в «Дружбе» одними из первых в районе завершили уборку зерновых культур — еще на прошлой неделе: 20 тысяч тонн зерна намолотили с 8 тысяч гектаров.



Отрадно, что пока цены на подсолнечник не обвалились, считает замдиректора «Дружбы». Здесь рассчитывают получить не менее 18 центнеров семечек с гектара. А это около 8,5 тысячи тонн валового намолота, сулящего неплохую выручку. По крайней мере, на первое время хозяйству хватит, пока зерно не подорожает.



— Чтобы ускорить созревание подсолнечника, пришлось проводить десикацию полей, — успел сказать Марат Абсалямов. — Привлекли для этого отряд химиков-дельтапланеристов.



Дальше поговорить не удалось. Все вокруг заполонил гул мощных моторов. Сразу девять «Акросов» приступили к уборке подсолнечника.