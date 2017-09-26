Уходят годы в неизбежность. Но до старости еще далеко. Надо просто меньше о ней думать. Даже в красный день календаря. Который якобы праздник для пожилых.

Все хотят жить долго. Но вряд ли кому хочется быть стариком. И это объяснимо: душе глубоко безразлично, сколько лет телу. Герой устного народного творчества по этому поводу давно подметил: «В моем возрасте торопиться — опасно, нервничать — вредно, доверять — глупо, а бояться — поздно. Остается только жить, причем в свое удовольствие!».



Старость — это та же юность, только в другой оболочке. Разве не об этом говорят снимки нашего фотографа? Седина — не отпетая песня. Возраст никогда не мешает, обычно мешает чужое мнение. Не гоже подстраиваться под чужое мнение. Лучше прислушаться к древней притче: «Господа, живите сегодня, потому что вчера уже нет, а завтра, может, и не будет. Знайте, что сегодняшний день — это самый лучший день в вашей жизни!»



