Страну захлестнули звонки телефонных террористов, добрались они и до футбола: за четыре часа до матча «Уфы» с тульским «Арсеналом» неизвестный (даже неизвестно, из какой страны был звонок) сообщил о минировании гостиницы, в которой горожане должны были вот-вот провести предматчевую установку. Команда Сергея Семака в спешном порядке покинула отель и отправилась на стадион «Нефтяник». Впрочем, несмотря на такие сложности, удача в этот день была на стороне уфимцев. Хоккеистам же никто не мешал, но традиционно неудобный для юлаевцев «Автомобилист» из Екатеринбурга уфимцев обыграл. Восьмой раз в девяти последних играх.

Горожане просыпаются



«Уфа» прервала затянувшуюся на шесть туров безвыигрышную серию, одержав первую с 5 августа победу. И гол забила, первый за четыре матча. 391 минуту составила безголевая серия горожан, не отличавшихся в чемпионате с 20 августа. Правда, накануне они в кубковой встрече на последней минуте забили нижегородскому «Олимпийцу», но все равно проиграли по пенальти команде, занимающей последнее место в ФНЛ, и уже на стадии одной шестнадцатой вылетели из розыгрыша.



ЧП с ложным минированием не повлияло на настрой хозяев в матче с «Арсеналом», туляки большую часть первого тайма провели в обороне. Раскрываться они стали ближе к перерыву, когда ответили прорывом на два выпада Игбуна. Поэтому нельзя сказать, что победа досталась горожанам закономерно, «Арсенал» тоже мог отличиться. После перерыва удар туляка Чаушича пришелся в штангу. «Уфа» же добилась своего так, как и надо в ее нынешнем состоянии — за счет старания: Аликин в падении накрыл готовых к атаке «оружейников», мяч отскочил к Пауревичу. Тот проскочил к линии ворот туляков и внешней стороной стопы отдал передачу в штрафную. Там туляки проспали Игбуна: тычок — и мяч в воротах.



На второй добавленной минуте «Арсенал» счет мог сравнять, но победу отстоял Беленов, среагировав на удар с нескольких метров.



— Если бы меня спросили, как мы проиграли, я не знал бы, что ответить. Очень обидно! — отреагировал на поражение тренер туляков Миодраг Божович.



Чешский полузащитник «Уфы» Ондржей Ванек отметил, что игроки «настроились на этот матч на 100 процентов». Автор же гола Сильвестр Игбун дополняет: «Мы больше хотели этой победы».



Хватит ли одного хотения на следующую игру — большой вопрос. Ожидания от встречи в Москве с ЦСКА при той игре, которую демонстрируют уфимцы, навевают пессимизм.



«Сухарь» Коваржа



«Салават Юлаев» выездную серию начал в Магнитогорске. Матчу предшествовал скандал — пресс-служба юлаевцев информировала, что болельщикам уфимской команды запретили пронос флагов на «Металлург-Арену».



— Мы с недоумением отнеслись к запрету на пронос флагов на трибуны, — заявил пресс-атташе команды Руслан Ахмедьянов. — Это далеко не первый такой факт, который не красит хозяев. Мы хоть и носим разные цвета, но нас объединяет любовь к хоккею. Ждем всех на «Уфа-Арене» и обещаем не считать флаги или оценивать громкость барабанов.



«Металлург» нынешний сезон проводит ни шатко ни валко, едва попадая в зону плей-офф. Эту встречу сталевары также начали расслаблено. За что и поплатились. Размашистая игра юлаевцев ставила хозяев в тупик: в начале второго периода счет уже был 3:0 в пользу уфимцев. Но тут и они расслабились, дав возможность магнитогорцам отыграться в середине заключительного периода. Но буквально через 20 секунд после пропущенной шайбы уфимец Солодухин оказался один на один с вратарем хозяев Самсоновым и свой шанс не упустил. В итоге выездная победа — 4:3.



В игре с «Автомобилистом» юлаевцы с первых минут владели инициативой. Казалось, вопрос времени, когда они откроют счет. Однако секунды и минуты уходили, а шайба так и не побывала ни в чьих воротах. Все четыре шайбы были заброшены в последнем отрезке игры и никак не отражают истинный сценарий. Защитник «Салавата» Захар Арзамасцев после матча отметил: «Можно сказать, равная борьба была, но в третьем периоде провал произошел, такой крупный счет абсолютно не отображает игру. Просто развалились в один миг. Что касается реализации большинства… У нас было очень много шансов, и мы бездарно к ним отнеслись. Соперник нас наказал тем же самым большинством — они забили два, а мы — нет. Мы разберем еще игру, посмотрим моменты, чтобы впредь не расклеиваться после одного пропущенного гола».



Главный тренер уфимцев Эркка Вестерлунд выделил первый период матча с екатеринбуржцами: «Он был нашим лучшим в чемпионате, во втором тоже были моменты, но мы не использовали их. Мелочи повлияли на исход игры в третьем периоде».



В матче с «Трактором» первый период тоже был за юлаевцами, но, поведя в счете с разницей в две шайбы, они вновь расслабились. И соперник наказал их за это: с интервалом менее четырех минут челябинцы счет сравняли. А в третьем периоде забили победную шайбу.



Линус Умарк получил небольшое, по словам тренера, повреждение и не смог играть дальше. Оказалось, без лидера уфимцы ничего создать не могут, и навал на ворота «Трактора» в последние минут семь-восемь бонусов уфимцам не принес. «Мы дали шанс хозяевам, и они его использовали», — сказал после игры главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд.

Выездная серия

«Металлург» — «Салават Юлаев» 3:4 (0:2; 2:1; 1:1)

0:1 Арзамасцев (Умарк, Хартикайнен); 0:2 Бодров (Лисин, Логинов); 0:3 Ларсен (Умарк) (бол.); 1:3 Пивцакин (Бирюков); 2:3 Терещенко (Филиппи, Осала); 3:3 Филиппи (Платонов, Бирюков); 3:4 Солодухин (Майоров, Кемппайнен)



«Автомобилист» — «Салават Юлаев»

4:0 (0:0; 0:0; 4:0) 1:0 Василевский (Крикунов, Трямкин); 2:0 Чесалин (Торченюк); 3:0 Кучерявенко (Крикунов); 4:0 Бек (Лямин) (пустые ворота)



«Трактор» — «Салават Юлаев» 3:2 (1:0; 1:2; 0:1)

0:1 Хартикайнен (Ларсен, Федоров); 0:2 Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен);

1:2 Шипин (Бородкин);

2:2 Шаров (Бородкин, Мамаев); 3:2 Якуценя (Гюнге, Щехура)