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Учреждение по благоустройству Ленинского района Уфы вогнало себя в многомиллионные долги
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День без автомобиля, конечно, не праздник. Но как гражданин я обеими руками «за». Ну куда это годится: многие мои знакомые без раздумий садятся за руль, чтобы доехать даже до ближайшего магазина! А вот как водитель со стажем... Несподручно все же тащить на себе поклажу с рынка. А если начнется дождь вопреки бодрым заверениям Гидрометцентра? А если я срочно понадоблюсь жене или детям? А если.... Таких «если» при нежелании маршировать по улицам и проспектам родного города наберется вагон и маленькая тележка. Тем не менее задумка испытать на себе прелести пешего хода сподвигла на то, чтобы хотя бы на сутки сменить четыре точки опоры на две.
Чуть больше 68 тысяч человек живут сегодня в Туймазах. В конце семидесятых туймазинцев было поменьше — 44 тысячи. За сорок лет число моих земляков увеличилось на треть, а количество самой разнообразной автотехники — в разы!
14.05. Зябко, накрапывает мелкий дождь. Шагаю в частный сектор, к ветерану. В голову лезет предательское: «А вот в машине и сухо, и тепло». Тротуары начинают раздражать выбоинами. У самой цели моего вояжа — собаки, гремящие цепями за заборами. Вдруг одна из них решит познакомиться со мной поближе? Передаю разговорчивому старичку распечатку интервью и ходу к кварталам с многоэтажками.
19.30. Под занавес недели хотелось хотя бы минимального культурного досуга. Поездка в соседний город, где недавно появился хороший кинотеатр, естественно, отпадает: на машине — табу, а общественный транспорт в это время практически не ходит. Чистота эксперимента не позволяет отправиться и к родственникам жены в деревню. В итоге под недобрыми взглядами детей и супруги вечер проводим дома.
Опубликовано: 27.09.17 (19:16) г. Туймазы
Статьи рубрики Cоциум
День без автомобиля, конечно, не праздник. Но как гражданин я обеими руками «за». Ну куда это годится: многие мои знакомые без раздумий садятся за руль, чтобы доехать даже до ближайшего магазина! А вот как водитель со стажем... Несподручно все же тащить на себе поклажу с рынка. А если начнется дождь вопреки бодрым заверениям Гидрометцентра? А если я срочно понадоблюсь жене или детям? А если.... Таких «если» при нежелании маршировать по улицам и проспектам родного города наберется вагон и маленькая тележка. Тем не менее задумка испытать на себе прелести пешего хода сподвигла на то, чтобы хотя бы на сутки сменить четыре точки опоры на две.
Чуть больше 68 тысяч человек живут сегодня в Туймазах. В конце семидесятых туймазинцев было поменьше — 44 тысячи. За сорок лет число моих земляков увеличилось на треть, а количество самой разнообразной автотехники — в разы!
14.05. Зябко, накрапывает мелкий дождь. Шагаю в частный сектор, к ветерану. В голову лезет предательское: «А вот в машине и сухо, и тепло». Тротуары начинают раздражать выбоинами. У самой цели моего вояжа — собаки, гремящие цепями за заборами. Вдруг одна из них решит познакомиться со мной поближе? Передаю разговорчивому старичку распечатку интервью и ходу к кварталам с многоэтажками.
19.30. Под занавес недели хотелось хотя бы минимального культурного досуга. Поездка в соседний город, где недавно появился хороший кинотеатр, естественно, отпадает: на машине — табу, а общественный транспорт в это время практически не ходит. Чистота эксперимента не позволяет отправиться и к родственникам жены в деревню. В итоге под недобрыми взглядами детей и супруги вечер проводим дома.
Опубликовано: 27.09.17 (19:16) г. Туймазы
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ШУВАЕВА ИРНА МИХАЙЛОВНА 2017-09-24 17:39:53
Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества
Кирилл 2017-09-12 18:31:20
Школьники в Уфе будут дополнительно заниматься физкультурой и краеведением
Рафаэль 2017-09-07 12:30:15
В уфимском парке имени Якутова вандалы снова повредили светильники
Ольга 2017-08-30 17:31:39
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