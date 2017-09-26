Десять лет назад, в ту трагическую ночь, прервались жизни милиционеров Гаяза Сагидуллина, Алмаза Шамсутдинова и жителя села Первомайское Мухамета Ишмухаметова. Их не забыли. Ежегодно в районном отделе МВД проводятся памятные мероприятия, установлен памятник, оказывается помощь родным и близким погибших.

Никто и не ведал тогда, что в окрестностях стерлитамакского совхоза могут объявиться террористы. Не предполагал этого и участковый уполномоченный Гаяз Сагидуллин. Тем вечером он уже отдыхал дома, когда к нему обратились местные егери Мухамет Ишмухаметов и Рифат Ибатуллин. Они рассказали, что в окрестностях села Первомайское заметили неизвестных людей на лошадях. А в районе тогда участились кражи лошадей. Поэтому Гаяз Сагидуллин вместе с помощником Алмазом Шамсутдиновым, не мешкая, выдвинулись к лесу в сопровождении егерей.



Их там уже ждали…. Люди в лесу оказались объявленными в розыск террористами. Главарь банды, обучавшийся в центре террористов на Кавказе, устроил засаду и из автомата расстрелял подъехавших людей. Гаяз Сагидуллин, Алмаз Шамсутдинов и Мухамет Ишмухаметов погибли, а Рифат Ибатуллин был тяжело ранен.



Бандитов задержали на территории Оренбургской области. Они получили заслуженное наказание. К сожалению, отцов и мужей в семьи это не вернет. Однако жива память о них, которую хранят родные, друзья и коллеги.



Кстати

Дети погибших сотрудников МВД пошли по стопам родителей. Сын и дочь капитана Сагидуллина окончили юридический институт и уже работают в отделе МВД по Стерлитамакскому району. Дочь прапорщика Шамсутдинова еще учится в школе, но тоже решила поступать в юридический вуз.