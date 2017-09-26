Расписной аист над крышей дома Тимирбаевых из села Кельтей заметен еще с большака. Птица эта известна, кроме прочего, тем, что напрямую отвечает за демографию. С этим у Лидии Ильиничны и Леонида Ивановича полный порядок: шестерых детей воспитали, четверо из которых приемные.

— Двое старших работают уже, — едва ли не у самого порога с нескрываевым удовольствием «рапортует» хозяйка. — Артем — на Севере, Даша — в нашей школе завуч. Илью и Таню по осени проводили в Уфу — поступили в вузы. Остались с нами Кристина и Аня, первые мои помощницы. И, знаете, как-то пустовато в доме стало. Тогда и решила свою мечту осуществить — завести страусов. Пойдемте, познакомитесь.



Когда привезли в Кельтей двух невиданных в этих краях экзотических гигантов, кое-кто из односельчан перешептывался: и чего Тимирбаевым покоя нет? Овец больше сотни, козы, птица разная во дворе теснится, теперь еще и страусы. А Лидия с Леонидом — душа нараспашку! — только радовались да гостей приглашали подивиться на Зою и Клима — так новоселов назвали. Хлопот немного прибавилось, зато стала голенастая парочка всеобщими любимцами. Оба с характером: Клим — себе на уме, общество не больно приветствует. А вот Зоя всегда готова своей статью щегольнуть. Дама, что поделаешь. Особенно любит, когда ей шею гладят, другие знаки внимания оказывают. В еде оба неприхотливы, к нашему климату приспособились. Совсем скоро, по всей видимости, страусят ожидать надо.



Тяга ко всему прекрасному и необычному у Лидии Ильиничны с младых ногтей. Много лет проработала худруком в клубе, сама — первая певица и плясунья на селе. Леонид Иванович, как положено отцу большого семейства и главе такого хозяйства, мужчина обстоятельный. Работает газовиком, уважает совершенство во всем. Отару, по размерам сродни тем, что только в СПК увидишь, пасет у Тимирбаевых… электропастух. Выглядит он так. Пастбище, взятое в аренду, обнесено едва видимой глазу проволокой под небольшим напряжением. Овцы бысто уразумели: попробуешь преодолеть преграду — ущипнет так, что о вольнице забудешь напрочь. Дома птичник тоже оснащен по последнему писку. Даже для капризных индюшат инкубатор установлен.



А хозяйка неугомонная новыми планами делится:



— Страусы у нас хорошо прижились, теперь вот павлинов завести решили. Зачем? Да просто так, для души.



Сразу вспоминается кинонетленка: «Павлины, говоришь… Хех!». Сам товарищ Сухов удивился. И я диву давался.