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- Многие знакомые вдруг заговорили, что зима будет необычно холодной. В самом ли деле стоит готовиться к суровым морозам?
На прошлой неделе в деревне Елизаветино в Белебеевском районе на могиле священника, репрессированного в 1937 году, второй раз в году зацвела сирень. Как рассказывают местные жители, больше ни одно дерево повторно не зацвело. Одни сельчане расценивают это как некий знак свыше, другие говорят, что это признак теплой зимы. Однако сотрудники Башкирского аграрного университета никакой связи с погодой не видят, считая это лишь особенностями развития дерева.
Опубликовано: 27.09.17 (19:16) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
- Многие знакомые вдруг заговорили, что зима будет необычно холодной. В самом ли деле стоит готовиться к суровым морозам?
На прошлой неделе в деревне Елизаветино в Белебеевском районе на могиле священника, репрессированного в 1937 году, второй раз в году зацвела сирень. Как рассказывают местные жители, больше ни одно дерево повторно не зацвело. Одни сельчане расценивают это как некий знак свыше, другие говорят, что это признак теплой зимы. Однако сотрудники Башкирского аграрного университета никакой связи с погодой не видят, считая это лишь особенностями развития дерева.
Опубликовано: 27.09.17 (19:16) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
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Заоблачный фронт (Cоциум) 21.09.17 (19:47)
ШУВАЕВА ИРНА МИХАЙЛОВНА 2017-09-24 17:39:53
Инкассаторов из Уфы наградили орденами Мужества
Кирилл 2017-09-12 18:31:20
Школьники в Уфе будут дополнительно заниматься физкультурой и краеведением
Рафаэль 2017-09-07 12:30:15
В уфимском парке имени Якутова вандалы снова повредили светильники
Ольга 2017-08-30 17:31:39
Риск большого урожая (Экономика) 28.08.17 (18:39)
Сергей 2017-08-30 11:28:43
Жители Башкирии могут узнать о положенных им выплатах в онлайн-режиме
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