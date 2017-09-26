- Многие знакомые вдруг заговорили, что зима будет необычно холодной. В самом ли деле стоит готовиться к суровым морозам?



С уважением,

Элина Камалетдинова.

г. Дюртюли.



Слух возник после того, как пользователи WhatsApp стали получать сообщения о том, что «известный европейский метеоролог Джеймс Мэдден прогнозирует: зима 2017 — 2018 гг. будет самой суровой за последние 100 лет, в том числе и в России». А российские метеорологи якобы разделяют мнение коллеги и утверждают, что минус 30 по стране будет температурной нормой.



Как пояснили в Башгидромете, столь безапелляционные прогнозы ответственные синоптики давать не могут. Поэтому достоверность «предсказаний от WhatsApp» вызывает большие сомнения.



В ведомстве подчеркивают: в октябре в республике средняя температура на 2,5 градуса превысит норму. Правда, в ноябре она будет ниже нормы на пять градусов. Однако в декабре, январе и феврале ртутные столбики вновь покажут температуру выше нормы.



Ни о какой сверхморозной зиме не может идти и речи. В то же время в ведомстве подчеркивают, что за последние 17 лет точность прогнозов, которые давали российские синоптики на так называемый отопительный период, колебалась в пределах 58 — 81 процента.



В шутку и всерьёз



Характер предстоящей зимы можно попытаться определить и по народным приметам. Их достаточно много, но зачастую ориентироваться по ним могут только истинные знатоки природы, да и то если они живут в селе. К тому же многие приметы невнятны, однако, думается, попробовать расшифровать их все же стоит. Итак, поехали.



- Чем теплее и суше сентябрь, тем позже придет зима.



Если на Покров (14 октября) тепло, значит, зима будет теплой.



- Журавли улетели на юг в августе — жди ранней зимы.



Кроты сильно утепляют осенью свои норы — зима будет холодной.



- Осенью пчелы заклеивают воском леток, оставляя лишь маленькое отверстие, — ждем холодную зиму, если оставляют леток открытым, — быть зиме теплой.



Муравьи летом наносят большие кучи — предвестник холодной ранней зимы.



- Если поздней осенью появятся комары — быть зиме мягкой.

Осиновые листья опадают изнанкой наверх — к теплой зиме, лицом вверх — к суровой.



- Много желудей на дубах — готовься к лютой зиме.



Много рябиновых ягод — зимой также будет холодно.



- Пожелтевшие листья опадают слабо и нечисто— морозы придут не скоро.



- Если в октябре лист с березы и дуба опадает нечисто — жди суровой зимы.



Если орехов много, а грибов мало — зима будет суровой.



- Если белка делает очень много запасов на зиму, то ожидается холодная зима.



Чем крупнее сосновые шишки, тем холоднее будет зима.



- В октябре дуб и береза осыпаются в разное время — жди холодной зимы.



На луке много шелухи и она толстая — к холодной зиме.



- Выпавший снег до опадания всех листьев предвещает лютую зиму.



Приметы я расшифровывал долго и пришел к следующим выводам.



Круче всех в погоде разбираются кроты, белки, птички и муравьи. Осталось только их найти и выяснить, хорошо ли первый утеплил нору, ломятся ли у белки закрома от запасов, большие ли кучи натаскали муравьи?.. Как только я все это узнаю, то у зимы от меня секретов не будет. Комары тоже на подмогу прилетят. Искать их лучше всего в теплых подвалах сталинских двухэтажек. Там они всегда есть.



Судя по тому, что почти все лето лил дождь, зима будет теплой. Однако обилие осадков породило множество грибов, а это уже признак морозной зимушки.



В общем, получается головоломка, поэтому попробуем почистить лук. Если он оброс в этом году толстой шелухой, значит, готовится хитрец к студеному отопительному сезону. А если это просто сорт такой «толстошкурый», тогда опять ничего непонятно. Поэтому остается надеяться на желуди, ягоды рябины, орехи и сосновые шишки. Без них ситуацию, похоже, не прояснить.



МЕЖДУ ТЕМ

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