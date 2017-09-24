Республиканский агропромышленный комплекс не первый год нацеливают на укрупнение. Уж слишком привлекателен пример регионов с индустриальным типом развития сельского хозяйства. Но это не значит, что у нас игнорируют малый бизнес на селе. Наоборот, на фермеров возлагают большие надежды как на самую мобильную часть аграрного бизнеса. И государство настроено их поддерживать, отметило большинство экспертов на очередном заседании комитета Госсобрания — Курултая республики по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.

Количество фермерских хозяйств в регионе ежегодно увеличивается: нынче их у нас 6 тысяч 320, отметил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, выступая на заседании комитета.



Если всего в сельском хозяйстве за 2016 год было произведено продукции на 166 млрд рублей, то более 10 процентов из них, или 17 млрд, приходится на долю фермерских хозяйств. По словам министра, фермеры в прошлом году получили 1,1 млрд рублей государственной помощи. Получается, что на каждый рубль господдержки приходится 15,5 рубля произведенной продукции, тогда как в сельскохозяйственных предприятиях этот показатель существенно ниже — 12,3 рубля. Отсюда вывод: фермеры более отзывчивы на господдержку (на 26 процентов). А она очень даже существенная, констатируют в минсельхозе.



Кроме мер поддержки общего характера (субсидий) для фермерских хозяйств реализуются специальные программы. Это «Поддержка начинающих фермеров», где по схеме 90/10 (90 процентов бюджетные средства, 10 — собственные) предусматривается предоставление до 3 млн рублей грантов на молочное и мясное скотоводство и до 1,5 млн рублей на коневодство, овцеводство, козоводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, выращивание зерновых культур и плодово-ягодных культур, овощеводство.



Всего за шесть лет реализации данной программы было выделено 647 млн рублей для 473 начинающих фермеров.



Вторая программа — «Развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х» по схеме 60/40 (60 процентов —бюджетные средства, 40 — собственные) — предусматривает предоставление до 30 млн рублей грантов на молочное и мясное скотоводство и до 21,6 млн рублей — на коневодство, овцеводство, козоводство, птицеводство. Гранты на сумму 724 млн рублей были направлены 218 фермерским хозяйствам.



Фермерство доказало, что является самым гибким и динамичным сектором экономики в агропромышленном комплексе, отметил Ильшат Фазрахманов. Представители малого бизнеса на селе быстрее адаптируются к изменяющимся условиям и буквально с нуля способны создавать новые рабочие места.



Слова министра нашли подтверждение и в выступлениях фермеров, приглашенных на заседание парламентского комитета. Так, представитель хозяйства «Башкирская коза» рассказал, как создавалось предприятие по производству козьего молока в глухой деревне Мелеузовского района. Там теперь производят сыры в лучших европейских традициях и развивают экотуризм.



А вот в КФХ «Великолепный страус» Гафурийского района он уже развит. Глава хозяйства Виталий Смирнов также рассказал о становлении своего бизнеса, отметив, что они производят яйцо страуса, мясо и деликатесы из него. У них имеется и контактный зоопарк, где детишки и взрослые могут посмотреть и даже потрогать самых разных зверюшек и птиц.



Молодой мечетлинский фермер Ильгиз Зинатуллин не просто производит мясо и полуфабрикаты из него, но и активно торгует ими за пределами региона. По его мнению, башкирскую продукцию на Урале очень ценят, и он призвал местных фермеров этим пользоваться.



Рассказали о своих начинаниях фермеры Фанзия Байракаева и Айтуган Фаттахов из Баймакского и Абзелиловского районов. Байракаевы налаживают бизнес по производству твердых сыров из коровьего молока, Фаттаховы делают отличный кумыс. Не все еще получается, но из выступлений фермеров было ясно, что они влюблены в свое дело и отступать не намерены.

Кстати



Главная проблема для фермеров сегодня — сбыт продукции, отметил Ильшат Фазрахманов. И самая действенная мера по ее решению — это объединение фермерских хозяйств в кооперативы.



В целях развития кооперации с 2015 года в регионе реализуется грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в рамках которой за три года (2015 — 2017) поддержку получили 10 кооперативов. Им направлено 57 млн рублей.



В регионе сформирован системный план развития и сопровождения кооперативных начал.



Уже есть первые результаты работы: в Шаранском, Бакалинском и Чекмагушевском районах за лето зарегистрированы пять новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов.